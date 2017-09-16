لن تجف حياتي – عبد المحسن عباس الوائلي

هل أنا كذلك..!! أرى نفسي أنا لم أتغير إلا في الشكل فالطاقة الحيوية و بازدياد..؟! أحياناً أريد أن اعترف بأني قريباً من النهاية وأرى معاملة الغير لي كأنني أصبحت في زمان غير زمانهم ثم أعود للتساؤل عن الزمان فأقول هو نفس الزمان من حيث السنة وفصولها وأشهرها وأسابيعها وأيامها وساعاتها دقائقها وثوانيها ولحظاتها والمتغير فيها هذه الثورة الهائلة في العلم والطب وتكنولوجيا القرن الحادي والعشرون ويستمر العلم والتقدم وقد قال عز من قال ((وما أوتيت من العلم إلا قليلاً)) فنحن هنا في هذه الأرض وما يحيط بها التي أصبحت سكناً لنا لم نكن من أصحاب الاكتشافات وليس لدينا الصبر الطويل للمتابعة لما يفيد الإنسان والإنسانية وما خلق الله عليها فلدنيا الأحاديث والروايات المنقولة وكيف نكسب المال والجاه وكلاهما زائل ويهمنا الجنس ونعتبره أولاً وأنا مخلوق مثل هؤلاء في وسط محيطهم فتقاس أعمارنا كم عمرنا وليس ماذا أعطينا؟ وها أنا اليوم أكتب إليك فأقول كالعشق كالولادة كالموت قد ينزل ولا مرد له للقضاء تلك هي الكتابة كائن مسحور ينزل في ذات ما يتنامى ويكبر حتى يشكل تلك الذات بل حتى يصير هي وتصح الحياة دونها قاحلة خواء تتعطل الحواس عن أداء مهامها فلا العين تدرك التفاصيل المخبأة وراء المشهد ولا أنف يقبض على الروائح التي تهيج الذاكرة والخيال ولا القلب يلمح غبار المغامرة الملوحة بالمجيء وأذن دونها هو الموت بالحياة وهو أفظع أنواع الموت والذات الجامحة كالفرس المنذورة للمغامرة الراقصة على إيقاع الجنون هل تخضع لمثل هذا الموت؟ الكتابة طريق طويل ملتوي وعر غامض في طرفها الثاني وصول ما: قمة.. مجد.. خلود والذات المصابة بمرض الكتابة يغويها الغموض والتيه في سبيل بلوغ ذلك الهدف. أنها علبة المتاهة الخالدة ومحاولة القبض على السراب على الحلم وحتى تظل اللعبة ممتعة أطول وقت ممكن فإن على الذات الكاتبة إلا تبلغ الوصول أبداً .. لأنه بعدها سيحدث سقوط ما.. أما سقوط في صمت القلم أو سقوط في التكرار واجترار الاكتشافات السابقة والسقوط تقليد تجارب الآخرين يجب على الذات الكاتبة إلا تبلغ الوصول أبداً بل أن تجعل منه وعداً معلقاً في طرف الطريق يحثها على مزيد من البحث والتجريب متع ومتع التجريب هي الغرق في الحياة حتى الثمالة وحتى تقطير الجرعة الأخيرة لتطلع الكتابة كائناً ثالثاً يجمع بين واقع الحياة وخيال الذات الكاتبة والغموض فيها وليد الغموض ولهذا أقول لك لقد هبت متغيرات في حياتي تذكرت أنك موجودة فيها فهانت كل الصعوبات كلما تداخلت الألوان وضاعت الأوليات التفت بنظري إليك فتعود الألوان بهدوء لترتدي حلتها الحقيقية وتستعيد الأوتار نغمتها الأصلية أدركت أن الخيارات الأخرى في الحياة هي مجرد تفاصيل طالما كان عنوانها أنت تعودت أن أعطي ولا أنتظر المقابل واختارت نفسي تركيبة لا يدلي فيها الآخرون أولاً ثم أنا، الحياة تمنحنا الكثير نحن الذي نجهل ننظر إلى ما ليس لدينا ونشعر بالحرمان نعاقب أنفسنا أننا نستحق حياة أفضل أنا أنظر إليهم يركضون من أجل الأخذ ينسون كل ما لديهم ليحصلوا على المزيد تصبح حياتهم رهينة لأطماع لا تنتهي ورغبات لا سقف لها أتأملهم وابتسم وأشفق عليهم من هدر للعمر ومعاناة مع الزمن وأدرك وقتها كم أنا محظوظ لوجودك في حياتي وأن السعادة تصبح مثل الظل أينما حللت أنت في أي المكان وأن متطلبات السعادة أسهل مما نعتقد وأبسط مما نتصور ترسمين بقناعاتك وابتسامتك الخط الفاصل بين الوهم والحقيقة تعيدين لي الثقة في إنسانية الحياة ونقاء البشر منظارك الخير كلماتك الحب وفلسفتك التسامح مقاييس تجعل للحياة معنى وتضفي الطمأنينة والسلام الداخلي تمنحينني الأمل لكي استمر واللهفة لأتنظر الغد أتأملك دائماً وكأنني اكتشفك من جديد روحاً شفافة مشاعر مرهفة وسيلاً من الحنان ليس له مثيل ما أجمل الحياة أذا منحتنا ما نستحق وإذا قدرنا ما نمتلك معك أمشي كل دروب الحياة بثقة وأتفاءل أن الآتي سيكون أحلى لا ينضب المحيط طالما روته الأنهار بخيراتها ولن تجف حياتي طالما كنت في صفحاتها وستبقى أيامي ربيعاً ويبقى فيها عمري كذلك والبداية والنهاية أن كانت ربيعاً هي لطيفة الله ما ألطف الحياة وأجملها وأنت معي فلا جفاف فيها أبداً.