الصناعة تشرع بإنتاج زيت الطعام لدعم البطاقة التموينية

التجارة تدعو شركات أمريكية إلى تجهيزها بالقمح والرز

بغداد- شيماء عادل

دعت وزارة التجارة عددا من شركات الامريكية لتجهيزها بمادتي القمح والرز وفقا للمواصفات العراقية، معربة عن املها بضرورة اصدار مذكرات التفاهم المشتركة مع الجانب الامريكي التي ستمثل تعزيزا للتعاون الثنائي بين البلدين. وقال الوزير وكالة سلمان الجميلي في تصريح امس ان (الوزارة تدعو الشركات الامريكية لتجهيزها بمادتي القمح والرز وفقا للمواصفات العراقية، ونأمل ان توقع مذكرات تفاهم مشتركة مع الجانب الامريكي التي ستمثل تعزيزا للتعاون الثنائي بين البلدين).

واضاف خلال لقائه بالوزير المفوض للشؤون الاقتصادية في السفارة الامريكية ببغداد لاري ميمونت ان (جميع العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات الاجنبية والخاصة بتجهيز القمح والرز يجب ان تكون مطابقة للمواصفات العراقية التي لايمكن تجاوزها باي حال من الاحوال الا ان اسعار الشراء تخضع للبورصة العالمية والتركيبة السعرية للمادتين).

ضوابط خاصة

واوضح الجميلي ان (الحكومة ترحب بالتعامل مع الشركات الامريكية، ولكن في اطار الضوابط والتعليمات الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية وضمن العروض التي تقدمها تلك الشركات التي تؤهلها للمنافسة مع الشركات العالمية الاخرى),وتابع (ان الوزارة تأمل في ان يتم توقيع مذكرات التفاهم المشتركة مع الجانب الامريكي التي ستمثل تعزيزا للتعاون الثنائي بين البلدين ولاسيما في الجانب الاقتصادي والتجاري).يذكر ان الوزارة تلكأت خلال المدة الماضية من توزيع مفردات البطاقة التموينية والتي لم تتعد اكثر من مفردة واحدة كل شهرين او ثلاث من اصل اربع مفردات تم تخصصيها شهريا والتي تضم مواد الطحين والرز والسكر والزيت. فيما أعلنت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن توقيع عقد تصنيع للغير مع شركة نسيم المينا للتجارة العامة المحدودة لانتاج زيت الطعام في مصنع الرشيد التابع للشركة.

وقال بيان للوزارة أنه (جرى الاتفاق بموجب العقد على انتاج زيت للطعام بكمية مقدارها 30 الف طن اضافة الى تصنيع عبوة الزيت المتمثلة بمادة اي . بي . تي . 1ذات سعة 1 لتر لغرض تجهيز وزارة التجارة بمادة زيت الطعام وتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية), مشيرا الى ان (مصنع الرشيد انهى استعداداته الخاصة بتهيئة خطين لانتاج زيت الطعام احدهما ايطالي المنشأ ذي طاقة تصميمية تبلغ 50 طناً في الساعة والاخر صيني المنشأ وتبلغ طاقته التصميمية طنين في الساعة وان كلا الخطين مزودين بجهاز فيديو جت لطبع تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية).

خزانات مصنوعة

وتابع البيان انه (تم توفر ست خزانات مصنوعة من مادة . اس. تي . اس .تي . لخزن الزيت السائل المسحوب من قسم التصفية لغرض التعبئة فضلا عن توفير مخزنين ذوي سعات تخزينية عالية مجهزة بتبريد للمحافظة على درجة حرارة الانتاج الجاهز بدرجة 24 درجة مئوية وتم بدء التشغيل التجريبي لكلا الخطين بكفاءة ودقة عاليتين وهما جاهزان حاليا لاستقبال المادة الخام لزيت الطعام), مشيرا الى ان (الجانبين اتفقا على فتح قنوات مباشرة بينهما لتذليل الصعوبات التي تعوق عملية الانتاج والحد من الروتين).