الكيلاني يرى أخطاء الحكومة المركزية لا يتحملها مجلس المحافظة

الكروي: تظاهرات بعقوبة تطالب بعودة آلاف الأسر لجلولاء

ديالى ــ سلام عبد الشمري

كشف عضو مجلس محافظة ديالى عمر الكروي عن بدء ما أسماها أم التظاهرات للمطالبة بإعادة سبعة الاف أسرة عربية لناحية جلولاء .وقال الكروي لـ (الزمان) امس إن (عشائر ناحية جلولاء بجميع شيوخها وزعمائها بدأت باطلاق تظاهرات سلمية هي الاكبر في تاريخ ديالى انطلقت وسط بعقوبة بعد استحصال كل الموافقات الامنية) .وأضاف الكروي، أن (التظاهرات، والتي كانت أم التظاهرات، نتيجة حجم المشاركة المتوقعة تأتي للضغط باتجاه عودة فورية لأكثر من سبعة الاف اسرة عربية الى ناحية جلولاء المحررة منذ 3 سنوات لكنهم مُنعوا بسبب محاولات بعض الاطراف اجراء تغيرات ديموغرافية في الناحية) . واكد عضو مجلس ديالى ، ان (المظاهرات تأتي للمطالبة بعودة القيادات الامنية للمؤسسة الرسمية لتأخذ موقعها الطبيعي واعطاء حقوق المكون العربي في المناصب الرسمية باعتباره يشكل 80 بالمئة من حجم السكان) .

اعادة فورية

الى ذلك قرر مجلس محافظة ديالى رفض اقامة استفتاء اقليم كردستان ضمن الحدود الادارية للمحافظة، واعادة فورية للأسر النازحة للمناطق المحررة ونشر قوات امنية رسمية في عموم المناطق ومنها المتنازع عليها.وقال مصدر في المجلس لـ (الزمان) ، إن (مجلس ديالى عقد جلسة رسمية بحضور اغلب اعضائها لمناقشة ملف الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها وتطوراتها الاخيرة) .واضاف المصدر، ان (مجلس ديالى قرر رفض اقامة الاستفتاء المزمع اجراءه من قبل اقليم كردستان في 25 من ايلول الجاري ضمن اي منطقة في حدود ديالى الادارية وعودة النازحين فورا الى مناطهم المحررة دون اي تأخير ونشر قوات المؤسسة الامنية الرسمية في جميع المناطق ومنها المتنازع علها) .واكد عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني ، ان ( اخطاء الحكومة المركزية لا يتحملها مجلس المحافظة ،

متسائلا كيف دخلت قوات البيشمركة الكردية إلى المناطق المتنازع عليها ) . وقال الكيلاني خلال جلسة نقاشية حضرها ممثل مجلس النواب العراقي رعد الماس والقيادات الأمنية وممثلين عن الاحزاب السياسية وأعضاء مجلس المحافظة، انه ( دائماً ما يلقى بأخطاء الحكومة المركزية على عاتق مجلس محافظة ديالى، متسائلا كيف دخلت قوات البشمركة الكردية إلى المناطق المتنازع عليها سواء كانت جلولاء أو قرى تبة او غيرها لولا موافقة الحكومة المركزية ) . واضاف الكيلاني ، انه ( لن يجري أي استفتاء في ناحيي مندلي أو السعدية كونها أمنيآ تابعة للحكومة المركزية، كما انه ليس من صلاحية مجلس المحافظة إعطاء أوامر للقوات المسلحة لدخول المناطق الخاضعة أمنيآ لسيطرة الأكراد كون الموضوع سياسي وهذا من صلاحية مجلس النواب والحكومة المركزية ) .

ودعا عضو مجلس محافظة ديالى الحكومة المركزية بـ ( أخذ دورها الفاعل والجاد في تطبيق القانون واصدار اوامرها للقيادات الادارية والعسكرية كون ذلك من صميم عملها وأن لا يحملوا مجلس المحافظة مسؤولية ذلك )

مشيرا الى ان ( مجلس ديالى اتخذ قرار برفض الاستفتاء ) .الى ذلك أعلنت لجنة الاعمار في مجلس ديالى ، عن انطلاق اكبر مشروع لتأهيل طريق بري إستراتيجي شرق المحافظة بتمويل دولي .

مرحلة اولى

وقال نائب رئيس اللجنة عامر الكيلاني لـ ( الزمان ) امس إن ( شركة آشور العامة إحدى الشركات الحكومية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع هو الأكبر من نوعه لتأهيل طريق بلدروز مندلي بطول 25 كيلو متراً ) .

وأضاف الكيلاني، أن ( تمويل المشروع سيكون من البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة المركزية ) ، مبينا أن ( الطريق جزء من طريق بري إستراتيجي يربط بعقوبة بمنفذ سومار مندلي الحدودي وهو يكتسب أهمية في البعد التجاري والاقتصادي وإعادة تأهيله ستنتهي أزمة إنسانية تتمثل بتكرار الحوادث المرورية المؤسفة ) .

الى ذلك أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي ، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب الإرهابيين في اربع مناطق شمال غرب بعقوبة. وقال العزاوي لــ ( الزمان ) ، ان ( قوات امنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت بعملية عسكرية واسعة لتعقب الإرهابيين في مناطق حوض الهاشميات والغالبية وناحــــــــــية هبهب شمال غرب بعقوبة، والمناطق الزراعية القريبة منها ) .

وأضاف العزاوي ان ( العملية تأتي في إطار خطط العمليات لإنهاء اي وجود للجماعات الارهابية ) .