إنقاذ أسرة محاصرة بألسنة اللهب في كربلاء

30 عجلة إطفاء تخمد حريقاً كبيراً وسط بغداد

بغداد – محمد الصالحي

اشتركت أكثر من ثلاثين عجلة إطفاء في اخماد حريق كبير نشب في منطقة البتاويين في بغداد ، فيما ذكرت مصادر ان الحريق تسبب في وقوع خسائر مادية كبيرة لحقت بمجمع للمواد الاحتياطية للسيارات وانقطاع تام للتيار الكهربائي بالمنطقة. وقال بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته (الزمان) امس ان (فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق نشب في مجمع الأدوات الاحتياطية الخاصة بالسيارات في منطقة القصر الأبيض في الباب الشرقي ببغداد). واضاف ان (العملية تمت بمشاركة أكثر من ثلاثين عجلة إطفاء وإنقاذ واسعاف وزوارق نهرية تابعة إلى مديرية الدفاع المدني ، وبوقت قياسي تم تطويق مصدر النيران من أربع جهات بعد وضع خطة نموذجية فعالة من قبل الضباط خبراء الدفاع المدني يترأسهم المدير العام اللواء كاظم سلمان بوهان). واكد البيان (إخماد الحريق بوقت استثنائي من دون وقوع خسائر بشرية). ولم يكشف البيان عن اسباب الحريق. من جهتها، قالت وزارة الكهرباء انها اضطرت لقطع ثلاث مغذيات للكهرباء في المنطقة بناء على طلب مديرية الدفاع المدني خشية حدوث تماس كهربائي. وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس لـ (الزمان) امس ان (مديرية الدفاع المدني طلبت من المنطقة الشمالية لتوزيع كهرباء الرصافة قطع التيار الكهربائي عن ثلاث مغذيات رئيسة في منطقة البتاويين والسعدون بعد نشوب الحريق الكبير الذي وقع بالقرب من سوق بغداد المجاور للقصر الابيض). واضاف ان (دائرة التوزيع استجابت للطلب بشكل فوري لاتاحة الفرصة امام فرق الاطفاء للعمل)، وتابع ان (مديرية الاطفاء طلبت بشكل تدريجي اعادة التيار الكهربائي للخدمة وبدأنا بتوفير الطاقة من خلال اعادة مغذيين للعمل فيما سيتم تشغيل المغذي الثالث بعد تلقينا ايعاز بذلك). وأكد المدرس (عدم وجود اي خلل فني او تعطل في شبكات الكهرباء نتيجة الحادث). وأكد ناشطون في تعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي امس تعرض محال المجمع الى خسائر كبيرة جراء الحريق الذي ألتهم المواد التي كانت تحتويها تلك المحال التجارية، فيما اشار مواطنون الى انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم ساعات طويلة جراء الحادث.وفي كربلاء، اخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً في منطقه الجاير وانقذت اسرة كانت محاصرة في شقتها.

وقال مدير الدفاع المدني في كربلاء العقيد طاهر حميد محسن لـ (الزمان) امس ان (فرق الدفاع المدني بالمحافظة تمكنت من اخماد حريق نشب داخل عدد من الشقق السكنية والمحال التجاريه في منطقه الجاير). وأضاف ان (أكثر من فرقة إطفاء شاركت في عملية اخماد الحريق)، مؤكداً (تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ عائلة كانت محتجزة داخل شقتها بوقت قياسي حال دون إصابة أي من أفراد العائلة).