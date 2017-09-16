نعم للإستفتاء ولا للعب بالنار – لؤي الشقاقي

العراق اليوم يمر بأدق اللحظات في تاريخه الحديث , فهو كمن يمشي على حبل فوق بحيرة لكنها مليئة بالتماسيح وحول البحيرة مختلف انواع الوحوش فلا هو قادر على الصمود فوق الحبل لاطول مدة ولا السقوط في البحيرة ولا النزول على الارض .

زيارة العبادي للاهوار تحمل رسائل عدة الى العراقيين والبارزاني , يقول للعراقيين لاتهتموا بما يجري فالامر تحت السيطرة ولايرف لكم جفن , وللبرزاني افعل ما تشاء فنحن لانهتم ولدينا ضمانات دولية وامريكية بوضع حد لاطماعك وطموحاتك , واخر رسالة للعراقيين اذا ذهب الاقليم للانفصل فليس مهم فنحن لدينا الاهوار وخيرات الجنوب والوسط.

ليس شيئاً غريباً زيارة مسؤول لمنطقة تقع ضمن مسؤوليته ولكن المستهجن توقيت الزيارة , حيث كما اسلفت ان العراق يمر بلحظات صعبة قد تحدد مصير الى يوم القيامة وما يجري الان هو لعب بالنار بين الصغار قد يؤدي الى حرق العراق بأكمله ويدخلنا في كويت جديدة , حيث اذا انفصل الاقليم فالبارزاني والمسؤولين في بغداد لن يتركوا هذه الفرصة الذهبية تذهب من ايديهم في اشعال حرب في استمرارها وقود لبقائهم في الحكم اطول مدة , فحرب العرب والكرد على كركوك ستكون الثقب الاسود الذي يسحب ويخفي كل ما يقترب منه , وستكون كغاسلة للاموال اوستبيضها وستبيض معها الافعال والوجوه السود لأمراء الحرب كما حصل في الحرب على داعش , الكل سيستــــــفيد والخاسر الوحيد هو العراق بشبابه وشيبته وارضه .

سياسة التجاهل وعدم المبالاة والتهديد والوعيد من قبل بغداد واربيل ستدفع باتجاه الاسوأ.

البارزاني اظهر مراده الحقيقي من الاستفتاء وكشر عن نواياه بعد ان صرح اخيراً بمامعناه “في حال عدم توفر بديل سنمضي في الاستفتاء وليكن مايكون” اي اذا لم تعطوني فوق ما اريد فسأذهب الى اعلان الانفصال وهو شيء بعيد عن انفه الا اذا اخذته العزة بالاثم , وهذا يؤكد الاخبار المنتشره عن تقديم الامريكان لعدد من الخيارات لمسعود منها :

1- الغاء الاستفتاء مقابل دعم دولي ووعد باقرار نتائج الاستفتاء بعد مدة.

2- ان يجرى الاستفتاء في مناطق الاقليم فقط وبنتائج غير ملزمة بل استطلاع راي لا اكثر لحفظ ماء وجه البارزاني.

3- ان يذهب الى ابعد من التهديد والى اخر طريق الاستفتاء ولكنه سيمضي فيه وحيداً في مواجهة تركيا وايران وبغداد وفصائل الحشد.

وتشير الاخبار الى ان المفاوضات بين الاقليم وباقي الاطراف انتهت الى خيار تأجيل الاستفتاء مقابل دعم البارزاني والبرلمان الكردي واستمراره لمدة عامين .

امريكا استفادت من هذا الحراك كعادتها طبعا بفرض وجودها في المنطقة من خلال انزال قواتها قرب كركوك وستعمل على انشاء قاعدة ثابته وهذا لقطع الطريق على اي تحرك شعبي او عسكري من بغداد “خوفا من تهديدات الحشد” وقد نجح مسعود في نقل القوات الامريكيه من الاقليم الى حدود كركوك .

قد تحقق للبارزاني نصر جديد من خلال تدويل القضية الكردي وحصل على دعم دولي ووعد مؤجل بدعم الخيار الكردية أيا كان , والشيء الاهم هو فرض واقع جديد على بغداد ستجعل العلاقة تتحول من فدرالية الى كونفدرالية وعلى اثره ستمنح للاقليم امتيازات اوسع وبضمنها كركوك .

اخيراً ارى ان تجبر الحكومة الاقليم على المضي بالاستفتاء وأيا كانت النتيجة فهي في صالح بغداد

1- فأذا كان الكرد يريدون الانفصال فليذهبوا اليه دونما اخذ اي من مناطق الصراع وبشرط ترك كل المناصب والاموال والاستثمارات وعودة كل الكرد الى الاقليم وترك العراق للعرب “ليست عنصرية او قومية لكنه خيارهم وعليهم تحمل تبعاته” وعدم مساعدتهم او نصرهم في حال تعرضوا لاي مشاكل وعدم القبول بانظمامهم للعراق مرة اخرى لكونهم اصبحوا اجانب ودولة منعزلة ولم يعودوا جزءاً من العراق .

2- في حال فشل الاستفتاء ورفض الكرد له فسوف يكون موقف بغداد اقوى وافضل وسيغير من قواعد العلاقة بين بغداد واربيل وسيفرض واقعاً جديداً تكون فيه يد بغداد هي العليا وستكسر شوكة دعاة التقسيم .