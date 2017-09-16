إحباط هجوم إنتحاري على مدرسة في صلاح الدين

صحة ذي قار: أغلبية ضحايا الإعتداء المزدوج من البصرة

بغداد – شيماء عادل

ذي قار – باسم الركابي

بحثت لجنة الامن والدفاع النيابية في جلسة سرية مع رئيس واعضاء مجلس محافظة ذي قار اسباب الاعتداءات الارهابية التي تعرضت لها المحافظة وراح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح ، فيما امر رئيس الوزراء حيدر العبادي بملاحقة الفاعلين. وقال مصدر امس ان (رئيس اللجنة حاكم الزاملي عقد جلسة سرية مع رئيس واعضاء المجلس بعدما شهدا مؤتمرا صحفيا لوفد لجنة الامن النيابية لبحث تداعيات الاعتداء واسباب الخرق الامني في المدينة ). ووجه العبادي وزارة الداخلية وقيادة عمليات الرافدين بملاحقة مرتكبي جريمة ذي قار، فضلا عن اتخاذه مجموعة إجراءات بشأن الحادثة. وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (الأخير إتخذ مجموعة من الإجراءات والأوامر، ووجه وزارة الداخلية وقيادة عمليات الرافدين بكشف وملاحقة المجرمين الإرهابيين الذين ارتكبوا العمل الجبان ضد المدنيين العزل على الطريق السريع بين محافظتي المثنى وذي قار).وشهدت محافظة ذي قار تفجيرا مزدوجا بسيارتين ملغمتين استهدفتا سيطرة أمنية في ناحية البطحاء ومطعم فدك، فيما هاجم إرهابيون من سيارة أخرى المواطنين بإطلاق الرصاص راح ضحيته 177 شخصا بين شهيد وجريح. وكشفت دائرة صحة ذي قار امس عن ان معظم ضحايا الاعتداء كانوا من خارج المحافظة وقال مدير عام صحة ذي قار الدكتور جاسم الخالدي انه (من بين 86 شهيدا سقطوا في الاعتداء كان هناك 20 شهيدا فقط من محافظة ذي قار بينهم 15 مدنيا والخمسة الاخرون من عناصر الامن) ، موضحا ان (العدد الاجمالي للجرحى بلغ 93 جريحا بينهم 13 فقط من ذي قار بواقع ستة مدنيين وسبعة من الشرطة). ولفت الى ان (العدد الاكبر من الشهداء كان من حصة محافظة البصرة التي سقط منها 38 شهيدا ، و53 جريحا ، فيما توزع بقية الضحايا بين محافظات اخرى منها كربلاء وبغداد وكركوك وبابل ، بالاضافة الى عشرة شهداء ايرانيين) .وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (قوات الحشد الشعبي احبطت هجوما انتحاريا لثلاثة انغماسيين داخل مدرسة في قضاء الدور في المحافظة). واضاف أن (القوات الامنية فرضت حظرا للتجوال في قضاء الدور وشرعت بعمليات بحث عن انتحاريين فارين). وتابع المصدر ان (احد الانتحاريين فجر نفسه داخل المدرسة، دون وقوع اصابات بشرية تذكر).مشيرا الى ان (الانتحاريين الاخرين فرا الى جهة مجهولة). وقال مصدر امس ان (قوة من فوج طوارئ الشرطة الخامس من قيادة شرطة البصرة الذي يشارك في الحفاظ على الأمن في محافظة سامراء نفذ عملية أمنية في حي المثنى أسفرت عن القاء القبض على سبعة مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب).واضاف أن (القوة قامت بتسليم المتهمين الى قيادة عمليات سامراء لغرض التحقيق معهم). وفي بغداد قال مصدر امس ان ( قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة الهوية لرجل وعليها آثار اطلاقات نارية في رأسه مرمية في إحدى الساحات الفارغة في قضاء الطارمية).وأضاف أن (قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة المغدور إلى دائرة الطب العدلي من أجل التعرف عليها تمهيداً لتسليمها لذويه). وفي بغداد عثرت القوات الامنية على كدسين للاعتدة والمواد المتفجرة خلال عمليات تفتيش متفرقة في منطقة اللطيفية . وقال بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (الزمان) امس ان (قوة من قيادة العمليات ووفق معلومات من مصادر استخبارات اللواء تمكنت من العثور على كدس للأعتدة والمواد المتفجرة ضمن منطقة اللطيفية). واضاف ان (الكدس احتوى على 52 مقذوف مدفع مقاومة طائرات 57 ملم وقاذفتين ار بي جي سفن وصاروخي قاذفة ضد الدروع مع خمس قذائف مدفع نمساوي و 12 صاعق تفجير، جلكان 20 لترا مملوءا بمادة سي فور شديدة الانفجار). وتابع ان (قـوة اخرى نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة كراغول قرية الشيوخ). مشيرا الى ان (الواجب نتج عنه العثور على كدس للاعتدة والمواد المتفجرة احتوى على 17 قنبرة هاون مختلفة العيار وقذيفتي مدفع نمساوي، تم رفع المواد بدون حادث).