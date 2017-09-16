الساسة الكرد وكركوك – سامي الزبيدي

كانت كركوك ولا زالت محور كل صراع واقتتال بين الأكراد والحكومات العراقية منذ خمسينات القرن الماضي الى يومنا هذا ومشكلة كركوك التي يثيرها الساسة الكرد بين فترة وأخرى ليست لأنها محافظة لها جذور وتاريخ كردي أو ان غالبية سكانها من القومية الكردية (وهذا الأمر لم يحصل إلا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وسيطرة الكرد عليها والمباشرة بتكريدها) بل لان كركوك مدينة الذهب الأسود وأول مدينة في العراق تم تصدير النفط منها وهذا هو السبب الرئيسي لادعاء الأكراد بها وقبل ذلك كانت مدينة منسية والمعروف عن كركوك إنها ذات أغلبية تركمانية وهذا موثق عراقياً ودولياً ، وبعد اكتشاف النفط فيها عام 1927 واستخراجه وتصديره عام 1934 بدأ الأكراد والعرب من المدن المجاورة الهجرة إليها للعمل فيها وهذا لا يعني عدم وجود العرب والأكراد في كركوك قبل اكتشاف النفط فهم موجودون فيها لكن كأقليات وهناك بعض الاقضية والنواحي كانت ذات أغلبية كردية كجمجمال أو أغلبية عربية كالحويجة لكن باقي أقضية ونواحي المدينة ومركزها كانت ذات أغلبية تركمانية . ولم تكن كركوك منذ اندلاع العمليات العسكرية في شمال الوطن منتصف القرن الماضي الى يومنا هذا قد خضعت لسيطرة الأكراد مطلقاً اللهم إلا أياماً معدودة خلال انتفاضة عام 1991 بعد ان خسر النظام السابق العديد من المحافظات والمدن في الشمال والجنوب في تلك الانتفاضة ولبضعة أيام فقط ثم استعادتها الحكومة العراقية مع باقي المحافظات الأخرى وسأعود لهذا الحدث لاحقا , وعندما حددت الأمم المتحدة مناطق حضر الطيران العراقي بخطي العرض 32 و36 في الجنوب والشمال ومن ثم حددت الخط الأزرق للمناطق الكردية لم تكن كركوك ضمن الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة بل كانت تحت سيطرة الدولة العراقية وحتى بعد الغزو الأمريكي للعراق ومن ثم اعتبار العراق دولة فيدرالية تتألف من إقليم كردستان والدولة الفيدرالية فان كركوك لم تخضع ليسطره الإقليم إنما لسيطرة الحكومة المركزية ولها وضعها الخاص لكن الساسة الكرد قاموا بعملية تكريد منظمة وواسعة لكركوك بالذات وللمناطق التي أسموها متنازع عليها مستغلين ضعف الحكومات المركزية حتى أسكنوا في كركوك وحدها أكراداً أكبر من عدد سكان المدينة بكافةالاعمار ينفذ مشروع جسرين متضررين بصلاح الدين القوميات قبل الغزو (بالإمكان العودة الى إحصاء كركوك عام 1997 وما قبله للتأكد من ذلك ) وبدأوا عمليات تهجير وتضييق على العرب والتركمان فيها وجرفوا العديد من القرى العربية والتركمانية وطالبوا بتطبيق المادة 140 التي أصروا على وضعها في الدستور والتي تنص على إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها لتحدد هويتها وطبعا لم يتم إجراء هذا الاستفتاء وتنفيذ المادة 140 بعد التغيير الديموغرافي الكبير الذي قام به الأكراد في كركوك بشكل خاص وفي المناطق الأخرى بشكل عام , وبعد الغزو بدأنا نسمع من الساسة الكرد الكثير من الكلام عن كركوك وكأنها مدينة كردية فمنهم من اعتبرها (قدس الأكراد) تشبها بالقدس عاصمة فلسطين ومنهم من اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإقليم ويقول مسعود برزاني ان كردستان من غير كركوك إنسان بدون قلب وغيرها من الأقاويل الاستفزازية وكان البرزاني قد ذكر في خطاب له قبل أيام والذي اثأر به مشاعر العراقيين ان كركوك كردستانية ومن يحاول أخذها بالقوة فان الأكراد سيقاتلون دفاعاً عنها حتى آخر كردي ونقول للسيد البرزاني أين كان من كركوك في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لماذا لم يقاتل من اجلها حتى آخر كردي , وأين كان من كركوك عندما سيسطر عليها الأكراد هي وبعض المناطق في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 لبضعة أيام فقط أسوة بالعديد من المحافظات في الجنوب والفرات الأوسط ثم استعادتها القوات العراقية وفر منها أتباعه بعد ان نهبوا دور الموطنين العرب والتركمان ونهبوا مؤسسات الدولة واحرقوها ولم يصمدوا لساعات أمام القوات الحكومية آنذاك التي طاردت المسلحين الأكراد بعد كركوك وطرتهم حتى من أربيل والسليمانية وهرب الساسة الكرد الى المناطق الجبلية ومنهم من هرب خارج العراق تاركين شعبهم وحده يواجه مصيره وبعد أسابيع طلب الساسة الكرد من حكومة صدام وقف العمليات العسكرية وأرسلوا وفدا للتفاوض مع الحكومة العراقية التي سحبت قواتها من المحافظات الشمالية في بادرة حسن نية , فلماذا لم يقاتل مسعود بارزاني وبيشمركته وجلال طالباني وبيشمركته دفاعا عن أربيل والسليمانية حتى آخر رجل وليس عن كركوك وهربوا تاركين شعبهم الذي احتضنته القوات العراقية وقدمت له العديد من المساعدات المعنوية والمادية ولم تؤاخذهم بما فعل السفهاء من سياسييهم بهم , ان مثل هذه التصريحات المتشنجة والتي تثير مشاعر العراقيين جميعا بما فيهم الأكراد المعتدلين لا تخدم الشعب الكردي خاصة ولا الشعب العراقي عامة وتأجج الأوضاع يعد لن أججها الإصرار على إجراء الاستفتاء الذي سيفتح على العراقيين جميعا وعلى الأكراد بشكل خاص أبواب جهنم وسيعيد العراق الى أيام الصراع والاقتتال الأخوي أبان سبعينات القرن الماضي لا محالة ونحن لم ننته من داعش بعد وسيكون هذه الاقتتال أشرس وأكبر وأوسع بعد تنامي قدرات القوات العراقية وقوات البيشمركة العسكرية وستتدخل فيه قوات دول الجوار الرافضة لأي كيان كردي مستقل على حدودها وستستغل إسرائيل وأمريكا هذا الوضع لصالحهما بتدخل سافر وستكون خسائر أبناء شعبنا الكردي والعربي والتركماني كبيرة جدا لا سامح الله وسيتم تدمير كل ماتم بناؤه فمثل هذه التصريحات الاستفزازية وهذه التصرفات (الإصرار على الاستفتاء ) لا تقدم أية حلول للقضية الكردية بل تزيدها تعقيداً .