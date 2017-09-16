الاعمار ينفذ مشروع جسرين متضررين بصلاح الدين

الإسكان يعيد تأهيل محطات الماء في أقضية ونواحي نينوى

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن تأهيل محطات الماء في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى. وقال الوكيل الفني للوزارة جابر عبد خاجي الحساني في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الملاكات الهندسية والفنية في الدوائر البلدية بالمحافظة تواصل العمل في اعادة الاعمار وتوفير الخدمات الى الاقضية والمدن من ضمنها الساحل الايسر بعد تحريرهـا من عصابات داعش الارهابيـة), واضاف انه (تم تأهيل جميع محطات ومشاريع المـاء في الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة بتمويل من الحكومة المركزية ، فضلا عن القروض الخارجية ومنح المنظمات الدوليـة ، فيما تواصل اعمال تنظيف المدينة واعادة الخدمات الى الساحل الايمن), واوضح الحساني ان (الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز اسطول سيارات المـاء، اذ تم توفير 60 سيارة حوضية لنقل المـاء الصالح للشـرب الى مناطق النزوح وحسب تقديرات الحكومة المحليـة في المحافظة).

مؤكدا (استعداد الوزارة لتوفير مستلزمـات عودة النازحين الى مساكنهم وانهاء موجة النزوح واعادة الاستقرار للمحافظة) . وتابع البيان ان (الوزارة باشرت بهدم واعادة بناء مبنى متوسطة المأمون بواقع 18 صفا ، ضمن جهود اعادة اعمار المدارس بمحافظة الانبار), واضاف ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة المعتصم التابعة للوزارة باشرت بأعمال هدم المدرسة المذكورة ورفع ألانقاض.

اعمال حفر

كما باشرت باعمال حفر الموقع وأجراء الفحوصات المختبرية للتربة ), واوضح البيان ان (الكلفة التعاقدية للمشروع بلغت مليار 266 مليون دينار ، وسيجري التنفيذ بأشراف وتمويل صندوق أعادة أعمار المناطق المتضررة من ألاعمال ألارهابية). من جانب اخر حققت الوزارة مراحل متقدمة في تنفيذ السياج الخارجي لمجمع الزبيدية السكني بمحافظة واسط ، والذي تنفذه الوزارة لصالح وزارة الكهرباء. واضاف البيان ان (شركة المنصور العامة التابع للوزارة تواصل العمل في المشروع المذكور بطول 1750 مترا والذي وصل مراحله النهائية وان السياج الذي يتم تنفيذه بطريقة البناء الجاهز ، عبارة عن فناجين واعمدة بينها الواح كونكريتية با رتفاع ثلاثة امتار وعرض 2.94 سنتمرا بالاضافة الى اسلاك شائكة بواقع ثلاث خطوط)، وتابع ان (مجمع الزبيدية السكني المخصص لسكن موظفي محطة الزبيدية لتوليد الطاقة الكهربائية ، واحدا من المشاريع المهمة التي تنفذها شركة المنصور العامة ، ويضم ست بنايات عمودية بواقع ثلاثة طوابق 6 شقق لكل طابق وبمساحة تقريبية الف متر مربع ، فيما يحتوي الطابق الارضي على صالة للاستراحة وقاعة للغسيل والكوي ، ومطبخ مركزي , كما يحتوي المجمع كافة المستلزمات الضرورية من مدارس ومستوصف واسواق وطرق ومنظومات الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار ومنظومات الماء الصافي والماء الخام لسقي الحدائق و منظومة اطفاء الحريق والانارة والسياج الخارجي والاستعلامات وانشاء محطتي معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب مع زراعة وتشجير الموقع).وتواصل الوزارة العمل بمشروع تأهيل جسري (شنشال – سرحة) في محافظة صلاح الدين. واوضح البيان ان (الوزارة تواصل العمل في مشروع تأهيل الجسرين الممول من القرض الطارئ لاعادة اعمار المناطق المحررة وان دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة تواصل العمل في اعادة تأهيل الجسرين المذكورين اللذين تم التعاقد عليهما بكلفة 1,981 مليار دينار ).

نسبة انجاز

مشيرا الى ان (نسبة الانجاز المتحققة حتى الان وصلت الى 42 بالمئة وان الاعمال في الجسرين ، ستتضمن تكسير الفضاءات 4،5،6 بكافة ملحقاتها في الجانب الجانب الايمن وتكسير وصب الدعامات المتضررة وركائز الدعامة السادسة ، بالاضافة الى تكسير الفضائين 1 و 2 في الجانب الايسر وصب 50مترا مكعبا من سطح الجسر والدعامة السادسة ومعالجة وصب الكتف ورفع الفضاء الثالث للجسر الايسر واعادته) موكدا بأنه (تم الانتهاء من جميع اعمال التسليح للاجزاء المتضررة ، كذلك تم عمل تحويلة مؤقتة لتامين مرور الشاحنات والعجلات بكافة أحجامها). واشار البيان الى ان (الجسرين كانا قد تعرضا الى عمل ارهابي ادى الى تدمير فضائين و تضرر المنشأين العلوي والسفلي و الاعمدة والروافد).