تأملات تراجعية لأسماء ومواقف إعلامية لامعة

قاسم المعمار

أعوام عشناها في تأقلم قيمي اجتماعي غرست في نفوسنا محبة العمل المهني حينما كنا في تواصل اعلامي ما بين مصادر اخبارنا ومؤسساتنا الصحفية جذوتها سرت في قلوبنا مبعثها الوفاء لتلك العلاقات الوشيجة التي استذكرها وانا اطالع اللقاءات المنشورة مع كوكبة من الشخوص الاعلامية هي اليوم ما بين الرقود على فراش الموت البطيء او بعيدة عن حاضنة “الوطن” الحنون .

في الوقت القريب توهجت اشتياقاً وانا اطالع مقابلة “الزمان” الغريدة مع الصديق الكاتب صباح عطوان الزيدي الذي يحمل زخماً فكرياً كبيراً وخيال خصب النمو والاثراء في اعماله الدرامية الواقعية عبر مسلسلاته التلفزيونية… كانت “دغدغاته” ومداعباته مثار حبنا وتشويقنا اليومي لحاضرته.. ودود … فكه … صريح ..لايحمل غيضاً على احد … يحترم الجميع … متطور الثقافة .. كان واياه الاصدقاء الادباء ابراهيم حسن ومال الله فرج وصادق الخباز، يشكلون مجموعة مكتب اعلامي لمصادر اخبرنا نحن (المندوبين) أمثال الاديب الشاعر عادل العرداوي الذي بدأت معرفتي به في السبعينات صبيحة ذلك اليوم الذي اخبرنا بسرقة سيارته ، واساتذتنا الاعلاميين هاشم النعيمي-ابو حرية- وسعيد الربيعي ومجيد اللامي وخضير القيسي… سكنت هذه الأسماء قلوبنا ايام المؤتمرات والمهرجانات والندوات والمعارض التخصصية دون احتساب للزمن وسط عطر ونقاء وحدة التخصص المهني للمندبة حتى سرى هذا النهج الاعلامي على شريحة المصورين لكل قطاع انتاجي وخدمي مندوبه ومصوره الخاص منهم حازم باك والاخوين محمد ومحمود علي حسن وناظم ورحيم حسن .

في احايين كثيرة كان اتخاذ قرار نشر الاخبار وخاصة المهمة منها محط اتفاق مندوبي الاجهزة الاعلامية ذاتهم حينما يكون هنالك زخم محلي في الصفحات الداخلية فتؤجل الى يوم الغد … في صبيحة كل يوم كانت تشكل زياراتنا المكوكية لمصادر اخبارنا واحدة من اسارير العمل الجميلة وما سنفاجئ به من مطابخ السكرتاريات الاعلامية للوزارات والاتحادات حيث تحضرني شخصية الاستاذ الالمعي عبدالله اللامي الحاضرة الاستشارية للعديد من مصادرنا الخيرية وهو الصديق الودود للجميع.

مفارقات كثيرة حصلت ايامنا في احد المؤتمرات الرسمية فقدت كلمة الافتتاح للوزير المعني وتلافياً للحرج كلفت والزميل مال الله فرج بإعداد كلمة سردية خلال ربع ساعة انجزناها بخمس اوراق (سج) … واخرى ، طلب مني اعداد خبر تغطية اعلامية لإحدى الفعاليات دون حضوري الموقعي له وذلك بسبب عارض مرضي لمندوبنا آنئذاك وقمت بالاتصال بالزميل الدكتور نوري الزكم في (واع) فأسعفني بعينات خبرية موجزة عن حضوره لهذه الفعالية فعملت خبراً (مفبركاً) مع لقطات داخل اطار ,حصلت على نشره في اليوم التالي على كتاب شكر وتقدير الاستاذين زين الحلي وعلي عبد الحسين في سكرتارية التحرير …

ومن المفارقات الجميلة كنا ستة زملاء في قاعة تحرير نحمل اسماً مشابهاً ، فحينما ينادى على احدنا ينطلق الجميع بـ(نعم)..قاسم العبيدي ..قاسم سلمان.. قاسم العاني ..قاسم التميمي ..قاسم المعمار .. قاسم حسن ، وهذا بحد ذاته شكَّلَ معضلة يومية لرئاسة وسكرتارية التحرير وقسم الاستعلامات .

انه نتيجة للعلاقات الودية التي تربطنا بمصادر اخبارنا كان مبدأ (السبق الصحفي) حقاً مشروعاً بيننا في العمل اليومي حيث تحضرني تلك الوجوه الاعلامية الطيبة الذكر من مسؤولي مصادر اخبارنا منهم الاساتذة ليث الحمداني في القطاع الصناعي وعبد الجليل علي وقاسم المالكي ومنى البصري في القطاع الزراعي وعلي حسن الفواز في القطاع الصحي وكامل المالكي وصباح العسل وعارف الاورفلي في قطاع العمل والشؤون الاجتماعية والدور المتميز للأستاذ صباح الخالدي في تسهيل مهماتنا الاعلامية اليومية .

اليوم … اجد فسحة للنشر والتوثيق تتجدد وتتسع امامنا في حاضرتنا العزيزة (الزمان) بوفاء استاذنا الدكتور احمد عبد المجيد لزملاء المهنة واصدقائه وهو الاهل الناجح البازغ لهذا المنصب العريق … ووجوه اعلامية مستبشرة تحمل التفاؤل وتواصل العطاء الثر المتنوع على ساحة الاشعاع الاعلامي المقروء والمسموع والمرئي مكللاً بالنجاح .

وقد ابدو سريع الخطى في سردية المعلومة ولكن الحقيقة التي اعتز بها هي ما أقدمه تاريخياً هو جزء من وفاء المحبة للزملاء الطيبين قولاً وفعلاً وسمو في الحياة وأنا ابن السبعين من عمري .