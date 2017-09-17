متى يتوقف سفك الدم العراقي ؟ – عبدالهادي البابي

فُجع العراقييون جميعاً يوم الخميس الماضي بجريمة مروعة إرتكبتها عصابات داعش الإرهابية ضد المواطنين الأبرياء على طريق الناصرية الدولي ..وبرغم العدد الكبير للإرهابيين الذن نفذوا عمليتهم الجبانة بواسطة البنادق المتوسطة والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة إلاّ أن الأجهزة الأمنية فشلت في منعهم ولم تستطع إيقافهم …!

وبالتأكيد نحن نعلم أنه لايمكن إيقاف هؤلاء المجرمين ومنعهم من تنفيذ أهدافهم بسهولة ..لكننا نقول من الممكن من تقليص عدد العمليات وتقليل الخسائر الناجمة عنها من خلال إجراءات استباقية تؤديها أجهزة أمنية استخباراتية مدربة بحرفية عالية…وعلى أقل تقدير إخضاع الجميع للتفتيش ، وإبعاد غير المعنيين بالشأن الأمني بالتدخل بعمل الأجهزة الأمنية كأعضاء مجالس المحافظات والنواب وإبقاء العمل الأمني بسرية تامة.

كما ويجب السيطرة على إستخدام العجلات الحكومية بعد الدوام الرسمي ومنعها من التجوال والحد من ظاهرة إرتداء الزي العسكري من غير العسكريين.

ونلاحظ بكثرة إستخدام عجلات عسكرية من قبل عوائل العسكريين وأصحابهم ومن ثم عدم إمكانية محاسبتهم..لأنهم أبناء ذوات..وقد أستغل المجرمون هذه الظواهر لتنفيذ عملياتهم الإرهابية..!

وحفاظاً على دماء شعبنا يجب أن تقوم السلطات بإجراءات عاجلة منها مثلاً : محاسبة وتفتيش سيارات المسؤولين الحكوميين ..وهذا الشي طبعاً مستحيل يحصل في العراق فهم الذين من خلالهم تدخل السيارات المفخخة وكافة الاسلحة والعبوات..!

كما ويجب نشر سيارات وسونارات كشف المتفجرات ذات الكفاءة العالية عند مداخل المدن والسيطرات….ونصب كاميرات مراقبة ذات كفاءة عالية في كل المدن …وعلى كل مدينة أن تتحمل تكاليف الشراء والنصب من خلال ميزانياتها…وليس فقط تبقى ميزانيات المحافظات (للكباب والعزائم الخاصة لإهل الكروش).!!

ويجب – وهو المهم – ابدال كافة القادة الأمنيين بإشخاص ذوي أختصاص وخبرة ومهنية في هذا المجال يمتازون بالنزاهة والكفاءة ويخافون الله وليس من جماعة الأحزاب الذين جلبوهم من الشارع وأعطوهم الرتب والمناصب وهم لايقرأون ولايكتبون .! كما ويجب محاسبة عناصر الأمن الذين تحدث من خلالهم الخروقات الأمنية ومحاسبتهم بشدة وخاصة الضباط منهم..

ومن المهم أيضاً تحفيز ونشر الوعي الأمني لدى المواطنين من خلال المحاضرات والاعلام السمعي والمرئي… لانهم يعتبرون صيداً سهلاً غير محمي من قبل الإرهابيين.

هذه الأمور نراها سهلة التنفيذ والميزانيات التي ترصد لها تجهض الإرهاب ومخططاته قبل ولادته ..ولكن المصيبة أنهم يقولون ويتحججون : من أين نأتي بالناس النزيهين والشرفاء لهذه المناصب ..!!؟؟

وهل من المعقول أن هذا العراق العظيم الكبير قد أفرغ من هؤلاء الشرفاء والنزيهين إلى هذه الدرجة ..؟ لا نعتقد ذلك …فهناك اليوم من الشرفاء والوطنيين وحماة الأرض مايملأون العين والقلب …ولكن للأسف ..حجبوا وإبعدوا عن ساحة الوطن بفعل فاعل ..!!