السفيران الأمريكي والبريطاني يبدآن مساعي حثيثة لتقريب وجهات النظر

الحكيم: مفاجآت تنتظر ملف إستفتاء كردستان خلال 72 ساعة

بغداد – صباح الخالدي

اعلن رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم امس السبت عن ان الساعات الـ 72 المقبلة ستشهد مفاجآت بصدد اجراء استفتاء كردستان من عدمه، فيما أعلنت المملكة المتحدة رسميا عدم تأييدها للاستفتاء، محذرة من تأثيره على استقرار الشرق الأوسط، في وقت دأ سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة لدى بغداد جهوداً حثيثة لحل الأزمة وألتقيا امس برئيسي الجمهورية ومجلس النواب وبرئيس التحالف الوطني بغية تقريب وجهات النظر.وقال الحكيم في ندوة حوارية موسعة مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثليهم من بينها (الزمان ) أمس ان (وحدة العراق هي الاساس والاولوية قبل كل شيئ لها ولايمكن التراجع عنها)، مضيفاً(اما طلب الاخوة الاكراد بحق تقرير المصير فلابد ان يتم عبر شروط حددها الدستور الذي يعد الفيصل للعودة اليه في اي خلاف بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة والبرلما ن).واضاف أن (الاوضاع والتحديات الخطيرة التي تواجه العراق من محاربة داعش وطرده من كل الاراضي التي استولى عليها واستقرار الاوضاع الامنية والاقتصادية يدعو الجميع وخاصة الاخوة الاكراد الى الذهاب الى حوار صادق وجاد وبناء وشفاف وشامل وعميق لحل المتعلقات بين بغداد واربيل بدلا من لغة التهديد والوعيد التي لاتخدم غير اعداء الوطن من شماله الى جنوبه ),مؤكدا ان (دول المنطقة لها رأي في موضوع الاستفتاء وما يشكله من تداعيات على الامن والسلم لتلك الدول لذا لابد من القيادة الكردية مراجعة الامور والتروي من اجل الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف لان الصراخ ليس هو الحل الامثل بل احيانا يعقد المشهد كثيرا لابد من الحكمة والتعقل للحفاظ على الامن المجتمعي), مشيرا الى ان (المفوضية المستقلة للانتخابات هي المخولة لاجراء الانتخابات والاستفتاء في عموم العراق وفق اجرءات اصولية ). واوضح الحكيم انه دعا الى(تشكيل جبهة وطنية عريضة للدفاع عن وحدة العراق ولابد ان يكون للاعلام دور في تعزيز هذه الدعوة). وكان الحكيم قد دعا القيادات الكردية الى تأجيل الاستفتاء واللجوء للحوار.وذكر بيان تلقته(الزمان) امس ان الحكيم هاتف القيادات الكردية وحثهم على تاجيل الاستفتاء، داعياً اياهم الى (العمل على حوار جدي ومعمق وبناء واستثمار الوقت لتدارك الامر)، محذرا (من سلبية التصعيد على جميع الاطراف).وفي شأن متصل، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان(المملكة المتحدة لا تؤيد تطلعات حكومة إقليم كردستان لإجراء استفتاء في 25 أيلول)، محذرة من أن هذا الامر قد يؤدي إلى (زيادة عدم الاستقرار في المنطقة عندما يكون التركيز على هزيمة داعش).وكشف البيان عن اقتراح تقدمت به المملكة المتحدة يتضمن اجراء(محادثات جديدة بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق بشأن مستقبل العلاقة بين أربيل وبغداد)، مشدداً على(وجوب أن تكون المحادثات من دون شروط مسبقة، ومحدودية الوقت، وأن تعالج جميع قضايا النزاع).واضاف البيان أن (المملكة المتحدة تدعو حكومة إقليم كردستان إلى اغتنام هذه الفرصة والدخول في مفاوضات جدية مع بغداد).الى ذلك، ابلغ سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة لدى بغداد فرانك بيكر ودوغلاس سيليمان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس السبت، على أهمية تضافر الجهود لحل المشاكل عن طريق الحوار البنّاء، فيما عبر سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى العراق عن استعداد بلديهما لدعم حوار شامل بين بغداد واربيل للوصول إلى تفاهمات مشتركة.وقال بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس إن معصوم استقبل بيكر وسيليمان وناقش معهما (سبل تعزيز العلاقات بين العراق وكل من بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن بحث المستجدات السياسية والأمنية، لاسيما ملف استفتاء إقليم كردستان، والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي).

ونقل البيان عن معصوم تأكيده(أهمية تضافر الجهود لحل المشاكل عن طريق الحوار البنّاء). واكد السفيران(استعداد بلديهما والمجتمع الدولي لدعم حوار شامل ومثمر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة تضمن حقوق جميع الأطراف)، مجددان (إلتزام لندن وواشنطن لمساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش). الى ذلك ، بحث السفيران خلال لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والحكيم الموضوع . وقال بيان لمكتب الجبوري تلقته(الزمان) امس ان الاخير اكد خلال اللقاء (اهمية الحوار للخروج بنتائج ايجابية). بدوره ، اكد الحكيم خلال اللقاء ضرورة ايجاد حل للأزمة عبر الحوار. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عنه تحذيره من تبعات تقسيم العراق. من جهته، وصف رئيس الوزراء حيدر العبادي الاستفتاء بأنه(لعب بالنار).وقال في مقابلة متلفزة امس (أوجه دعوة مخلصة وأخوية إلى القادة في كردستان بأن قرار الاستفتاء خطير، واعده لعبا بالنار)، مضيفا أن (كل المكتسبات التي حققها مواطنونا الكرد العراقيون معرضة للتهديد).وتابع( عندما تفتح خلافا مع الكل ولا تعترف بالدستور والحدود والقانون العراقي، وتطلب من الدول الأخرى الاعتراف، فإن هناك تناقضا)، مستدركا (أنت الآن تفتح الباب على مصراعيه لعدم احترام هذه الدول للحدود والدستور العراقي، وتشجع الآخرين على التدخل بالشأن العراقي، وهذه خطورة).