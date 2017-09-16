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أمصال طبية – فيصل جاسم العايش

في معامل إنتاج الدواء ينتجون أدوية للصداع ولامراض المعدة والحساسية بأنواعها ولهشاشة العظام وتساقط الشعر وكريمات الوجوه والجلود وفروة الرأس وكل ذلك مما يمكن لك ان تراه على رفوف الصيدليات الزجاجية، وانت تقدم للصيدلي وصفة الطبيب الزاخرة بعدة انواع من الادوية مكتوبة على وجهها وقفاها، فإن لم يعمل هذا الدواء يعمل غيره لأن الادوية، ماشاء الله، من مناشئ مختلفة وشركات متعددة، فيها الاصلي وهو غالي الثمن وفيها العادي الذي يذكّرك بالطباشير!. ليس من حقك الاعتراض لا على كمية الدواء ولا على اسعاره فتأخذها صاغراً وتدفع للصيدلية قيمة ما ابتعت منها وأنت لا تدري هل ستستعمل كل هذه الادوية ام انك ستستخدم نصفها ويذهب النصف الآخر الى سلة المهملات، وبذلك تكون قد ساهمت من حـــــــيث لا تدري بتخريب الاقتصاد الوطني !, لأنك لا تستطيع ان تحتفظ به طـــــويلاً لأن المـــــــدة الزمنية لبقائه على قيد المفعول قد تعـــــدت واصبح وجـــودها مضراً بالصحة لاستخدام لاحق !.

اتساءل احياناً مع نفسي لماذا لم تستطع كل هذه المعامل العملاقة للادوية وانتاج العلاجات ان تنتج حبوباً لزيادة نسبة الذكاء عند فاقدي الذكاء، لكي لا اقول الاغبياء، من مراحل الدراسة الاولى حيث يعاني المعلمون من بعض الطلبة الذين يصعب عليهم كثيراً فهم ما يعطونهم من دروس، وانتاج حبوب اخرى تعالج بعض الامراض غير العضوية، فليست هي امراض المعدة والقولون والكبد والرئتين، بل هي مرض الارتشاء وابتزاز المواطن وتعقيد معاملاته حتى يدفع المقسوم، وتوزيع هذه الادوية على الموظفين قبل بداية الدوام الرسمي لهم لكي لا ينغصوا حياة المواطن المسكين الذي ابتلي بمراجعة هذه الدوائر او تلك استحصالاً لموافقة ما على صحة صدور كتاب صدر عنهم اصلاً!.

خيال جامح قد يرى البعض فيه شيئاً من السوريالية والسخرية ولكن ليس في الامر حيلة كما يقال، بل هو واقع تفرضه المخيلة المريضة التي هي بحاجة، هي الاخرى، الى مصل لقاح مثل امصال الحصبة والتدرن الرئوي !.