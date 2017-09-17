توزيع مليون نخلة بين الفلاحين لزيادة إنتاج التمور

نينوى تشخّص مخاطر آلافات الزراعية وطرق المعالجة

بغداد ــ داليـا أحمـد

بحث قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة محافظة نينوى بالتعاون مع شعبة زراعة برطلة طرق تشخيص الآفات الزراعية وتحديد آثارها السلبية على المزروعات . وقالت وزارة الزراعة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ندوة إرشادية أقيمت في المديرية بشان أهمية التشخيص المبكر للآفات الزراعية وجدوى استخدام المبيدات الرصينة وكذلك ضرورة إتباع التعليمات الوقائية عن رش المبيدات بالإضافة إلى مواضيع أخرى تحدث بها محاضر آخر بشأن أهمية اختيار البذور والحاجة إلى الصناعات التحويلية), واضاف ان (المحاضرة حضورا متميزا من قبل الفلاحين والمزارعين من أبناء المحافظة فضلا عن مدير الناحية ومسؤول شعبة زراعة برطلة). وباشرت الوزارة بمنح الموافقات الاصولية الخاصة باستيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية عبر منفذ طريبيل الحدودي.

منح اجازات

واوضح البيان ان (قرار منح اجازات الاستيراد للمنتجات الزراعية جاء بعد توجيه رئاسة الوزراء بإعادة افتتاح المعبر امام الحركة التجارية للبضائع والسلع), واضاف ان (طلب الحصول على اجازات الاستيراد يتم عن طريق تقديم طلب مباشر الى الوزارة لاستحصال الموافقات الاصولية، وللمنتجات الزراعية المسموح باستيرادها وبنوعيها النباتية والحيوانية، من قبل الشركات الخاصة الراغبة بالاستيراد), واوضح البيان ان ( القرار جاء للمساهمة في تنوع البضائع والسلع والمنتجات الزراعية الداخلة الى السوق العراقية، لتوفير) .فيما أقامت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو ) ورشة عمل وطنية في الوزارة بالتعاون مع شركائها في العراق لتقويم عملها وتحديد أهدافها المنشودة، بحضور الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود وعدد كبير من شركاء المنظمة من وزارات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية العاملة في العراق .

ورشة عمل

واوضح البيان ان (ورشة العمل تضمنت محاضرة للمستشار الوطني في المنظمة احمد عدنان الفلاحي شرح فيها طريقة ملأ استمارة الاستبيان الالكترونية التي وزعت بين الحضور من المختصين والتدريب عليها وأهميتها البالغة للتعرف على تأثير عمل المنظمة في العراق وتحديد الثغرات، ليصار بعدها إلى تحديد مسار عمل المنظمة واستراتيجياتها، لتحقيق أهدافها المنشودة في العراق ومنها تحديد درجات الفقر في الريف وتمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شمولا وكفاءة وزيادة قدرة سبل كسب العيش على الصمود أمام التهديدات التي يتعرض لها العراق ), واشار البيان الى إن (الاستبيان الالكتروني الذي تقوم به المنظمة في العراق سيشمل 95 دولة وبضمها العراق).فيما افتتح الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري المعرض السنوي للتمور المحلية المتميزة بالجودة والنوعية الذي أقيم بمديرية الزراعة في محافظة بابل ، بحضور رئيس وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ومدير الزراعة فيها وممثلي الاتحاد للجمعيات الفلاحية وعدد من ممثلي الشركات والمستثمرين والمختصين .

واوضح البيان ان (الجبوري أكد في كلمته خلال الافتتاح أن الوزارة في طريقها لإطلاق وتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية وتطوير البساتين وستطلق من خلاله حملة توزيع الوزارة مليون نخلة على المزارعين بغية زيادة إنتاجية ومساحات التمور ذات النوعية الجيدة والمطابقة للمعايير الدولية وبما يعكس مكانة العراق وصدارته بزراعة النخيل والصورة المشرقة التي تميز بها العراق عبر التاريخ).

بساتين النخيل

وأضاف أن (الوزارة ومنذ عام 2008 قامت بتقديم الدعم لتأهيل وتحسين بساتين النخيل من خلال المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة المركزية ) ، وتابع ان (تواصل الوزارة ودعمها المستمر لهذا القطاع الحيوي وتأكيد دعمها للشركات والمستثمرين من أجل زيادة الإنتاج نحو تصدير التمور العراقية للأسواق العالمية دعماً منها للافتصاد الوطني) واشار البيان الى أن (عددا من المسؤولين والمختصين من الحضور أشادوا بدور الوزارة ودعمها المستمر في تحسين الواقع الزراعي وخصوصاً بساتين النخيل ، فضلاً عن تأكيدهم ضرورة دعم المنتج المحلي للتمور والعمل على زيادته).