الكتل الكردستانية تعود إلى قبة المجلس

البرلمان يصوّت على لجنة فض النزاعات العشائرية في البصرة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قرر مجلس النواب رفع جلسته امس الى يوم غد الاثنين بعد ان صوّت على لجنة فض النزاعات العشائرية في محافظة البصرة ، فيما انهى ائتلاف الكتل الكردستانية مقاطعته لجلسات مجلس النواب على ان يستنأنف حضور الجلسات غدا الاثنين. وصوّت المجلس خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري بحضور 173 نائبا على لجنة فض النزاعات العشائرية في محافظة البصرة كما صوّت على التوصيات التي رفعتها لجنة مؤسسات المجتمع المدني واللجنة المالية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ولجنة الخدمات والإعمار بعد تضييف محافظ بغداد وأعضاء مجلس المحافظة.وشهدت الجلسة إتمام قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم 56 لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)، وتأجيل التصويت على مقترحي تعديل قانون انتخابات مجلس النواب والاحوال الشخصية ، كما قرر تأجيل التصويت على مرشحي عضوية اللجنة التحقيقية بخصوص المختطفين إلى جلسة الغد.ووجه الجبوري بإدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتحديد توقيتات للاستجوابات والأسئلة الشفوية، وعدد من القوانين المهمة على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وانهى ائتلاف الكتل الكردستانية امس مقاطعته لجلسات المجلس بعد اجتماع الكتل الكردستانية مع رئاسة البرلمان لمناقشة التطورات الاخيرة التي ادت الى المقاطعة بعد اصدار المجلس بياناً يرفض استفتاء اقليم كردستان.وجرى خلال اللقاء (الاتفاق على انهاء التصعيد ضد الاقليم والعودة للحوار وترسيخ مبدأ الشراكة والمشاركة بالقرار من دون تهميش لطرف)، بحسب مصدر كردي اكد عودة التحالف الكردستاني الى البرلمان خلال الجلسة المقبلة. في غضون ذلك، دعت عضو لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد رئاسة البرلمان الى الاسراع بتحديد موعد لاستجواب وزير الاتصالات.وقالت سجاد خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان امس أن (احدى اهم فقرات ملف استجواب وزير الاتصالات تخص عقد ابرمته الوزارة مع شركة سيمفوني الكردية وشركة ايرثلنك الاماراتية، وهو عقد مهم وحساس جدا وقد تم ايقافه سابقا لما فيه من مخاطر على امن واقتصاد وسيادة العراق وهو الآن ما زال في طور التنفيذ ونسبة الانجاز تتصاعد)، داعية رئاسة البرلمان الى (الاهتمام بملف استجواب الوزير وتحديد موعده في اقرب وقت ممكن كونه ضرورة ملحة جدا والا فان الاستجواب سيصبح لا قيمة له). وابدى عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد رفضه لمساعي مقرر البرلمان النائب التركماني نيازي معماري اوغلوا الرامية لجمع تواقيع لحل مجلس محافظة كركوك ، متهماً اياه بـ(محاولة إيصال الأمور الى كسر العظم).وقال في تصريح امس أن (اوغلوا من بين الأصوات المتطرفة التي تريد ايصال الموضوع الى كسر العظم من خلال محاولته جمع تواقيع لحل مجلس محافظة كركوك). وأضاف أن (مجلس النواب وخلال أسبوع واحد اتخذ قرارين ضد الكرد وعليه عدم التعجل بإصدار قرارات أخرى تصعد الأزمة وأن يكون عاملا للوصول الى حل وليس العكس). ورأى أن (مجلس كركوك غير خاضع لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وانما يخضع لقرار سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 لعدم اجراء انتخابات فيه منذ عام 2005). وفي شأن آخر، اعلن رئيس لجنة الزراعة والاهوار والمياه النيابية فرات التميمي امس أن قانون الري الذي صوت عليه المجلس بجلسته ما قبل الاخيرة سيمنع التجاوز على الحصص المائية.وقال في تصريح إن(القانون المذكور الذي الغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 587 لسنة 1981 يهدف للحفاظ على اعمال الموارد المائية ومنع الاضرار التي تقع عليها)، موضحا أن (القانون سيمنع التجاوز على الحصص المائية، اضافة الى عدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم 6 لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر). ولفت الى أن (اللجنة ادخلت تعديلا مهماً على المادة الثالثة من القانون ألزمت بموجبه الحكومات المحلية بعدم التدخل بأعمال الوزارة في ما يتعلق بإدارة وتوزيع الموارد المائية)، مضيفًا أن (القانون سيكون له فوائد كثيرة اخرى ويسهم في الحد من حالات التخريب والتجاوز على منشآت الري وتشديد الاجرات العقابية بحق الجهات الملوثة للأنهار).