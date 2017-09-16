المصارف الخاصة تبحث مع النقد الدولي تحديات الإقتصاد العراقي

الرافدين: قرض 50 مليون لأصحاب الفنادق

بغداد – الزمان

وجّه مصرف الرافدين فروعه بمنح قرض 50 مليون لأصحاب الفنادق لأغراض الترميم، شريطة ان تكون نسبة انجاز الفندق 100 بالمئة.وقال في بيان امس إن المصرف (وجه فروعه في بغداد والمحافظات لمنح قرض 50 مليون دينار لأصحاب الفنادق لأغراض الترميم)، وأموضح أنه وضع شرطا لمنح قرض الـ 50مليون لأصحاب الفنادق وهو ان (تكون نسبة انجاز الفندق 100 بالمئة ليكون القرض لأغراض الترميم والتاهيل للفندق). ووضع المصرف مدة إمهال لتسديد القسط الاول تبلغ 3 أشهر على ان يتم تسديد الأقساط والفائدة بشكل شهري بعد انتهاء مدة الإمهال مباشرة.من جهة اخرى،بحثت رابطة المصارف الخاصة العراقية مع صندوق النقد الدولي التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الازمة الاقتصادية واتفاقية الاستعداد الائتماني الذي وقعها العراق مع صندوق النقد الدولي في العام 2015.وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق في بيان إن (وفدا من رابطة المصارف الخاصة التقى رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز في العاصمة الاردنية عمان، وجرى خلال اللقاء، بحث التحديات التي تواجه اقتصاد العراق خلال المرحلة الحالية وطرق مواجهة الازمة الاقتصادية)، مضيفا أنه (جرى خلال اللقاء، طرح رؤية رابطة المصارف الخاصة العراقية بضرورة فسح الحكومة المجال أمام المصارف الخاصة لأخذ دورها الطبيعي لتنشيط اقتصاد العراق عبر سماح الحكومة بتعامل دوائرها مع المصارف الخاصة بهدف ارجاع الثقة للقطاع المصرفي). وتابع (قدمنا خلال الاجتماع عرضا شاملاً عن التطور الحاصل في القطاع المصرفي من حيث الالتزام والامتثال للمتطلبات الدولية وخصوصا بما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب).من جهته، قدم رئيس بعثة العراق لصندوق النقد الدولي كرستيان جوز ملخصاً عن الوضع الاقتصادي العراقي والمباحثات مع الحكومة العراقية في اطار اتفاقية الاستعداد الائتماني. ونقل البيان عن جوز قوله، إن (صندوق النقد الدولي يتطلع الى تعظيم الموار غير النفطية لاقتصاد العراق عبر تطوير الصناعة والزراعة وتحسين الخدمات وضبط الكمارك واعادة النظر بآلية عملها)، مضيفا أن (تنظيم عمل الكمارك سيشكل مورداً مهما للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة في ظل انخفاض اسعار النفط).ولفت الى أن الصندوق (يتوقع ان يكون سعر برميل النفط خلال الخمس سنوات القادمة بمعدل 50 دولار للبرميل الواحد).