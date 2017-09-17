الصحة تشرع بإنشاء مركز تأهيلي كبير لإصابات الحبل الشوكي

بغداد – قصي منذر

قررت وزارة الصحة والبيئة الموافقة على إنشاء اكبر مركز لتاهيل إصابات الحبل الشوكي في مستشفى ابن القف.

وقال بيان تلقته ( الزمان ) امس ان (الوزيرة عديلة حمود وافقت خلال زيارتها الى المستشفى على أنشاء المركز لتأهيل اصابات الحبل الشوكي) ، واضاف ان (هذا المركز الذي تسعى الوزارة لتأهيله يعد الاكبر على مستوى الشرق الاوسط من خلال عدد من المسابح التأهيلية العلاج المائي وكذلك صالات العمليات فضلا عن ردهة متكاملة وبمواصفات عالمية)، واوضح البيان ان (الوزارة دعمت الحشد الشعبي من خلال ارسال الملاكات الطبية والصحية وكذلك تجهيزهم بسيارات الاسعاف والادوية وفتح مستشفيات ميدانية او المستشفيات من اجل تقديم الخدمات الطبية والصحية الى جرحى الحشد والقوات الامنية ). على صعيد متصل دعا مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي الى إلاسراع بفتح وحدات الولادة في المراكز الصحية الطرفية من اجل تقديم الخدمات الخاصة في مجال الولادة في هذه المناطق . ونقل البيان عن السعدي قوله ان (الدائرة تعمل على فتح وحدات ولادة وخصوصا بعد الدوام الرسمي وان تكون هذه الوحدات قريبة او مع وحدات الطوارئ في المراكز الصحية الطرفية التي فيها صالات طوارئ لغرض تقديم الخدمات الطبية والصحية المثالية) ، داعيا (مدير قسم الصيدلة محمد كريم الى ضرورة توفير الاحتياجات الدوائية في هذه المراكز الصحية وعدم السماح بحدوث اي شح دوائي من اجل الارتقاء بالخدمات المقدمة الى المواطن)، واكد الساعدي خلال زيارته الى شعبة السيطرة على الايدز على (اهمية اجراء ومتابعة الوافدين من خلال اجراء الفحوصات الخاصة بالوافدين ولاسيما فحص العوز المناعي )، وتابع انه (لابد من الاهمية تقديم الخدمات الطبية والصحية واجراء ومتابعة الرصد في اكتشاف الحالات من اجل الارتقاء بالخدمة وضرورة تاكيد فحوصات المقبلين على الزواج ) . فيما أستقبل المركز التخصصي لطب الأسنان في البلديات 5026مراجعا خلال شهر اب الماضي . وقال مدير المركز وليد خالد اللامي في البيان امس ان (الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المقدمة للمرضى شملت وحدات المركز كافة اذ بلغ أجمالي المحالين لوحدة الفحص 3723 مراجعاً مع إجراء 943 فحصاً شعاعياً و معالجة 725 طفلاً في وحدة طب أسنان الاطفال الوقائي كما سجلت وحدة جراحة الفم أستقبال 767 مراجعاً فيما أستقبلت وحدة حشوات الجذور 430 مراجعاً )، وأضاف إن (وحدة ترميم الأسنان أستقبلت 353 مريضا بينما بلغ عدد مراجعي وحدة صناعة الأسنان 539مراجعاً كما استقبلت وحدة امراض اللثة 222 مراجعاً في حين سجلت وحدة تقويم الأسنان اقبالا واسعا للمرضى وبلغ(1018مراجعا ) مشيرا الى أن (مختبر صناعة الاسنان انجز 76 طقما من ألاسنان الكاملة والجزئية فضلا عن اعمال مختبر تقويم الاسنان في صناعة انواع عديدة من اجهزة التقويم بدقة عالية بواقع 46 حالة ) وفي السياق ذاته اكد اللامي نجاح 87 عملية جراحية بين معقدة وبسيطة)، وتابع أن (هذا الانجاز يأتي نتيجة تظافر الجهود والدعم المستمر من دائرة صحة بغداد الرصافة في توفير الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الضرورية لضمان أستمرارية العمل وخدمة اكبر فئة من المرضى).