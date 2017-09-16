إعلان نتائج الدور الثاني لإمتحانات المتوسطة والإعدادية اليوم

بغداد- داليا احمد

اكملت وزارة التربية نتائج امتحانات الدور الثاني لمرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي. وذكر بيان لمكتب وزير التربية محمد اقبال الصيدلي امس انه ( تم اكتمال نتائج الثالث المتوسط والسادس الاعدادي / الدور الثاني للعام الدراسي 2016-2017 لجميع المحافظات العراقية، وستعلن صباح اليوم).وقررت الوزارة ، امس تأجيل امتحانات محافظة نينوى للدراستين المتوسطة والإعدادية إلى إشعار آخر، عازية السبب إلى صعوبة انتقال المراقبين والمشرفين الاختصاصيين من أربيل ودهوك نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل إقليم كردستان بسبب الاستفتاء وتداعياته.وقالت الوزارة إن (اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحانات محافظة نينوى للدراستين المتوسطة والإعدادية إلى إشعار آخر).وأعلن الصيدلي عن اكمال عملية الترميم الخاصة لـ 13 بناية مدرسية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل المحررة ، لتكون مهيئة لاستقبال طلابها الاعزاء للعام الدراسي الجديد 2017 – 2018 بعد ما تم تدميرها من قبل عصابات داعش . وأوضح بيان إن (هناك لجنة هندسية تتألف من كافة الاختصاصات تعمل بتوجيه مباشر قبل معاليه تتولى أجراء الكشوفات عن المدارس وحجم الأضرار التي وقعت عليها، وذلك لتوفير الكوادر التي تعيد ترميمها وصيانتها ، مضيفا في بأن قسم الأبنية المدرسية في تربية نينوى انهى كافة أعمال الترميم لـ 13 مدرسة بمختلف السعات الدراسية توزعت في ثلاثة أحياء وهي المأمون ووادي حجر و الموصل الجديدة