وصول أفواج النخبة والحشد الشعبي تمهيداً لتحرير غربي الأنبار

العمليات المشتركة تطهّر ناحية عكاشات بالكامل

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قيادة العمليات المشتركة من تحرير ناحية عكاشات بالكامل من قبضة تنظيم داعش بعملية خاطفة شملت المناطق الغربية بمحافظة الأنبار لتأمين الحدود الدولية، فيما اكد قائد عمليات الانبار انهيار التنظيم على مشارف عكاشات.

وقال بيان لقوات الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (العمليات المشتركة تمكنت من دخول مركز ناحية عكاشات وبدأت بعمليات التطهير).

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس (على بركة الله شرعت قوات الجيش المتمثلة بقيادة عمليات الانبار وقوات الحشد الشعبي وقوات الحدود بعملية واسعة لتحرير منطقة عكاشات).

واضاف ان (العملية تهدف الى فتح الطريق من الطريق السريع باتجاه عكاشات وتامين الحدود الدولية لشمال منطقة عكاشات).

الى ذلك قال قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي وصول القوات الامنية الى مشارف عكاشات مشيرا الى ان العمليات تجري بسرعة كبيرة بسبب الانهيار المعنوي لتنظيم داعش في المنطقة.

القاء منشورات

وكانت خلية الاعلام الحربي قد اعلنت، عن القاء طائرات القوة الجوية آلاف المنشورات على مناطق عكاشات وعنة وراوة والقائم تتضمن توجيهات للأهالي تعلمهم بان ساعة خلاصهم باتت قريبة بعد تحرير نينوى وتحذر داعش من ساعة الحساب التي اقتربت وعليهم تسليم انفسهم والخضوع لمحاكمة عادلة او الموت بنيران القوات المسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي احمد الأسدي في بيان امس ان (أبناءكم في الجيش والحشد الشعبي وقوات الحدود انطلقت ومن أربعة محاور عمليات تحرير عكاشات وفتح الطريق بين المنطقة والطريق السريع وتأمين الحدود الدولية شمال عكاشات وتطهير هذه المنطقة الاستراتيجية من رجس الدواعش).

واضاف (وتأتي تلك العمليات البطولية استكمالا للانتصارات النوعية واحكاما لطوق التحرير الكامل للأراضي العراقية وردا سريعا ومباغتا لقواتنا على العملية الارهابية التي استهدفت الابرياء من اهلنا في الناصرية).

وأكد بحسب البيان (ماضون في طريق النصر ومتمسكون بقرار التحرير وتطهير العراق من دنس الاحتلال). وقال مصدر امس ان (تعزيزات عسكرية تضمنت قوة من لواء المشاة 39 مجهز بكافة التجهيزات العسكرية وصل الى منطقة قضاء الرطبة للتحرير منطقة فضاء القائم من محور عكاشات التابعة لناحية الوليد بقضاء الرطبة غربي المحافظة). واضاف ان (عملية تحرير منطقة عكاشات سوف تشارك فيها قوات من الحشد الشعبي). مبينا ان (القوات الامنية تتأهب للشن حملة امنية واسعة النطاق لاستعادة منطقة عكاشات وصولا الى قضاء القائم ضمن خطة توزيع المهام على القطعات العسكرية).

مبينا ان (تعزيزات عسكرية اخرى سوف تصل الى القضاء في غضون الساعات القليلة المقبلة للمشاركة بعملية تحرير منطقة عكاشات من مجرمي داعش باتجاه قضاءي عنة والقائم).

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوة الجوية قصفت بضربة نوعية معسكر الإرهابي أبو صالح بما يسمى بعسكري ولاية الجنوب ما أسفرت عن تدمير في منطقة صحراء الرطبة). وأضاف أن (الضربة الجوية أسفرت عن مقتل إرهابيين كانوا موجودين في هذا المعسكر، وإحراق سياراتهم).

تنفيذ عملية

واشار البيان الى ان (مقتل عناصر داعش كانوا في نيتهم وحسب المعلومات الاستخبارية الدقيقة التخطيط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف محافظة كربلاء وسط البلاد). فيما نفت خلية الاعلام الحربي انطلاق عمليات غرب الانبار مؤكدة ان انطلاق معارك تحرر عكاشات تهدف لهيئة الاجواء العسكرية. وذكرت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العمليات لم تنطلق حتى الساعة، كما ان جميع الاستعدادات قد اكتملت والقطعات العسكرية بانتظار الاوامر لانطلاق العمليات).