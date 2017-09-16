مطالبات بإيقاف رئيس يوفنتوس عامين ونصف العام

الكالتشيو يعود محمّلاً بأفراح وأحزان الأندية أوربياً

{ مدن – وكالات: بعد نتائج مخزية للأندية الإيطالية في دوري الأبطال، ومميزة في الدوري الأوربي، يعود الكالتشيو من جديد، بانطلاق الجولة الرابعة من المسابقة، والتي ستقام على مدار امس السبت واليوم الأحد. ونلقي نظرة سريعة على مباريات تلك الجولة.

كروتوني وإنتر ميلان

تنطلق ضربة بداية الأسبوع، بحلول الإنتر ضيفاً على كروتوني، عصر الغد، في مواجهة يستهدف فيها أبناء المدرب سباليتي، مواصلة المنافسة على لقب الدوري، في ظل وجوده على الصدارة، بالمشاركة مع يوفنتوس ونابولي برصيد 9 نقاط. الإنتر سيحاول استغلال عدم المشاركة أوربيا، على عكس منافسيه، الذين خاضوا مباريات صعبة قبل عدة أيام، فيما سيحاول كروتوني تحقيق المفاجأة.

فيورنتينا وبولونيا

ثاني مباريات الجولة، لا يطمح طرفاه لأكثر من إنهاء الموسم في مركز متقدم، ضمن مراكز الوسط والابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الثانية.

روما وفيرونا

بدأت الأمور في فريق العاصمة الإيطالية، تسير بشكل غير مرغوب فيه، بعد الخسارة في الجولة الثانية على يد الإنتر، ثم الفشل في تحقيق الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، ليتأزم الموقف سريعاً محلياً وأوربياً. القدر كان رحيماً بروما، بتأجيل لقاء الجولة الماضية أمام سامبدوريا بسبب سوء الأحوال الجوية، ومنح المدرب دي فرانشيسكو فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق. أما فيرونا، تشير الأمور إلى هبوطه سريعاً إلى الدرجة الثانية، لو استمر الفريق بنفس الأداء السيء الذي قدمه في الجولات الماضية.

ساسولو ويوفنتوس

يدخل اليوفي، اللقاء على أمل مصالحة جماهيره بعد الخسارة 0-3 على يد برشلونة في دوري الأبطال. يوفنتوس لايزال يفتقد العديد من نجومه بسبب الإصابة، ولكن عودة الثنائي جورجيو كيلليني وماريو ماندزوكيتش قد تعيد الفريق مجدداً إلى طريقة 4-2-3-1 بدلاً من 4-3-3، التي لعب بها الفريق أخر مباراتين أمام كييفو وبرشلونة. أما ساسولو فسيلعب على الأرجح بطريقة 3-5-2، بعدما تأكد غياب مهاجمه دومينكو بيراردي بسبب الإصابة.

الميلان وأودينيزي

خسر الميلان في الجولة الماضية في الكالتشيو برباعية أمام لاتسيو، ولكنه نجح في الفوز على أوستيريا فيينا بخماسية في الدوري الأوربي، وهو ما يأمل المدرب مونتيلا أن يكون دفعة قوية قبل لقاء أودينيزي. الميلان سيخوض اللقاء على الأرجح بطريقة 3-5-2 مع استعادة رومانيولي لترميم الدفاع، الذي تلاعب به تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو في الجولة الماضية.

سبال وكالياري

هو لقاء يحمل عنوان الهروب من شبح الهبوط، الفريقان لا يمتلكان أي طموح في المسابقة سوى الاستمرار فيها وعدم اللعب في الدرجة الثانية الموسم المقبل.

نابولي وبينيفينتو

يعد اللقاء سهلًا لفريق نابولي، نظرا لفارق المستوى الفردي بين اللاعبين، لكن فريق بينيفينتو يأمل في استغلال حالة الإحباط التي يشعر بها لاعبو نابولي بعد الخسارة الأوربية على يد شاختار في تحقيق المفاجأة. الجدير بالذكر أن اللقاء يعد الديربي الأول الذي يلعبه فريق نابولي منذ موسم 1987-1988، عندما لعب ضد فريق أفيلينو.

تورينو وسامبدوريا

يتميز اللقاء بوجود مدربين من أبرز الاسماء في الكرة الإيطالية، وهما سينيسا ميهايلوفيتش وماركو جيامباولو، وهو ما يجعل الكثير يتوقع أن يكون اللقاء خططياً في المقام الأول.

كييفو وأتلانتا

استعاد أبناء المدرب جاسبريني، ثقتهم في أنفسهم مجدداً، رغم البداية السيئة في الدوري، بعد الفوز التاريخي على إيفرتون في الدوري الأوربي، مما يجعل اللقاء صعباً للطرفين، في ظل امتلاكهما نفس الرصيد (3 نقاط).

جنوى ولاتسيو

يعد فريق جنوى، عقدة حقيقية للاعبي لاتسيو، حيث يعاني دائماً الثاني أمام الأول، مهما كان ملعب المباراة، ولكن المدرب سيموني إنزاجي نجح أخيراً في تحطيم تلك العقدة الموسم الماضي، فهل ينجح في تكرار ذلك خاصة بعد الفوز التاريخي على الميلان؟

إيقاف رئيس يوفنتوس

على صعيد اخر طالب أحد محققي كرة القدم اول امس الجمعة، بضرورة إيقاف أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدة عامين ونصف العام لعلاقته المثيرة للجدل بالمشجعين المتشددين المرتبطين بتنظيم مشبوه وبيع التذاكر لهم.

ويريد أيضا جيوسيبي بيكورارو المحقق التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن يتم تغريم يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، 300 ألف يورو (357 ألف دولار) وأن يلعب المباريات بدون حضور الجماهير، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية. وكان بيكورارو يتحدث خلال جلسة استماع في الاتحاد الإيطالي، وينتظر أن يصدر قرار خلال 10 أيام، وفقا لما نقلته أنسا على لسان محامي أنييلي.

يأتي هذا بعدما انتخب أنييلي رئيسا لرابطة الأندية الأوربية لكرة القدم الأسبوع الماضي. وترأس أنييلي يوفنتوس من 2010، واتهم برفقة آخرون من مسؤولي يوفنتوس بانتهاك السلامة الرياضية وعلاقات غير مشروعة مع الجماهير خلال المدة من 2011 وحتى 2016 . ويشتبه في أن أنييلي سمح ببيع تذاكر أكثر من المسموح به لجماهير ألترا. وتقدم بشكوى لإثبات براءته وقال إن النادي لم يفعل أي شيء غير قانوني. ومن الممكن أن يضطر أنييلي للانتظار عشر سنوات قبل أن يصبح رئيسا ليوفنتوس مرة أخرى، إذا تم حظره أكثر من عام.