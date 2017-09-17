شريف روما – لؤي الشقاقي

في الثلاثينات من القرن الماضي لم يكن في بغداد مسارح أو حركة مسرحية كما في مصر، وكان من أكبر رواد المسرح المصري آنذاك الفنان جورج أبيض الذي قرر أن يأتي بفرقته الى بغداد حتى يعرض مسرحيته الناجحة جداً في وقتها “يوليوس قيصر” ولكنه اكتفى بالممثلين الأساسيين فقط ولم يجلب مع الكومبارس حتى يوفر نفقات السفر والاقامة ،على امل ان يأتي بكومبارس من العراق .

وعندما وصل اختار احد المقاهي ليصنع منه مسرحا لعدم وجود مسارح في بغداد انذاك فبقيت مشكلة الكومبارس “ماكو عراقي يقبل يقوم بالدور” جماعة نصحوه ان يذهب الى منطقة الميدان المشهورة عند البغداديين بانها تعج بحثالة المجتمع “السكيرين والنشالة والحرامية والمطيرجية والشاذين وجميع فئات السرسرية وهذولة ماعدهم عيب ولا شي إنطيه خمس فلوس يقوم لك بأي دور مسرحي” وفعلاً جلبهم وألبسهم دشاديش الرومان البيض ووضع على روسهم أطواق الياس على أنها أطواق الغار ودربهم ،اتى يوم العرض المسرحي وكانت الأمور على مايرام والمسرح مليء بالجمهور،إلى أن وصلت للمشهد إلذي ينادي فيه حاجب الملك بأعلى صوته “والآن يتقدم أشراف روما للسلام على جلالة القيصر” الجمهور يتفرج بهدوء على المسرحية إلى أن ظهر الأشراف ،وهنا بدأ الهرج والمرج والضحك والعفاط اجلكم الله وكل ما يخطر على البال “لك هذا منو؟ هذا عبود النشال .. لالا دشوف هذا ؟ رزوقي إبن شكرية الـ .. هلـــو يااااب وهذا الثاني ابن فلانه الكذا وهذا علوان الـ .. لك إنزل صايرلي شريف روما ؟

كم مسؤول في بلدنا اليوم مثل شرفاء روما في مسرحية جورج ابيض ممن نعرف تاريخهم الوضيع واصلهم النتن ،يتبخترون ويظهرون علينا في ثياب الواعضين ،وما اتت بهم امريكا الا لينفذوا ما كتبته وقدرته لهم ،ولانها اتت بهم من مكب نفايات فهي ضامنه لقذارتهم ولعدم تنزههم ولولائهم وتبعيتهم وعدم خروجهم من تحت مظلتها ،ومن كان منهم شريف او معارض حقيقي انزوى بعد ما اطلع على حقيقة الامر فولى من الوضع فراراً بعد ام ملئ مما يجري رعبا كما فعل الباججي والجادرجي ومن يحترم نفسه ولم يبق الا شر الناس.

قبل ايام سمعت احد الساسة يخطب بالجمهور في مؤتمر عشائري ويحث الناس على انتخاب الافضل والاقدر على تحقيق رغبات الجمهور في الحرية والكرامة والعدالة الأجتماعية ،لا اعلم هل يقصد نفسه ام يقصد مسؤولين في دولة اخرى .

وكانه كان معارضا طوال تلك الســـــــنوات ولم يكن الحاكم بأمره المتسبب في سلســــــــلة مشاكل لم تنته لغاية اليوم ،يطلب من الناس حسن الاختيار وان خير من اخترت الـــــــــقوي الامين فهل هو قوي وامين ويطلب بان يكون المسؤولون في الدولة من المختصين التكنوقراط فهل اختار هو اي وزير مختص وتكنوقراط فعلاً ؟ ام كان شخصا فئويا حزبيا مناطقيا وبأمتياز مع مرتبة الشرف متخصصا بالفشل بارع في خلق الازمات وصنع المشاكل .

هذا لا يعني ان غيره افضل منه فكلاهما من نفس الطينة والمنبت والاختلاف في اللون فقط ولكن الأخير اهون الشرين .غريب جدا ان تتحدث العاهرة عن الشرف وان يتبجح اللص بالنزاهة وان يتحدث الوضيع عن الرفعة ،حقاً ان لم تستح فتكلم كما شئت ،السياسي صاير شريف روما .