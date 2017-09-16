مسؤوليات كبيرة أمام إتحاد الكرة إستعداداً للموسم الجديد

الإهتمام بلائحة المسابقات ومراعاة واقع الملاعب وفتح الأبواب أمام الشباب

بغداد – منعم جابر

واخيرا وضع الموسم الكروي المنصرم حمله بعد مسيرة طويلة وشاقة استمرت قرابة العام . وكالمعتاد لا بد للمؤسسات بشكل عام من تقييم عملها وتقويم منهجها خلال سنة عملها ووضع المعالجات والسياسات الجديدة لعامها القادم.

والرياضة بشكل عام وكرة القدم خصوصا لا تخرج عن هذا التقليد، الذي يعد مهماًِ للعمل الرياضي، إذ لا بد لقادة هذه المؤسسة من تحديد واقعهم وتفهم ظروفهم والنظر بجدية وحزم لدراسة ما مضى، ووضع الدراسات والمعالجات للقادم.

ومن هذا المنطلق ومن شعورنا بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الوطن وكرة القدم فلا بد من ان ندلوا بدلونا ونقدم وجهات نظرنا مدعومة بموقف الشارع الرياضي وجمهور كرة القدم، اضافة لما نراه مهما وضروريا لتقديم افضل المقترحات والآراء للموسم المقبل 2017- 2018 بعيدا عن الشخصنة والمصالح والدوافع الشخصية، خاصة وان الموسم الماضي 2016- 2017 شهد خروج المنتخب الوطني بكرة القدم من تصفيات كأس العالم خالي الوفاض محتلا المركز قبل الاخير في التصفيات التمهيدية، وهذا الموضوع واحد من اهم الموضوعات التي شغلت الوسط الرياضي وعشاق كرة القدم. الاطول في العالم !

لقد اتصف الموسم المنصرم بصفات غريبة منها اطول موسم في العالم وموسم الفصول الاربعة وغيرها، وجاء طول الموسم بسبب تأجيلات المباريات لجميع الفرق المشاركة لاسباب متنوعة منها مشاركات الفرق في تصفيات كاس العالم ومشاركات بعض فرق الدوري في البطولات الآسيوية والعربية، وكذلك بسبب المناسبات الدينية وغيرها. وهذه التأجيلات كانت عاملا اساسيا في امتداد منافسات الدوري هذه الفترة الزمنية الطويلة وكذلك حصول انسحابات لبعض الفرق بسبب وضعها المالي او الشعور بعد وجود هبوط الى درجة ادنى مما وضع الفرق بحال المستريح. ويضاف الى ما حصل تميز الدوري ببعض الاخطاء التحكيمية وبعض حوادث العنف والشغب وهي امور تحصل في بعض الدوريات وكانت بسبب اخطاء الحكام او عدم وجود عقوبات مشددة ورادعة بحق المسيئين مما دفع بالبعض لابراز شقاواتهم وتصرفاتهم غير المنضبطة.

الاعلان المبكر

وعلى الرغم من انتهاء الموسم 2016- 2017 قبل اسابيع الا ان شكل الدوري للموسم المقبل وعدد فرقه واسلوب اللعب وعدد المسابقات والبطولات لم تتوضح صورته حتى هذه الساعة، ما يعني عدم الاتفاق على الشكل المناسب والمعتمد للدوري، واظن ان السبب يعود الى قانون تراخيص الاندية الذي لم يحدد عدد الفرق المرخصة ولا الملاعب التي ستلعب عليها، وهو سبب معقول.

ولكن يبدو ان الشكل الاقرب للتطبيق هو نظام المجموعتين وبـ 12 الى 14 فريقا لكل مجموعة لاعطاء الفرصة لبعض فرق المحافظات التي تعرضت للعدوان والاحتلال الداعشي لتمثيل محافظاتها والسعي الى دمجها لتطوير واقعها الرياضي، وكذلك لتجاوز مشكلة الملاعب المزمنة التي تعاني منها الفرق والاندية العراقية ولو الى حين.

نجاح الموسم المقبل

مما تقدم ومن خلال استطلاعنا من المعنيين بالدوري ورجال الاعلام والصحافة تلخصت لدينا جملة من الافكار والمقترحات العملية لتجاوز اخطاء الموسم الحالي وما حدث فيه، ووضع المعالجات والحلول. وكما يلي:

– عقد اجتماع موسع لفرق الدوري ومناقشة الشكل المناسب للمنافسات.

-السعي لاصدار كراس يضم مدة الدوري وتاريخ المنافسات، آخذين بنظر الاعتبار ايام المناسبات الدينية والوطنية والمشاركات في البطولات العربية والآسيوية.

-الاهتمام بلائحة المسابقات وضرورة اصدارها قبل بدء منافسات الدوري ويذكر فيها كل شيء عن المسابقات مثلا الصعود والنزول والانذارات والعقوبات.

– مراعاة واقع الملاعب وعدم ارهاقها بعدد من المباريات التي تسبب تلف الثيل بنوعيه (الطبيعي والاصطناعي) على ان لا تتجاوز المباريات في اي ملعب عن مباراتين فقط في الاسبوع.

-ابعاد لجنة المسابقات عن الشبهات بعدم ضمها لأي عضو او مسؤول اتحادي فيها، لديه فريق يلعب في الدوري لغرض تحقيق العدالة وتجاوز الحساسيات.

-رفع شعار لا تأجيل للمباريات تحت اي ظرف حتى ولو اجريت في ملاعب المحافظات.

-تنظيم مباريات الكأس في منتصف الاسبوع، ويفضل اقامتها في فصل الشتاء.

-تحديد العدد المتواجد على مصطبة الاحتياط على ان لا يتجاوز الـ 20 شخصا كما هي التعليمات الدولية.

– ابقاء باب مشاركة اللاعبين الشباب في منافسات الدوري مفتوحة لغرض تشجيع المدربين على اشراك اللاعبين دون سن الـ 18 عاما، لغرض اكتشاف المواهب الجديدة.

– الاهتمام بنوعية المشرفين وقدراتهم على ضبط الملاعب وعدم اعتبار الاشراف على المباريات عملا تشريفيا وانما هو عمل مهما وتكليفا وطنيا .

ان الاهتمام بالملاحظات اعلاه مع مناقشة افكار ومقترحات مسابقة الدوري مع ممثلي الفرق وجعلهم شركاء في العمل سيساهم بتعاون الفرق والاتحاد لانجاح مسابقة الدوري والمسابقات الاخرى.