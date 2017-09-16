الصحة تسعّر الإجازة المرضية بخمسة آلاف دينار – نوزاد حسن

تفاجأ الموظف الذي يحمل ورقة الفحص الطبي بان الاجازة المرضية لا تختم الا بدفع وصل قيمته خمسة الاف دينار.لم يصدق القصة وعا الى الطبيب شارحا له الموضوع فاخبره الطبيب ان هذا هو الاجراء المتبع منذ شهرين,وهو ان يدفع اي موظف يريد الحصول على اجازة مرضية خمسة الاف دينار.ويبدو ان هذا الاجراء الرسمي الذي باشرت وزارة الصحة بتطبيقه ترك اثره في نفوس الكثيرين ممن عدوه اجراء تعسفيا بحق الموظفين.اذن وزارة الصحة تسعر مرض الموظف وتحصل على مبالغ اضافية من جميع الموظفين المرضى.لذا فللمرض سعره في عراق الديمقراطية كما للصحة سعرها ايضا. ما يزعج في تسعيرة وزارة الصحة ان موظفا مثلا يحتاج الى يومين او ثلاثة ايام بسبب وضعه الصحي فيتجاهل الوصل ويسجل عليه المبلغ نفسه وهو خمسة الاف دينار.ومن الممكن ان اسمي هذه الضريبة الجديدة ضريبة المرض,فالذي يريد ان يحصل على اجازة مرضية فعليه ان يشتريها من المستشفى التي تبيعها له.وهذا تفنن طبي ممتاز وبارع في اقامة مساواة القهر على الموظفين وغير الموظفين. ومن الموسف ان المال يجبى بهذه الطريقة وجهاز الاشعة عاطل في المستشفى.ومن الطبيعي ان يشعر اي موظف اداري وليس من الكادر الطبي بانزعاج شديد اذا قارن بين ما يجبى من المواطنين وبين الرواتب التي يتقاضونها.هذه مشكلة غير عادية وتسبب للكثيرين حيرة وشعورا بالغبن لا يعرفون كيف يفسرونه. كل ما يمكن ان اقوله هو ان تسعيرة وزارة الصحة غير منصفة.ومن الاولى وضع فقرة تبين ان اليوم الواحد من الاجازة المرضية يسعر بالف دينار..اما ان يدفع الموظف خمسة الاف عن يوم او يومين فهذا اجحاف كبير.فالايام ليست رخيصة الى هذا الحد,وكذلك مرض الناس ليس ترفا.