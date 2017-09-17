عشرات الضباط الكبار يقاضون المساءلة والعدالة والمالية لقطع رواتبهم التقاعدية

خبراء لـ (الزمان):القانون لايسمح بوقف الإستحقاقات ومحكمة القضاء الإداري تنظر الدعاوى الشهر المقبل

بغداد – محمد الصالحي

رفع العشرات من الضباط الكبار دعاوى اصولية لدى محكمة القضاء الاداري ضد هيئة المساءلة والعدالة بعد قطع الرواتب التقاعدية التي كانوا يتقاضونها لشمولهم بقانون الهيئة، فيما قررت المحكمة النظر في الدعوى في الخامس والعشرين من الشهر المقبل، في وقت اكد خبير في القانون ان قانون المساءلة والعدالة المعمول به حاليا ينطوي على عيوب كثيرة تتنافى معها امكانية تحقيق العدالة،

موضحاً ان القانون الجديد للهيئة الذي صادقت عليه الجهات العليا تلافى هذه العيوب ومن المقرر ان يعمل به خلال الايام القليلة المقبلة . وأبلغ المحامي ضياء السعدي (الزمان) أمس انه وزميله المحامي عبد الخالق فيصل شاهر( رفعا 28 دعوى قضائية لدى محكمة القضاء الاداري توكلوا فيها عن عسكريين برتب رفيعة تصل الى فريق ركن اغلبهم كان يتقاضى راتبا تقاعديا منذ سنة 2008 الا انه قطع في تشرين الاول 2015 بدعوى شمولهم بالمساءلة والعدالة).

تحديد موعد

مشيرا الى ان(بعض هؤلاء متوف فقامت زوجته برفع الدعوى).

واكد السعدي ان(المحكمة حددت الخامس والعشرين من الشهر المقبل موعداً للنظر في القضية). وجاء في حيثيات الدعوى التي اطلعت عليها(الزمان) امس الموجهة ضد المدعى عليهما رئيس هيئة المساءلة والعدالة ووزير المالية ان الهيئة سبق ان وجهت كتاباً في سنة 2013 الى وزير المالية يتضمن قطع وايقاف صرف رواتب ضباط عسكريين متقاعدين وردت اسماؤهم في لائحة مرافقة للكتاب المتقدم ذكره ومنهم الضباط المتقاعدون المدعون ، الذي كانوا يتقاضون رواتبهم تقاعدية بحسب هويات تقاعد منذ سنة 2008 لغاية 2015 ولم يتم تبليغ المدعين بالصورة المقررة قانونا بقرار وقف صرف رواتبهم الــــــــــتقاعدية الصادر .واوضحت انه استنادا لاحكام القانون قدم المدعون تظلما الى المدعى عليه الاول الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بتاريخ 30/5/2017 وقبل التبلغ بقرار قطع راتبه اعترض فيه على قرار قطع راتبه التقاعدي الذي تبلغ به المدعى عليه الاول بتاريخ استيفاء رسم التظلم من قبله حسب ايصال القبض مرقم 4412 في 30/5/2017 ، ورغم مرور المدة القانونية ، المحددة بثلاثين يوما ، فإن المدعى عليه الاول لم يفصل في التظلم قبولا او رفضا ، الامر الذي اقتضى اقامة الدعوى لابطال والغاء قرار وقف الراتب التقاعدي. وجاء في الاسباب القانونية التي استند اليها المدعون، بحسب لائحة الدعوى، ان (الراتب التقاعدي مصدره الاساس هو مبالغ التوقيفات التي كانت تستقطع شهريا من راتب المدعي عندما كان موظفا في الدولة وهذا ما اكدته القوانين السابقة وقانون التقاعد الموحد بمادته التاسعة /أ ، التي تنص على ان”ايرادات صندوق التقاعد تتكون من مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من رواتب موظفي الدولة شهريا” هذا فضلا عن ان القانون اعلاه نص بمادته 13 على انه “لا يمنع عزل الموظف او فصله من استحقاقه الحقوق التقاعدية”) ، مضيفة ان(قانون الخدمة والتقاعد العسكري الرقم 3 لسنة 2010 المعدل عزز ذلك الحق في مادته 86/ثانيا، حيث نصت بوضوح على انه “يحرم العسكري او المتقاعد من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون في احدى الحالتين الاتيتين ، أ- اذا دخل في خدمة دولة اجنبية ،ب – اذا التحق الى جانب العدو).ولفت المحاميان في مذكرة الدعوى الى ان موكليهما المدعين غير مشمول بالحالتين ، واضافا ان القانون المذكور نصَ ايضاً على انه (عند حرمان العسكري او المتقاعد من الراتب يصرف راتبه لمن يعيلهم شرعا اثناء وجوده في الحبس او السجن او قيد تنفيذ حكم الاعدام ويعاد الراتب له عند اطلاق سراحه او لخلفه عند وفاته) .

اجراءات الاجتثاث

واوضحا انه (سبق كل ذلك قرار مجلس شورى الدولة 3/2007 بتاريخ 9/1/2007 – المستند رقم 3 – الذي ينص على ان ” الفصل من الوظيفة لا يحرم الموظف من الحقوق التقاعدية التي يستحقها قانونا . ويحق لمن كان عضو شعبة فأعلى في حزب البعث المنحل من الموظفين المشمولين باجراءات اجتثاث البعث الحصول على الحقوق التقاعدية” وبضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء بصرف الرواتب التقاعدية لاعضاء الفروع والمكاتب)، مشيرين الى ان قرار مجلس الوزراء المذكور اتاح صرف الرواتب التقاعدي لموكليهم منذ 2008 حتى 2015 عندما اوقف المدعى عليه الثاني هياة التقاعد الوطنية n وزارة المالية صرف الراتب التقاعدي بايعاز من للمساءلة والعدالة. وتابعا ان(قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 اكد بمادته السادسة على احالة اصحاب الدرجات الحزبية والوظيفية المختلفة على التقاعد واستثنى من الحصول على الحقوق التقاعدية فدائيي صدام واضاف لهم من انتمى الى حزب البعث المنحل بعد 20/3/2003 وحصل على اللجوء السياسي او الانساني في اية دولة من الدول)، مشيرين الى ان (موكليهم غير مشمولين بذلك ، وبالتالي فان القانون لم يخول هيئة المساءلة والعدالة صلاحية ايقاف الراتب التقاعدي لاعضاء الفروع والمكاتب ولا لاي شريحة عدا الحالتين المذكورتين .

راتب تقاعدي

وهذا ما تؤكده اهداف الهيئة ومهامها واجراءاتها المنصوص عليها في قانونها) . ولفت المحاميان الى ان (الراتب التقاعدي، على هذا الاساس من الفهم القانوني السليم، يمثل حقا شخصيا خالصا للمتقاعد ومن بعده لورثته ولا يمكن وقف صرفه الا بالحالات التي حددها القانون . وبالتالي فإن المبدأ الثابت والمقرر في النظام القانوني العراقي هو عدم جواز حرمان الموظف سواء أكان مدنيا ام عسكريا من هذا الحق، الا في الحالات التي حددها القانون مع التاكيد ان المدعي لم يقع تحت اي حالة من حالات الحرمان من الراتب التقاعدي المقررة بالقانون)، واكدا ان(هذا المبدا قد استقر في العديد من قرارات محكمة التمييز الاتحادية وقرارات مجلس شورى الدولة وكافة القوانين النافذة ومنها قانون المساءلة والعدالة) .وخلص لائحة الدعوى الى المطالبة بالحكم بابطال والغاء قرارات وقف رواتب المدعين والزام المدعى عليه الثاني بالغاء وقف الصرف وتسديد جميع الرواتب التقاعدية المستحقة لموكليهم ابتداءً من تاريخ ايقافها في شباط 2015 والاستمرار في صرفها تبعا لتظلم المدعين على قرار وقف صرف رواتبهم التقاعدية قبل التبلغ به قانونا وعدم الاستجابة للتظلم رفضا او قبولا بعد مرور ثلاثين يوما على تبلغ المدعى عليه الاول بالتظلم ووفقا لاحكام القانون مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف القضائية واتعاب المحاماه. وكان من بين المدعين عبد الواحد شنان ال رباط وعبد الستار كاظم سلمان وغيرهما. من جهته، قال الخبير في القانون هاشم العقابي ان ( قانون المساءلة والعدالة المعمول به في الوقت الراهن يشوبه الكثير من العيوب اولها الشمول الجماعي من دون استثناء من لم تورط بدماء العراقيين او السرقة او غيرهما من الجرائم). واضاف العقابي لـ ( الزمان ) امس ان (من المفترض اي موظف تمت اقتطاع التوقيفات التقاعدية من راتبه الوظيفي قبل تقاعده يستحق الراتب التقاعدي سواء أكان في عهد النظام السابق او الحالي بحسب قانون التقاعد العام )، موضحاً انه ( في حالة وجود شكوى او دعوى قضائية ضد اي منتسب حكومي فيجب ان يتعرض للمحاسبة ومصادرة امواله بحسب القانون ). وافاد بأن ( القانون الجديد للمساءلة والعدالة الذي صادق عليه رئيس الجمهورية والبرلمان عالج تلك العيوب حيث تمت تسمية من هو متورط بالجرائم ومحاسبته فيما لم يفرض اي عقاب قانوني بحق اي مسؤول او ضابط عسكري غير متورط) , مبينا ان ( القانون سيكون نافذا خلال الايام القليلة المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسيمة ).