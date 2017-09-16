(الزمان) تستطلع لبنان في العيد 3

صور .. ملكة البحار وتجمع الدين والدنيا ووجبة السمك في صيدا شكل ثان

حمدي العطار

الدول تكتسب أهميتها ونفوذها السياسي وثراءها وشهرتها من خلال تأثيرها على الممرات البحرية ،وقدرتها في الاستيلاء على أراضي الأخرين ،وصلابتها في الدفاع عن كيانها واراضيها ومكانتها ! هذا هو منطق التعاملات الدولية منذ بدأت الدول تتكون وتتشكل في حدودها الجغرافية، قد تكون تغيرت المعايير بفعل مبادئ الامم المتحدة وأصبح الاستيلاء على أراضي الغير عدوانا يهدد السلم العالمي والتعايش السلمي! لكن لا زالت تلك المعايير لا تجرؤ في محاسبة الدول القوية حينما تكون معتدية لكنها قد تقسو بالعقوبات الاقتصادية والادانة السياسية وحتى التدخلات العسكرية حينما تكون امام الدول الصغيرة متواضعة القوة في التسليح ونوعيته!

ملكة البحار تأسس قرطاجة وتستعصي على الجبابرة الكبار

“صور” جزيرة صغيرة تكونت من الفينيقين ،اصبح لها مكانة وشهرة ونفوذ عالمي ليطلق عليها لقب “ملكة البحار” حينما بسطت سيطرتها على التجارة البحرية ،وأنشئت مستوطنات تجارية حول البحر المتوسط ، وساهمت في نشر الديانات في العالم القديم، ويذكر التاريخ أن (صور) هي من أسست مستوطنة قرطاجة التي حاربت الدولة الرومانية وقاومت بصلابة زحف الأسكندر المقدوني.

ولا تذكر “صور” تاريخيا بما حققته من أنتصارات حربية وحسب بل هي من جانب آخر أكتسبت شهرتها من صناعة (الزجاج الشفاف )،كما أنها من الناحية الثقافية يعود لها الفضل في أيصال الأبجدية الفينيقية الى الإغريق.

ولا يوجد شيء كبير من دون ثمن ،فهذه المكانة والشهرة والتميز جلب لها الاطماع والمتاعب،فحاول نبوخذ نصر الملك البابلي أحتلالها ،وتعرضت “صور” الى الحصار لمدة 13 سنة ولم يستطع أختراق أسوار المدينة! ثم قام الاسكندر المقدوني بمحاصرة صور لمدة سبعة أشهر لعدم استسلامها لجبروته وكانت ترغب في عقد معاهدة معه! ولن يدخلها الاسكندر الكبير الا بعد تدمير المدينة البرية وردم المضيق الذي يفصلها عن جزئها البحري .

مدينة التنوع الديني

عرفت “صور” الديانة المسيحية وورد اسمها في العهد الجديد،وأزدهرت صور في العصر البيزنطي،وأثار الديانة المسيحية توجد بالقرب من المرفأ حيث تنتشر الاديرة والكنائس في المدينة القديمة التي تخترقها الازقة الضيقة التي تعبق برائحة التاريخ المشرق لمدينة صور.

في عام 634 دخلت الجيوش المسلمين من دون مقاومة بقيادة “شرحبيل بن حسنة” وأزهرت المدينة في ظل العصر الاموي والعباسي،وتوالت عليها حكم الدولة الفاطمية والسيطرة الصليبية ومن ثم المماليك واخيرا دخلت تحت سيطرة الدولة العثمانية،ولم تكن من ضمن دولة لبنان الا بعد الحرب العالمية الأولى!وصور فعلا كما هي اسمها الذي يعني باللهجات السامية (الصوان- الحجر الحاد)

صور مهملة من شركات السياحة

في لبنان

لا اعلم اي شيء يمنع السائح من زيارة مدينة تملك كل هذه الاثار والمراكز التاريخية الفريدة التي يأتي كل السياح الاجانب لزيارتها، فمعظم شركات السياحة في لبنان تنظم سفرات الى مدينة (صيدا) لمشاهدة القلعة البحرية والبرية والسوق القديم وتناول وجبة السمك عند الساحل في محلات ابو العبد والعودة الى بيروت ،بينما لا تبعد مدينة “صور” عن “صيدا” ألا 30 دقيقة فقط، لذلك عندما أنطلق الكروب السياحي في رحلة اختيارية الى مدينة “صيدا” ذهبت انا وبسيارة خاصة الى مدينة صيدا ومنها الى مدينة “صور” وذلك لمشاهدة وزيارة اثار المدينة القديمة والوسطية،وهي التي تم أدراجها منذ سنة 1984 على لائحة مواقع التراث العالمي ،وتم التقاط العديد من الصور في الشارع البيزنطي ،الجبانة، البرج المدفني، والكنيسة الجنائزية، وقوس النصر ، والشارع الروماني، والكنسية الصليبية، والكاتدرائية الصليبية، والأسواق القديمة وقبر الملك “حيرام”

صور منطقة نفوذ حركة أمل

مدينة “صور” هي ضمن المحافظات الجنوبية ، وتعد منطقة نفوذ حركة امل الشيعية، وانت تسير في المدينة تشاهد الكثير من صور الامام المغيب موسى الصدر ومع نبيل بري وعبارة (زرعك أثمر دولة) كما ترى اصحاب القبعات الزرق وسيارات الامم المتحدة لمراقبة التوافقات العسكرية بين الجنوب واسرائيل!

وجبة سمك في صيدا

“صور” جميلة وفيها مطاعم لبيع ثمار البحر والاسماك، لكننا غادرناها لتكون وجبة الغذاء وهي ايضا اصبحت عشاء في محلات ابو العبد في صيدا،وعليك أن تختار نوع السمك وحجمه وامامك يتم قلي السمك في طاوات متعددة ،كما يمكنك طلب ما تشاء من مقبلات ورز احمر ،وسعر السمك متفاوت حسب درجة ومحل المطعم لكننا نفضل شراء السمك من ابو العبد فهو الارخص .

رحلة من الشمال الى الجنوب

بعد أن زرنا “صور” نكون قد قطعنا في رحلتنا هذه كل لبنان من الشمال الى الجنوب وهي كخط مستقيم ليست كبيرة فهي لا تتجاوز 300كم لكن ازدحام السير وكذلك الجبال والمرتفعات حينما تقصدها تحس بأن لبنان كبيرة جدا! وتبقى عبارة “أبن الفقيه الهمداني ” – من أراد منكم أن يجمع له دينه ودنياه فعليه بصور.