مهرجانات شبابية تهدف إلى إزالة ركام الحرب وطي صفحة داعش

مبادرات طوعية لشباب الموصل لنفض حقبة مظلمة

الموصل – سامر الياس سعيد

بادر عدد من شباب مدينة الموصل للقيام بالعديد من المبادرات الشبابية التي تهدف لازالة ركام الحرب وطي صفحة داعش التي استمرت طوال الاعوام الثلاثة الماضية وقام ناشطون شباب باقامة مهرجان القراءة الاول مطلع شهر ايلول الحالي بمشاركة العديد من دور النشر التي قامت بالتبرع بالاف العناوين فضلا عن قيام كتاب وادباء بالتبرع باعداد من مطبوعاتهم لغرض تشجيع اهالي المدينة على القراءة واشاعة الثقافة بعد ان كانت ثقافة داعش وايدلوجياته هي المسيطرة على المدينة قبل احتلال التنظيم وبعد سيطرته على المدينة صيف عام 2014 فيما يستعد شباب موصليون وبدعم من بلدية الموصل لتنظيم مهرجان السلام بمناسبة اليوم العالمي للسلام والذي يوافق الثامن عشر من ايلول ..

ويقول نجم محمود ان (المبادرات الشبابية باتت نكهة المدينة وطعمها المفضل خصوصا بعد تحرير المدينة وما هذه المبادرات سوى رسائل للعالم تشير بان الموصل لم تكن حضنا دافئا للتنظيم مثلما اشيع عن الاهالي اثناء سيطرة التنظيم فهم كانوا يتمون ساعات التحرير بفارغ الصبر بسبب قيام التنظيم بالكثير من الممارسات الاجرامية التي جعلت الموصليين سجناء في زنزانة التنظيم مكبلين بالقيود والاغلال التي تعوق حرياتهم وممارستهم لحياتهم الطبيعية . فيما اشار مروان الجبوري بان مبادرات شباب الموصل تعني انطلاقة للثقافة من جديد وترجمة لما تختنزه المدينة من ارث حضاري فبالرغم من ما قام به التنظيم من تدمير الحواضر التاريخية والاثارية في المدينة فانه قطعا لم يتمكن من تدمير العقلية الشبابية التي تضج بالكثير من الافكار التي تعمل على اعادة المدينة لواقعها الطبيعي ومواصلتها لمسيرتها بين مدن العراق في العودة للواقع الطبيعي الذي حرم التنظيم اهالي المدينة من مواكبة هذا الامر وقيدهم بالكثير من التشريعات البالية التي اعادتهم لقرون ماضية) .. وقال سفيان ناظم ان (المبادرات التي نشهدها بين فترة واخرى تشعرنا بالتفاؤل وتجعلنا نستذكر الموصل كمدينة لها عنفوانها وكبريائها الذي لم ينل منه التنظيم بل بقي شبابها يتحينون الفرصة لغرض اعادة عقارب الساعة لدورانها المعتاد ومواصلة ممارسة الحياة الطبيعية بالرغم من ان التنظيم اوقف تلك العقارب عن الحركة لدى سيطرته على المدينة في يوم اسود ومشؤوم نال منها الكثير واستنزف الكثير من الدماء الزكية وخرب ودمر حواضرها فلابد لليل الظلم ان ينجلي ولابد لشمس الحرية ان تبزغ على ربوع الخير في مدينة الانبياء ).. اما حاتم راكان فقال (نامل ان تكون لهذه المبادرات وقع في الجهات المختصة وان لاتكتفي بمتابعتها او تشكيل حضور رسمي فيها فلابد ان تكون للجهات الثقافية دور فاعل في منح تلك المهرجانات ديمومة والتفات واسع لما يقوم به هذا الشباب الذي بدافع حبه ودعمه لمدينته يعمل ما في بوسعه لاقامة نشاطاته ولابد ان يكون هنالك بالتوازي ما يسهم بدعم تلك الانشطة لاعادة تفعيل الحياة التي يريدها الموصليون بعيدة عن كل ما يشوبها من تعكير للصفو بعودة اخبار الانتهاكات والاخبار الامنية التي تتحدث عن الانفجارات والاختطافات مثلما كانت تبثه من المدينة قبل سيطرة التنظيم ).