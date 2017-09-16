ساحات بغداد أيام زمان – ناصر محسن المعاضيدي

وجه بغداد كان ولا يزال يؤشر الى حضارة موغلة في القدم كما انه يشير الى نمط من العادات والتقاليد الاصيلة التي لا تزال اثارها وانطباعاتها واضحة في عادات وتقاليد جيلنا الحالي فكان البغداديون يسعون جاهدين لخلق مناخات من البهجة والسرور لتبديد رتابة الحياة وانسيابيتها بشكل تقليدي وبسيط بساطة الحياة.

فلم تكن هناك وسائل اعلامية كالمذياع والتلفاز والسينما التي تتيح للانسان ان يحصل على فرصة من الامتاع فكان السعي قائمآ للبحث عن الحدائق والمتنزهات والساحات والبساتين والمواقع الاثارية كوسيلة لاتخاذها اماكن لاقامة الكسلات سواء اكان ذلك في الاعياد او المناسبات.

ففي بغداد اشتهرت ساحات تربط الشوارع مع بعضها وكانت عامرة بالزهور والاشجار الوارفة التي تمنح الناس فرصة الجلوس تحتها على شكل جماعات وعوائل يضعون امامهم السماورات والأطعمة ووسائل اللهو الاخرى. ومن هذه الحدائق التي اشتهرت حديقة الوصي الواقعة في شارع الكفاح والمقابلة لسينما الفردوس وقد ازيلت هذه الساحة سنة 1954 عندما شرع بتبليط الشارع الذي سمي سنة 1958 بشارع الكفاح كما كانت حديقة الملك غازي في الباب الشرقي هي الاخرى مثار دهشة الناس بنافورتها واشجارها التي زرعت على شكل مدرجات تشبه الجنائن المعلقة وقد ازيلت هذه الحديقة وشيدت بدلها حديقة الامة سنة 1959م وقد تصدر هذه الحديقة النصب التذكاري. نصب الحرية ” لجواد سليم ” كما يتصدر الحوض الوسطي للحديقة تمثال الام لخالد الرحال والذي نقل الى حديقة الزوراء ومن الحدائق الشهيرة التي كان الناس يقضي اوقاتهم فيها حديقة (بارك السعدون) وبخاصة ايام الاعياد حيث تزدحم بالاطفال والعربات والربلات والمراجيح واصحاب الجراجات والمصورين الذي يلتقطون للاطفال صورآ تمثلهم كأحد ابطال الافلام وتأتي ساحة السباع في المنطقة الواقعة بين محلة قنبر علي ومحلة السيد عبدالله بأتجاه مدخل شارع الشيخ عمر حيث تنتصب وسط هذه الساحة اسود منحوتة بشكل جميل اسفل قاعدة دائرية تنتهي بقمة تمثل النافورة وكان اطراف بغداد مثل محلة ابو سيفين وبني سعيد والطاطران وابو دودو والفضل وغيرها من المحلات القريبة يؤمون هذه الحديقة التي لا تزال قائمة حتى اليوم ومن الساحات الاخرى المعروفة ساحة باب المعظم وساحة الميدان وساحة قنبر علي وساحة الطيران وساحة عنتر في الأعظمية وساحة الملك فيصل الأول في الصالحية وساحة عبد المحسن الكاظمي في الكاظمية وحدائق السكك في الشالجية وغيرها من الساحات والحدائق القديمة في بغداد مدينة السلام.