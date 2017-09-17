الكيلاني يطالب بشمول جميع مناطق ديالى بمنح صندوق إعمار المدن المحررة

بعقوبة تشهد إنطلاق تظاهرة سلمية للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد

ديالى ــ سلام عبد الشمري

تظاهر أهالي محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدوائر الرسمية. وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني لـ ( الزمان ) ، إن ( العشرات من أهالي محافظة ديالى انطلقوا في تظاهرة سلمية أمام مبنى مجلس المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدوائر الرسمية ) . وأضاف الدايني، أن ( مجلس ديالى ينظر باهتمام بالغ لمطالب المتظاهرين وسيتم مناقشتها في جلسته المقبلة ) . الى ذلك اعلن عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي ، عن انسحابه من القائمة العراقية لعدم قناعته بما قدمته القائمة لأهالي المحافظة . وقال المسعودي لـ ( الزمان ) ، إنه ( لا يخفى على الجميع ومنذ صعودي لمجلس محافظة ديالى ضمن القائمة العراقية التي أتت لتكون عونا للفقير والمحتاج من اهالي ديالى ولكن وللأسف لم نر ذلك ) ، موضحا أنها ( عبارة عن قائمة غير منسجمة ومتماسكه ) . واضاف المسعودي، ( لم نجتمع ونقرر أي قرار ولهذه اللحظة بل الخلافات والمصالح تعتبر أهم من خدمة المواطن عدا النفاق والتسقيط لبعضنا البعض ) ، مشيرا الى أن (هناك من الأعضاء من يريد أن يؤدي امانته التي اؤتمن عليها، لكن لم يستطع ولعدة اسباب ) . وبين عضو مجلس المحافظة، أنه ( بناءً على ما ذكر ، ولعدم قناعتي بما قدمناه لأهلنا الذي هو عبارة عن خلافات وصراعات على المناصب، أعلن انسحابي من القائمة العراقية ، مؤكدا ( سأعمل كعضو مستقل في مجلس المحافظة ) . من جهته أعتبر نائب محافظ ديالى كريم علي اغا زنكنة ، أن قرار مجلس المحافظة بنشر قوات امنية في المناطق المتنازع عليها خاطئ وسيصب الزيت على النار، داعيا الى إعادة النظر بالقرارات الأخيرة الخاصة بتلك المناطق.

وضع أمني

وقال زنكنة لـ ( الزمان ) امس (إن) الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها جيد ومستقر وقوات الأمن الكردية نجحت في تعزيز الطمأنينة وحماية امن كل المكونات دون استثناء بعدما كسبت تأييد الاهالي) . وأضاف زنكنه، أن (قرار مجلس ديالى بنشر قوات امنية في المناطق المتنازع عليها خاطئ وسيصب الزيت على النار) ، مؤكداً ضرورة أن ( تكون القرارات المهمة وفق الحوار والاتفاق وليس من خلال الضغوط السياسية لأنها ستؤدي الى نتائج سلبية ) . واوضح نائب محافظ ديالى ، أن (نشر أي قوة في المناطق المتنازع عليها في ديالى دون اتفاق مع التحالف الكردستاني سيؤدي الى مشاكل معقدة للغاية وهذا ما نحذر منه ) ، داعيا مجلس ديالى الى (إعادة النظر بقراراته الاخيرة ومنها نشر القوات الامنية لأنه لا يخدم استقرار المناطق المختلف بشأنها) . وطالب عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني بشمول جميع مناطق المحافظة بمنح صندوق اعمار المدن المحررة للنهوض بواقعها الخدمي ، لافتا الى ان جميعها تعرضت للإرهاب الداعشي ومن تحالف معه على مدى الاعوام الماضية . وقال الكيلاني لـ ( الزمان ) إن ( الحكومة المحلية في ديالى ومجلسها يرون ضرورة قيام البنك الدولي للإعمار بشمول جميع مناطق المحافظة بمنح صندوق اعادة اعمار المدن المحررة كون جميعها تعرض للإرهاب على مدى الاعوام الماضية ) ، مشيرا الى أنه ( لابد من انصاف تلك المناطق اسوة بالمناطق المحررة ) . واضاف الكيلاني ، أن ( جميع مناطق محافظة ديالى عاشت حالة استثنائية تختلف عن المحافظات الجنوبية كون ان جميع اقضيتها ونواحيها والقصـــــــبات التابعة لهما قد تعرض للعمليات الارهابية ، ما ادى الى تدمير اغلب بناها التحتية ) .