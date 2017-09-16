آثار قرار برلمان كردستان – طارق حرب

قرر برلمان اربيل استقلال كردستان وقضي الامر الذي فيه تستفتيان ولا امريكا ايران تركيا، ولا نقول ان تصريحات علاوي والمالكي والتحالف الوطني قبل ساعات حتى لم يذكرها البرلمان قرر برلمان كردستان الاستقلال وليس الموافقة على الاستفتاء فقط، وهكذا حقق البرزاني الشرعية والمشروعية وحصل على سلاح بيده من افضل الأسلحة السياسية.

لا اعلم كيف ساوى المتحدث الايزيدي بين حرس جمهوري صدام والحشد المقدس، لم اكن اعلم ان التركمان في اقليم كردستان بهذا الوجود وهذا التأييد للاستفتاء في البرلمان الكردي.

تجاوز برلمان اربيل جميع احكام النظام الداخلي الخاصة بآلية اتخاذ القرار ولم يلتفت الى اقوال الحاضرين، انتهى الدور الامريكي بعد كلمات البرزاني في دهوك والعمادية اذ لم يلتفت لقولهم..

خذل حلفاء ايران في الاتحاد الوطني حليفهم بتصويتهم وتبين ان الدور الايراني ليس كما هو اعلاميا.. اثبت قرار اليوم الجهل السياسي لسياسيي بغداد باستثناء العبادي فقد قرأ رئيس الوزراء الموقف قراءة صحيحة مما جهله سياسيو بغداد وامريكا وايران وتركيا.

لم أكن اعلم انه لا يوجد كردي أفيلي في برلمان الاقليم اذن لماذا مدير ناحية مندلي عبد الحسين القره لوسي يؤيد الاستفتاء، لا اعلم كيف قبل برلمان كردستان رئاسة البرزاني للإقليم منذ 1991 وحتى الان.

في بغداد حصل الكرد على منصب رئيس الجمهورية والوزارات والوكلاء ولم اجد ذلك في الاقليم حتى مقرر البرلمان كردي ولا مكان للتركماني والايزيدي في المناصب حتى الصغيرة البسيطة.

توصيات برلمان كردستان صريحة في الاستفتاء يوم 2017/9/25 وانه لتقرير المصير.. لم يبق امام بغداد سوى قرار من مجلس الامن الدولي وقرار ملزم طبقا للفصل السابع، بعد صدور قرار برلمان كردستان على بغداد اتخاذ ما يلزم بشأن مئات الملايين من الدولارات الموجودة في اربيل والوثائق الرسمية الاتحادية.

هنالك دوائر اتحادية في الاقليم كالبنك المركزي ومصرف الرافدين والرشيد وفروع الشهداء والسجناء والتقاعد والمنافذ والجنسية وغيرها كثير لابد لبغداد اتخاذ ما يلزم بشأنها.. لم يؤثر اجتماع مكورك وممثلي دول التحالف قبل ساعات من صدور قرار الاستفتاء على اتخاذ قرار تقرير المصير فاعتبروا يا أولي الابصار.

قرار برلمان كردستان الجديد ترتب عليه ان لا قيمة للدعاوى التي اقامتها بعض النقابات لتغيير الخصومة كان البرزاني واصبح الان برلمان الاقليم باعتبار القرار الجديد الذي اصدره الخصم الجديد رئيس البرلمان بالإضافة الى وظيفته، العجيب ان لا احد من اعضاء برلمان كردستان سأل عن غلق البرلمان سنتين طبقا لقرار برلمان كردستان الاستفتاء وتقرير المصير يشمل المناطق المتنازع عليها.. السؤال بعد قرار برلمان كردستان بتقرير المصير هل توجد حاجة لحضور وفد اربيل الى بغداد؟؟

اثبت صدور قرار برلمان بتقرير مصير كردستان الفشل الذريع للسياسة التركية والإيرانية في ثني الاقليم عن هذا التوجه و انفصل الاقليم وانهى الوجود العراقي فيه بقرار برلمانه فهل سينفصل العراق وينهي الوجود الكردي فيه، هنالك خطوة سيقدم عليها برلمان بغداد بعد صدور قرار برلمان كردستان بتقرير المصير ولكن لا نعلم ماهي خطوة بغداد وان كانت المسائل كثيرة تحتاج الى قوانين وقرارات من البرلمان الاتحادي.