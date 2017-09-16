بغداد تحشد لإفشال مشروع الكرد ومدريد تستقدم الكتالونيين للإستجواب

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بغداد – الزمان

فيما أمهلت الحكومة الإسبانية إدارة إقليم كتالونيا 48 ساعة للإعلان رسميا التخلي عن استفتاء الانفصال الذي تعتزم اجراءه في الاول من الشهر المقبل واستقدمت مسؤولين من الاقليم الى العاصمة مدريد للمثول امام القضاء واستجوابهم، اكتفت الحكومة العراقية برفض الاستفتاء الذي اعلن اقليم كردستان عن اجرائه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والسعي الى تحشيد رفض عربي واقليمي ودولي له. وصوّت برلمان كردستان لصالح إجراء استفتاء الاستقلال، في تحد للحكومة المركزية في بغداد ومواقف عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة.وبعد ان أيد البرلمان التصويت خلال استئنافه جلساته للمرة الأولى منذ عامين، أصدر البيت الأبيض بيانا بعد التصويت بوقت قصير، طالب فيه حكومة الإقليم بإلغاء الاستفتاء، والدخول (في حوار مستمر وجاد مع بغداد). وحذر البيان من أن التصويت على الاستقلال قد (يشتت الجهود الرامية إلى دحر تنظيم داعش). من جهتها، رفضت الحكومة العراقية على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي الاستفتاء ووصفته بأنه غير دستوري يوم الثلاثاء الماضي.وتعترض إيران وتركيا والولايات المتحدة على الاستفتاء، خشية أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.لكن ثمة شعورا بالابتهاج بين أولئك الذين أيدوا الاستفتاء.وقال أوميد خوشناو، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، (ننتظر هذا من أكثر من 100 عام).وصوت 65 عضوا لصالح إجراء الاستفتاء من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 111 عضوا، مع تغيب أكثر من 40 عضوا عن الجلسة.وقال عدد من نواب المعارضة إنهم كانوا يعتزمون الامتناع عن التصويت.وفوّض مجلس النواب العراقي العبادي (اتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية) في بيان رفض خلاله الاستفتاء.وكانت الولايات المتحدة قد أشارت إلى (بدائل) لم تحددها عن الاستفتاء قبيل جلسة البرلمان.وقال رئيس الإقليم مسعود البارزاني إنه سيرد سريعا على تلك الاقتراحات، لكن يبدو أنه رفضها وذلك لدى سؤاله في وقت سابق اول امس الجمعة، قبيل إجراء تصويت البرلمان بقوله (لم نسمع حتى الآن أي مقترحات يمكن أن تكون بديلا للاستفتاء). وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتصريحات البارزاني، ووصف القرار بعدم تأجيل الاستفتاء بأنه (خاطئ تماما).وتعرض الأكراد في العراق لموجات من القمع قبل أن ينالوا حكما ذاتيا في أعقاب حرب الخليج عام .1991وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، انخرط الأكراد في العراق وسوريا في المعركة الدائرة ضد تنظيم داعش. وفي أزمة مماثلة، ولكن في القارة الاوربية، أمهلت الحكومة الإسبانية إدارة إقليم كتالونيا 48 ساعة للتخلي رسميا عن استفتاء الانفصال.وقالت مدريد إن إدارة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ستواجه تجميدا لمواردها المالية إذا لم تنصع لطلباتها ضمن المهلة المحددة وأوقفت إجراء الاستفتاء (غير القانوني).وأعلنت إدارة كتالونيا عزمها اجراء استفتاء شعبي على الانفصال عن إسبانيا في الأول من الشهر المقبل. وأكد وزير المالية الإسباني كريستوبال مونتورو إن الحكومة أعدت خطة كاملة لنقل إدارة الموارد المالية لحكومة الإقليم إلى الحكومة الإسبانية في مدريد لتسيير شؤون الإقليم.وتسعى الحكومة الإسبانية إلى وقف إمكانيات إدارة كتالونيا المالية من إنفاق أي اموال على الاستعداد لإجراء الاستفتاء.وكان حاكم كتالونيا تشارلز بوغدمون قد طالب رئيس الوزراء ماريانو راخوي وملك اسبانيا بإجراء حوار موسع بشأن النزاع بين الطرفين بخصوص الاستفتاء.وتعهدت إدارة الإقليم ، الذي تعد برشلونة من أكبر مدنه وأغناها، بالمضي قدما في عملية التصويت على الاستقلال في موعده المحدد فيما يعد تحديا واضحا للحكومة الأسبانية. ويأتي ذلك بعد أسبوع من الصدام بين الجانبين استدعت خلاله مدريد عددا من مسؤولي الإقليم للمثول امام القضاء واستجوابهم علاوة على رفض إدارة كتالونيا الموازنة المالية التي أقرتها مدريد.ووجه القضاء الإسباني أوامر لأكثر من 700 من مسؤولي إدارة الإقليم بالمثول امامه والخضوع للاستجواب بسبب (دعمهم للاستفتاء غير القانوني).وكانت محكمة في مدريد قد أصدرت حكما بوقف الاستفتاء لكن إدارة إقليم كتالونيا رفضت الحكم وأصرت على إجراء الاستفتاء.وشارك آلاف الكتالونيين في مسيرات مناهضة في برشلونة وعدد من مدن الإقليم للتنديد بمدريد والمطالبة بالمزيد من الاستقلالية.ويريد غالبية سكان كتالونيا وهو إقليم غني بالموارد ويقع شمال شرق البلاد ويقطنه نحو 6 ملايين شخص أن تكون لهم سلطات أوسع في إدارة الإقليم.