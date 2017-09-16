لؤلؤة حسن هادي لـ (الزمان): أنا أصغر منتجة عربية في السويد

هي فعلا لؤلؤة في الأخلاق والابداع والإنتاج طموحها يتعدى عمرها بسنين واثقة من نفسها وعملها . عندما حان موعد لقائنا وجدتها تنتظرني في الكافتريا حيث جاءت قبلي . ومدت يدها للسلام وهي تقول تشرفنا بك أستاذ علي وانا متابعة لمواضيعك في صحيفة الزمان . نظرت لها فوجدتها شابة عراقية جميلة الملامح طموحة تريد أن تنجح وتتألق في عملها الفني الذي أحبته عن طريق والدها الفنان المبدع ” حسن هادي ” وصنعت لنفسها أسماً مميزاً في الوسط الفني السويدي وأيضا عند الجالية العراقية والعربية وتريد أن تكون علامة بارزة في الانتاج الفني وتترك بصمة الإبداع في كل عمل تنجزه .. هذه الفتاة المتألقة الجميلة تتحدث بثلاث لغات ” العربية . الانكليزية . السويديةً ” ضيّفت الزمان المنتجة ” لؤلؤة حسن هادي ” كما تحب أن يطلق عليها هذا الاسم فاهلا وسهلا بها وقلت لها حديثنا سيكون بالعربي أبتسمت وقالت نعم نتكلم بلغة وطننا العراق الحبيب

{ من هي لؤلؤة حسن هادي؟

– أنا عراقية ولدت في بغداد وترعرعت وكبرت في السويد وهنا قاطعتها قلت لها مازلتٍ شابة جميلة . ضحكة وأكملت حديثها تخرجت من الإعدادية في السويد ودخلت في المجال الفني كمنتجة وعملت مع والدي وأنتظر الفرصة لإكمال دراستي الجامعية في تخصصي الفني

{ لماذا أتخذت الفن منهاجا لحياتكٍ لماذا لم تكونين طبيبة أو رسامة لماذا الفن بالذات؟

– بالتاكيد البيئة التي عشت فيها سبب في تحديد مستقبلي . فوالدي فنان عراقي معروف فوجدت نفسي وأنا في عمر أربع سنوات على خشبة المسرح امثل دوراً بسيطاً في مسرحية ” العرس الوحشي ” بطولة وأخراج والدي وكما يقول المثل ” شبيه الشي منجذب أليه ” فأنا احببت الفن من خلال والدي وأعتبره معلمي وقدوتي في هذه الحياة وبصراحة وجدت نفسي في الفن دون باقي المهن الاخرى

{ كيف وجدتٍ العمل مع السويديين وهل تقبلوا وجودكٍ بسهولة؟

– في البداية واجهت صعوبة في كيفية إيصال افكاري لهم لأن السويدين يتعاملون مع الورق وليس بالكلام يعني انهم يطلبون منك ان تقدم أفكارك على الورق ويقرأوها وأذا أعجبتهم الفكرة وأقتنعوا فيها يطلبون منك أن تبدأ بالعمل . والحمد الله والشكر أستطعت أن انجح معهم ويقتنعون بقدراتي الفنية المتعددة حتى انهم أعطوني دوراً مهماً في فيلم سويدي أسمه ” فالندر ” والحمد الله نجحت وأستطعت أن أؤدي الدور بشكل رائع

{ أذن لماذا لم تتجهي الى التمثيل خاصة كما تقولين أنكٍ نجحتٍ في التمثيل؟

– بصراحة وجدت نفسي في الانتاج أكثر من التمثيل فلدي طاقة وحيوية تكون أكثر تألقا في الانتاج . أنا حريصة على أن يكون مجمل العمل ناجحاً وهذا أحققْه عندما أكون منتجة اكثر مما أكون ممثلة . والشيء الثاني لا توجد أي منتجة عراقية أو عربية في السويد وهذا ما حفزني للعمل وكان اختياري هذا المجال مفاجأة السويديين حيث رحبوا بي وتمسكوا بي لكن هذا لا يمنع أن عُرض على في المستقبل دور مهم في المسرح أو السينما فبالتأكيد أوافق واعود الى التمثيل

{ هل تستشيرين والدك في عملكٍ الفني؟

– بالتاكيد أستشيره وأخذه رأيه لخبرته الطويلة واعتبره مثلي الأعلى وعندما أسأله عن أمر معين يقول لي ماهو رأيكٍ وعندما أعطيه الجواب يقوم بتصحيحه أو يقتنع برأي ويقول هذا هو الصحيح

{ من أين أكتسبتٍ الخبرة ولاسيما انكٍ مازلتٍ شابة وفِي بداية الطريق

– اكتسبتها من والدي حيث رافقته منذ الطفولة وبعدها عملت معه بشكل مباشر منذ عــــام 2014 وقدمنا سوية أربعة اعمال اخرها كانت مسرحية ” في قلب الحدث ” التي عرضت قبل أيام واعتقد أنت كنت من ضمن الضيوف الحاضرين لهذه المسرحية . وأيضا اكتسبت خبرتي من خلال احتكاكي وعملي مع السويديين ومشاركتي بعدة مهرجانات مسرحية وسينمائية كلها زادتني خبرة وأطلاع . تصور أن بلدية مالمو أرسلت لي 17 شابا ليعملوا في مجال التمثيل بالرغم من أنهم بعيديون كل البعد عن الفن ولم يعملوا سابقا في هذا المجال وأستطعت خلال عشرين يوماً من العمل المتواصل معهم مع أثنين من المخرجين من أنتاج مسرحية وقدموها على المسرح الذي كان ممتلأ ليومين متتالين وهذا لن يحدث دائما في العروض المسرحية

{ هل مارست الإخراج ؟

– مارسته مرة واحدة كمساعدة مخرج مع والدي في مسرحية السندباد تقديم فرقة مسرح الفن الحديث التي عرضت في مدينة مالمو عام 2016 وكنت مسؤولة أيضا في هذه المسرحية على التقنيات ” الإضاءة والترجمة والموسيقى

{ باعتبارك مديرة مهرجان شباب مالمو للأفلام القصيرة حديثنا كيف جاءت فكرة هذا المهرجان؟

– كان تفكيري ينصب على الشباب الذين يعيشون في مالمو بمختلف جنسياتهم ولدي هاجس الخوف من أتخاذهم طرقاً أخرى للعيش مثل تناول المخدرات او الانجرار للتنظيمات المسلحة وكنت أبحث عن فكرة لإقامة مهرجان للشباب للأفلام القصيرة وبمساعدة والدي نجحت الفكرة وأقيم أول مهرجان عام 2015 حيث أشرف والدي على أفلام الشباب وساعدناهم في كيفية أنتاج الأفلام ” فكرة . تمثيل . انتاج ” وظهر الكثير من الشباب الموهبين في التمثيل والإخراج وخلال الأشهر القادمة سينعقد المهرجان الثالث وبصراحة كان المهرجان ناجحاً بكل المقاييس وأثنى عليه الجميع والاهم أستطعنا ان نخلق جيلاً من الشباب في مجال التمثيل والإخراج

{ أين يصل طموحكٍ الفني؟

– اتمنى أن أجد نفسي في أعمالي التي أقوم بأنتاجها وتحقيق الشهرة ومحبة الناس وأكمال رسالة والدي الفنية . فكما تعرف الفن رسالة أنسانية يجب علينا نشرها بين الناس .. في السابق كان الفن يتحدث عن الحب والغرام والوفاء الان تغير الوضع رسالتنا أنقاذ الشباب من المخدرات والارهاب والسرقة والانجرار نحو الجريمة فلهذا طموحي أن تكون أعمالي مؤثرة وتوجه الشباب للسير في الطريق الصحيح

{ ماهي قصة ذهابكٍ مع الشاعر عدنان الصائغ الى بيت الشاعر السويدي ” توماس ترانسترومر ” الحائز على جائزة نوبل للاداب؟

– أصل القصة أن والدي عرض مسرحية ” السر ” في مدينة مالمو ولم يحضر الشاعر السويدي توماس لمرضه حيث كانت قصائده حاضرة في المسرحية وقمت بقراءة قصائده الشعرية أثناء العرض المسرحي وكنت في غاية السعادة رغم صعوبة شعره وبعدها ذهبت مع الاستاذ الشاعر عدنان الصائغ الى العاصمة السويديةً أستكهولم لبيت الشاعر السويدي ” توماس ” حيث أستقبلتنا زوجته أحسن أستقبال ورحب بنا السيد توماس وقمت بقراءة قصائده وكان معي مصور وثق كل هذه الأحداث وبعدها بفترة توفي هذا الشاعر الكبير الحائز على جائزة نوبل للاداب وحزنت جدا على وفاته وفِي نفس الوقت حققت أمنيتي بلقائه

{ هل تتلقين الدعم من الجالية العراقية والعربية في مدينة مالمو ام انهم الامر لا يهمهم؟

– بصراحة هذا السؤال فيه عدة أجوبة . البعض منهم معذوريون كونهم مشغولين في أعمالهم اليومية ويوم السبت والآحد هي وقت راحتهم وخلال هذه الوقت تقام فعالياتنا فيتعذر حضورهم وان كان هذا يحز في نفسي عندما أشاهد المواطن السويدي يحضر أعمالنا الفنية وأبن بلدي يستكثر الحضور حتى لو يأتي في السنة مرة لكي نشعر بوجوده ودعمه لنا . لكن في نفس الوقت هناك ناس حريصين على وقوفهم معنا ودعمنا بكل الأوقات منهم الاستاذ أحمد الصائغ رئيس مؤسسة النور فهذا الرجل وقف معي وقفات لا تنسى أبدا وسخر كل أمكانيات مؤسسة النور لأي عمل فني نقوم فيه فمن خلال منبر الزمان أوجه له الف تحية وشكر وكذلك السيدة أبتسام مكطوف والسيدة أنتصار وأميرة وأنتظار وأيضا الجمعية الثقافية العراقية قدمت لنا الكثير من الدعم. لكن في كل الأحوال تفاعل الجالية العراقية معنا ليس بمستوى الطموح

{ ألم تفكري في انتاج عمل فني مشترك مع وزارة الثقافة والإعلام في العراق؟

– طبعا لي الشرف أن أقوم بإنتاج أي عمل فني لوطني الحيببب وأتمنى ذلك في المستقبل القريب أن يكون هناك تعاون فني مع بغداد وكنت حريصة على دعوة الممثلين الشباب للحضور الى السويد وتقديم أعمالهم لكن مع الأسف دائرة الهجرة السويديةً متشددة من ناحية اعطاء الفيز رغم محاولاتي الكثيرة معهم لانه بودّي ان يأتي الفنان العراقي الى السويد ويقدم أعماله الفنية

{ هل تشاهدين الاعمال الفنية العراقية التي تعرض على الفضائيات العراقية؟

– بالتاكيد اتابع اكثر الاعمال الفنية لانها من وطني العراق وأغلب الفنانين هم زملاء وأصدقاء والدي فأكون حريصة على متابعتهم وأذا تسألني عن اهم الاعمال الفنية التي شاهدتها وأعجبت بها يأتي مسلسل ذئاب الليل الذي مثل فيه والدي في دور نائل . وكذلك شاهدت مسلسل قنبر علي . أبو طبر . سارة خاتون. وأعتقد أن الدراما العراقية تحتاج الى تسويق الخارجي وان لا تظل هذه الاعمال حبيسة الداخل لكن هذا لن يأتي بسهولة فيجب انتاج اعمال جيدة حتى تعرض في الفضائيات العربية ويطلع المشاهد العربي على اعمالنا الفنية

{ من هم الفنانون العراقيون الذي يعجبك أداءهم الفني؟

– كل الفنانين العراقيين أداؤهم رائع وراقي ويعجبني منهم ” جواد الشكرجي . مقداد عبد الرضا . المرحوم عبد الخالق مختار . سامي قفطان . المرحوم يوسف العاني.. وهنا قاطعتها نسيتٍ والدكٍ الفنان حسن هادي . أبتسمت وقالت وهل مثله يُنسى بالتاكيد والدي ممثل رائع ومبدع ومتجدد وأب حنون . منه أستمد الشجاعة والقوة والصبر

{ هل زرت بغداد وماهو شعوركٍ عندما هبطت الطائرة في مطار بغداد؟

– عكما قلت لك ولادتي في بغداد لكني غادرتها وأنا صغيرة في العمر جدا فلهذا كنت مشتاقة لرؤيتها ولهذا زرتها عام 2011 وعندما هبطت الطائرة في مطار بغداد نزلت دموعي بدون أستئذان بالرغم من أني كنت في السابق أنتقد الذين يذرفون الدموع عندما يصلون الى أوطانهم بعدها عرفت أن عشق الوطن يجعلك تكون ضعيف أمامه فتنهمر دموعك دون أن تدري ! لكني بصراحة رغم سعادتي في زيارة بغداد ولقائي بالأهل لكني حزنت جدا على وضعها فهذه ليست بغداد التي سمعت عنها من والدي وكيف كانت جميلة. الان ارى كل الحزن في مدنها وناسها ومع ذلك كنتٌ سعيدة بزيارتها

{ هل تسمعين للغناء العراقي؟

– طبعا وهل يوجد اجمل من الغناء العراقي . يعجبني جدا المطر ناظم الغزالي والمطرب رياض أحمد خاصة أغنيته الرائعة ” مرة ومرة ” وكذلك أستمع للمطربة سيتا هاكوبيان وتعجبني أغنيتها ” زغيرة چنت وأنت صغيرون ” وكذلك أسمع قيصر الاغنية كاظم الساهر الذي زار بيتنا عندما كنا في المغرب ويقول والدي أنه أجلسني بجانبه وتمنيت في لحظتها ولو التقطت صورة معه لكانت ذكرى جميلة

{ على ذكر الطرب العراقي أغنية يم داركم للمطرب حميد منصور ماذا تعني لكٍ؟

– اغنية يم داركم تذكرني ببغداد وفِي بيت جدي وعمامي بصراحة لا توجد لدي ذكريات في بغداد لكني أعشق أهل والدي ووالدتي فلهذا اتذكرهم في هذه الاغنية

{ ماهي حكمتكٍ في الحياة؟

– حكمتي اخذتها من والدي عندما دخلت العمل الفني وهي ” لسانك حصانك أن صنته صانك وأن خنته خانك ” وقال لي أفهميها جيدا وأجعليها مناهج في حياتك وها أنا أطبق هذا الحكمة بحذافيرها

{ هل تمارسين الرياضة وهل تتابعين كرة القدم؟

– لا أتابع كرة القدم مطلقا لكني أحب لعبة التنس والسباحة وكذلك أمارس الرياضة من خلال ركوبي الدراجة الهوائية فأشعر بالمتعة وسهولة أستخدامها

{ هل تتابعين السينما العربية؟

– بالتأكيد أتابعها لانها من صميم عملي وان كانت سينما الماضي أفضل وأجمل من الان لكن هذا لايمنع من وجود بعض الاعمال والافلام الجيدة ويعجبني الممثل الكبير عادل أمام

{ لؤلؤة حسن هادي وصلنا الى نهاية اللقاء كلمة اخيرة لكٍ

– أتمنى الامن والامان لبلدي العزيز وأن يعم الحب والوئام بين أفراد الشعب العراقي وأن يأخذ الشباب دورهم في المجتمع لانه أساس تقدم أي بلد وأشكر جريدة الزمان على هذا اللقاء والشكر موصوف لحضرتك وأتمنى لك مزيداً من الإبداع والتألق في عملك الصحفي