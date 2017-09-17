الإتصالات تجري الصيانة للهواتف والأنترنت في المحافظات

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة الاتصالات عن تشغيل وصيانة وتأهيل الخطوط الهاتفية والانترنت في محافظات صلاح الدين والبصرة والنجف و تأهيل المنظومة اللاسلكية في مدينتي سامراء وتكريت. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات صلاح الدين التابعة للشركة العامة للاتصالات والبنى التحتية بالتعاون مع قسمي البدالات والتراسل في مقر الشركة تمكنت من إعادة تشغيل 4000 خط انترنت الى الـ دي اس ايل في بدالة تكريت المركزية و من خلال تحويل ربط البدالة من نينوى الى بغداد نتيجة الضرر الكبير في مسار الكابل الضوئي الرابط بين تكريت والموصل).

مسارات كابل

واضاف ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات البصرة تمكنت من صيانة وإصلاح الكابل الضوئي مسار اندلس – قرنة و مسار زبير – سفوان – ام قصر من أجل جاهزية وديمومة مسارات الكابل الضوئي لتقديم أفضل الخدمات في مجال الاتصـــــــالات وتكنولوجيا المعلومات التي تصب في خدمة المواطن والمؤسسات الحكومية).

واوضح البيان ان (هيئات الصيانة في مديرية اتصالات النجف قامت بتأهيل الكابلات المؤدية إلى طريق ياحسين حيث تمت صيانة جميع الخطوط على مسار نجف -كوفة والعمل جار لصيانة الخطوط بين مسار نجف – كربلاء كما سيتم فتح مراكز جديدة لخدمة زوار شهر محرم ).

كشوفات خاصة

على صعيد متصل أعلن الناطق الرسمي للوزارة حازم محمد مباشرة المباشرة بإعداد الكشوفات الخاصة بتأهيل المنظومة اللاسلكية في مدينتي سامراء و تكريت التابعتين لمحافظة صلاح الدين بسعة 20 ألف خط لاسلكي. وقال محمد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الوزير حسن الراشد وجه شركات الوزارة بضرورة الإسراع بإعادة تأهيل منظومات الإتصالات و محطات التراسل الضوئي و المايكروي بغية توفير الخدمات للمواطنين من جديد في المناطق المحررة) وأضاف أن (العمل يجري بشكل جيد لتذليل العراقيل والعقبات التي تواجه تنفيذ العمل وتؤخر إنجازة).وأوضح محمد ان(الملاكات الهندسية و الفنية في قسم الهواتف المتنقلة بمقر الشركة و مديرية إتصالات صلاح الدين تعمل ميدانيا على حصر الأضرار الناجمة من الأعمال الإرهابية في محاولة للبدء بصفحة جديدة عنوانها خدمات متميزة للمناطق المحررة و بإشراف وزارة الإتصالات والجهات ذات العلاقة).مشيرا الى (إهتمام الوزارة في تطوير وتحسين خدمات الإتصالات والإنترنت بأستخدام تكنولوجيا المعلومات وهي بصدد تشغيل منظومة اللاسلكي بتقنية الجيل الثالث). ويذكر أن الوزارة تسعى لأحداث نقلة نوعية في خدماتها المقدمة للمواطنين والمؤسسات الحكومية وفق أحدث التقنيات العالمية.