نبحث عن قائد بطل – عبد المحسن عباس الوائلي

منذ أمد طويل ونحن نبحث عن قائد بطل نضع أيدينا بيديه ونجعل قلوبنا تدق مع قلبه وصوته مع صوتنا نسير معه وخلفه بثقة فيها راحة القلوب وإرضاء الضمائر والعقول فقد تطورت البطولة بتطور الزمان وتطور العقول وتطور الأنظار ومن هذا نرى البطولة تكاد تكون مطمح أنظار كل أمة في كل موقف من مواقفها فإذا تغير موقف الأمة تغير تقويمها للبطل والبطولة فالبطل هو الذي تتبلور فيه آمال الشعب وآمال الأمة وتتحقق فيه مطامحها وتتخلص به من آلامها والأبطال في الأمة يتفاعلون معها فهي تخلقهم وهم يخلقونها وهي تكونهم وهم يكونونها وهي هم وهم يسمون بها أن يكون مصدر خير لقومه وأن تكون شخصيته قوية لا تزعزعها الرياح وأن يكون نظيفاً شريفاً لا يأتي من الأعمال في حياته ما يفسد عظمته أو بطولته فينتقص قدره وتقل هيبته نريده شامخاً طاهر الثياب ويحيط به شباب مبصرون يرى مساوئه ويؤمن بضرورة إصلاحه ومن ثم يعمل جاهزاً غير عابئ بما يعترضه من عقبات على أن يحقق هدفه يجب أن يكون هؤلاء الشباب آمناً وتكون الأمانة جزءاً من تكوينهم وليست سياسة أو جبناً أو مداهنة أو وسيلة لتحقيق أغراض أو أرضاء نزوات أننا بحاجة إلى رجال ونساء ضمائرهم حية نقية كأبرة (البوصلة) في دقتها ليتجهوا دائماً نحو الحق مهما تكون الظروف والأحوال وليجهروا بآرائهم وزلزلت الأرض وانشقت السماء مؤثرين الشرف والسمعة الطيبة على الثروة والعمل على الشهرة ونفع الناس على نفع أنفسهم والفقر على المجد الزائف ، أننا بحاجة ماسة وماسة جداً إلى ناس لا ينقضون عهودهم ويقولون الصدق ولو كان فيه هلاكهم وضياع مناصبهم وخسارة أمالهم أناس لهم هدف سامٍ وواضح في الحياة يسيرون نحوه بغير خوف أو تردد ويفكرون تفكيراً مستقلاً، ولا يشربون ولا يأكلون إلا من رزق الحلال وعرق جبينهم ولا يتلذذون إلا بالخبز الذي يحصلون عليه بأيد راضية وأذهان مستنيرة ونفوس تواقة للعمل نحتاج إلى أناس يحتفظون بأيمانهم لله تعالت قدرته وما طلب منهم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وأن يفهموا ما يقولون فعليهم تطبيق كل قول يقولونه أن يشعروا بصدق بالفقر الذي يصاب الكثير من أبنائهم ويعالجوا الجهل بكل صدق وحكمة والمرض بكل أنواعه ويأتوا بالخبرة العالمية كلها لخدمة هذا الجيل وحده بل كل أجيالنا السابقة فآباؤنا وأجدادنا وما قبلهم عانوا ما عانوا وها نحن الآن تعاني الأسوأ فكثرة الحروب وضحاياها من البشر والأموال وما سببته هذه الحروب من فقر وأمراض بكل أنواعها وجهل فاق جهل العصور الوسطى وجعل كل منا يشعر بأنه حكيم عليم وقائد مبدع منصف وما نحن كذلك لا ورب الكعبة فلنجلس مع انفسنا ونحاسبها حساباً عسيراً ونقل لها كفى كذباً كفى نفاقاً كفى رياء فاختاري أيتها النفس قائداً تسيرين خلفه إلى متى تسيرين في الظلام وكأنك تبكين قائلة من أين أجد هذا القائد بهذه المواصفات التي ذكرتها فأقول في صفاء النية ومعرفة أنفسنا بصدق وحق سيمكننا الله أن صدقنا من إيجاد قائد فاضل فلماذا لكل الأمم والشعوب قادة ونحن بلا قيادة نشعر بهذا الجبروت الفارغ من أن كلأ منا قائد فهذا لا يصح لنقرأ ولنسمع عن الأمم والشعوب وهم يفخرون بقادتهم فمتى نصفق بصدق لقائد تلتقي معه عقولنا وقلوبنا متى..؟!.