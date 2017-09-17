ميزانية البحبوحة عبارة مخجلة – حسام الدين الانصاري

الدونكيشوتية … سمة غالبية الأفراد الذين تولوا إدارة مرافق الدولة ، وفي مقدمتها المؤسسات المالية التي يعتمد عليها اقتصاد البلد والمستوى المعاشي للمواطنين في ظل الموارد التي تتوفر من مردودات القطاعات الاقتصادية التي لم يعد فيها قطاع فعّال سوى القطاع النفطي الذي يشكّل القشّة التي تقصم ظهر الجمل عندما تتهاوى أسعار النفط مع كساح القطاعات الأخرى التي يفترض أن تنتشل اقتصاد البلد من أية انتكاسة أو أخفاقات.

إلا ان بقية القطاعات هي الأخرى خرجت من عملية التنمية بعد التدهور الذي أصابها بسبب الغزو الأمريكي وتحطم البنى الارتكازية والمؤسسات الاقتصادية.

وبالاعتماد على موارد النفط يكون الاقتصاد معرّضاً للانتكاسة في أية حالة من حالات تدهور الأسعار عالمياً والاختلال في العرض والطلب ، بسبب الاعتماد على أحادية الموارد النفطية حصراً ، على خلاف البلدان التي اعتمدت سياسة تنوع الموارد وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات والسياحة والاستثمارات المالية الداخلية والخارجية وتقنين وترشيد استخدامات العملة الصعبة كما هو عليه النموذج التركي الذي يعتمد مجمل موارده الطبيعية والبشرية والاستثمارية في عملية التنمية الاقتصادية ، الأمر الذي يجنب الأنظمة التي تعتمد التنوع في مواردها ونشاطاتها مفاجآت الصدمات الاقتصادية ويجعلها في منأى من أخطاء الاعتماد على سياسة أحادية المورد.

وفي ظل التدهور الذي حصل في البلاد يتبجح بعض مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية القيادية بعبارات هزيلة أشبه ما يكون القصد منها الضحك على الناس والاستهانة بالوضع المعاشي للمواطنين حينما كانوا يطلقون على فترة هدر المليارات واستباحتها واشاعتها للسرقة والتلاعب عبارة (ميزانية البحبوحة) ، ومع سذاجة العبارة التي لا تليق بتصريحات المسؤول القيادي لأهم مرفق مالي في البلاد بإطلاق هذه التسمية التي تخلو من المنطق الاقتصادي ، والذي كان من الأجدر أن يبادر بطل (البحبوحة) الذي كان يمسك بالسياسة المالية أن يحتاط ويحتسب ويخطط من أجل مواجهة توقعات انخفاض الموارد ورسم سياسات مالية تجنب البلد التدهور الاقتصادي الذي حلّ به.

فأي بحبوحة تلك التي كانت سراباً بالنسبة للمواطنين الذين لم ينعموا حتى بمياه الشرب النظيفة ، وكانت فعلاً بحبوحة للفاسدين أعداء الشعب المتجاوزين على المال العام أصحاب المشاريع الوهمية والصفقات المشبوهة والأموال المهرّبة والمناقصات المحالة قبل إعلانها وألغاز مزادات العملة المبهمة واستيراد السيارات المصفحة وتكبيل الثروة النفطية بعقود ظالمة وأراضٍ زراعية غزتها مياه أنهار البزل من دول الجوار لتحيلها الى أراضٍ ملحية ، وتصبح أرض السواد التي كانت الأولى في عدد النخيل مستوردة للتمور، وثغر العراق الذي كان مفتوحاً على الخليج بأوسع أبوابه أصبح مخنوقاً بسكاكين أدعياء البحبوحة ، وتخصيصات الايفاد العكسي الذي كان بعض المسؤولين يوفدون الى بغداد لبضعة أيام ووجودهم خارج العراق يحسب بالأشهر والفصول هم وعوائلهم بإيفادات تحولت الى سفرات عائلية للسياحة والاستجمام والترويح وانتقالهم من إيفاد الى إيفاد بتخصيصات تتجاوز ميزانية بعض الدول فكانت لهم بحبوحة بحق.

أما بحبوحة المواطنين ، فقد كانت غلاء الأسعار والفقر والمزيد من بيوت التنك والمناطق العشوائية وجمع القمامة وانعدام الخدمات الطبية وتردي العناية الصحية والتعليم وغياب خدمات الماء والكهرباء وغرق المناطق السكنية بمياه الأمطار والأوحال وبدائية الشوارع والبطالة وهجرة الشباب وترك المزارعين لأراضيهم وكل ما من شأنه فسح المجال لأصحاب الشهية في سرقة المليارات وصفقات امتلاك اللجان الاقتصادية لميزانيات الوزارات حسب الحصص الشرعية التي قسّموها فيما بينهم.

ومع كل ما حصل ، وما يحصل .. ومن دون خجل يشار الى ان البلد مرَّ (بميزانيات البحبوحة) ، وأية بحبوحة تلك التي يسرق فيها الانسان بيته ، فلا عجب أن يطمع الأجنبي والغازي والمغتصب والحاقد على سرقة هذا البلد الذي لم تكن له حرمة عند أبنائه .. وينطبق عليه قول الشاعر :

لا يلام الذئب في عدوانه أن يك الراعي عدو الغنم

فهنيئاً لمن تبجح في زمن البحبوحة المخجلة وأدار ظهره لمن كانوا ضحايا المتبجحين من الشباب العاطلين عن العمل وسواق سيارات الأجرة والباعة الجوالين وباعة الأرصفة والأكشاك وعمال النظافة ذوي السواعد النظيفة الشريفة وجلّهم من خريجي المدارس والكليات.