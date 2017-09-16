وحدة السلطات أم الفصل بينها؟ – عبد الجبار عبد الوهاب الجبوري

توهم من يعتقد أن الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية موجودة على أرض الواقع في اكثر الدول المحلية والأقليمية والدولية , ومنها البلاد العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص . وإنما الحقيقة أنها مسطرة بالحبر على الورق في اغلب دساتير العالم وخاصة دساتير الدول النامية والسبب في ذلك يعود , كما أرى . الى جدلية الربط بين التشريع والقانون من جهة واعتبارهما أسمين مترادفين يدلان على موضوع واحد من جهة أخرى .إلا أن هذه الجدلية لا تعني خرق مبدأ الفصل بين السلطات لأن الفصل بينها أمر لازم بين الناحية الدستورية , فهناك من الدول ما لا تلتزم بمبدأ تعدد السلطات العامة والفصل بينها , ومنها لا تكترث بالفصل بين هذه السلطات جميعا , السبب الذي يؤدي في الحالتين الى التعارض مع المبادئ الدستورية التي تؤدي بدورها الى الهيمنة والتسلط واستقلال السلطة وسيادة الفوضى وحجب علم المواطنين بالأحكام والقواعد القانونية المرعية في البلاد .ومن الناحية العملية نجد اليوم في العراق التداخل العميق بين هذه السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية من الناحيتين النظرية والتطبيقية .فمن الناحية العملية أرى أن مبدأ وحدة السلطات الثلاث العامة اكثر تطبيقا من مبدأ تعدد السلطات الثلاث والفصل بينها.ومن الناحية النظرية . كما مثبت في الدستور العراقي لعام 2005 , نجد التداخل والتشابك والتعدد واضحا في أكثر مواده , حيث تعد المادة 46 من الدستور أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الأتحاد .

وإن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كما تنص عليه المادة 63 من الدستور العراقي المذكور , وإن السلطة القضائية تتكون من عدة مؤسسات مثل مجلس القضاء الأعلى , والمحكمة الأتحادية العليا , ومحكمة التمييز الأتحادية . وجهاز الأدعاء العام , وهيئة الأشراف القضائي , والمحاكم الأتحادية الأخرى كما تنص عليه المادة 86 من الدستور المذكور .وهذا يخالف المادة 84 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة . وهذا التداخل في السلطات والتعدد في الجهات التشريعية , والخلط في النصوص الدستورية يؤدي الى عدم الألتزام بتعدد السلطات العامة والفصل بينها واستقلالها من الناحيتين الشكلية والموضوعية من جهة ومن الناحيتين النظرية والتطبيقية من جهة أخرى .

رؤية عامة

وهذا أدى الى تجسيد رؤية عامة تشير الى أن مجلس الوزراء هو صاحب السلطة التنفيذية وهو الذي يتولى السلطة التشريعية والفصل في هذا القانون او ذاك . وأقرب دليل على ذلك ان مجلس الوزراء رفض للبرلمان حظر منع استيراد الألعاب الخطرة المحرضة على العنف جريدة المدى – العدد 2485 في 17 /5 / 2012 والسبب في ذلك أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لا فصل بينها لأنهما يرتبطان بجهة واحدة , أضافة الى ذلك أن القانون لا يصبح تشريعا ما لم يصدقه رئيس الجمهورية وهذا ما يؤكد سيادة مبدأ وحدة السلطات العامة في الحياة التشريعية والدستورية بدلا من مبدأ الفصل بين السلطات وهذا ما أكدته المواد 46 و 63 و 84 و 86 من الدستور العراقي لعام 2005 المذكور

مما ذكر تتبين الحقائق التي تخالف الدستور التالية :

1 – إن مجلس الوزراء هو صاحب السلطتين التشريعية والتنفيذية مضافا اليه رئيس الجمهورية

2 – إن مجلس الوزراء هو الجهة التنفيذية المباشرة عن السياسة العامة للدولة وهو الذي يقترح ويلغي مشروعات القوانين ويصدر الأنظمة والقرارات التي لها قوة تشريعية وقانونية .

وهذا ما يخالف الفصل بين السلطات لأن القوانين والأنظمة لم تخضع لتصديق رئيس الجمهورية أو البرلمان وإنما تخضع لموافقة مجلس الوزراء في الوقت الذي يجب من الناحية الدستورية , بجعل الأحكام والقوانين والأنظمة ملزمة في العلاقات الأجتماعية التي يترتب عليها الجزاء والعقاب والثواب أن تكون الأرادة الدستورية والتشريعية , كما أعتقد منوطة بمجلس شورى الدولة , او مجلس النواب , لا بمجموعة من الأفراد , أو فرد واحد تجتمع في أيديهم هذه السلطات .

مبدأ الفصل

وعندما نريد تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالها علينا إناطة التشريع بإرادة تشريعية واحدة تكون هي صاحبة الأمر والنهي , وان تكون للتشريع سلطة مستقلة تمثل الشعب وتشرع القوانين وتراقب السلطات السبب الذي يؤدي الى تناسق الأحكام القضائية حين يسودها تشريع موحد وسلطة واحدة وارادة موحدة .

عند ذلك يمكن أن يقال أن هناك فصلا بين السلطات وبخلاف ذلك تسود وحدتها ويغيب الفصل بينها ويتكرر السؤال دائما هل نحن في وحدة السلطات أم الفصل بينها ؟