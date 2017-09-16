إرجاء النظر بتعديل قانون إنتخابات المجالس المحلية

مجلس الوزراء لـ (الزمان): خصصنا أكبر قدر ممكن من الموارد لإعادة الحياة للموصل

بغداد ــ داليـا أحمـد

نفى مجلس الوزراء اتهامات وجهت للحكومة بالتقصير في اعادة اعمار مدينة الموصل، مؤكداً تخصيصه اقصى ما يستطيع من موارد لتأهيل المدينة، كاشفاً عن عودة اكثر من مليونين ومئتي نازح الى منازلهم بعد تحرير المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية. وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) أمس, معلقاً على اتهامات محافظة نينوى للحكومة بعدم اتخاذ أية خطوة لإعادة اعمار المحافظة ان (مجلس الوزراء يحيل قضايا الاعمار وتولي امور النازحين بتوفير خدماتهم الى لجنة خلية الازمات العليا التابعة للمجلس وقد خصصت اللجنة اقصى ما لدى المجلس من اموال لتأهيل المناطق المحررة من سيطرة عصابات داعش الارهابية )، مؤكداً (اعادة اكثر من مليونين ومئتي نازح الى منازلهم ).

مناطق محررة

واضاف ان (الخلية تعمل بشكل مستمر ومتواصل وتتابع عمل الوزارات والحكومات المحلية في المناطق المحررة ولاسيما نينوى)، مشيراً الى ان(اي ادعاء يشير الى ان الحكومة لم تقم باعمار المناطق المحررة يعد في اطار التصريحات غير الصحيحة والدليل ان الساحل الايسر من الموصل الذي لم يمر على تحريره سوى اشهر معدودة شهد اعمار الكثير من المتطلبات وتوفرها بشكل كامل فضلا عن افتتاح الدوائر الرسمية وتم ايصال الطاقة الكهربائية بشكل جيد والعمل مستمر لتحسين خدمات المياه والحصة التموينية والتشديد على ايصالها شهريا فضلا عن توفير الوقود في الساحل الايسر والمناطق التي تقع بالقرب منه ومنها القيارة والشورى وحمام العليل).

متطلبات اساسية

وأكد ان (استمرار جهود اعادة توفير جميع المتطلبات الاساسية ومنها تاهيل الكثير من المؤسسات التربوية والصحية وقد تم تحقيق نجاح كبير في هذه الخطوات ولولا الجهود المبذولة لما تم اعادة مئات الالاف من النازحين الى مناطق سكناهم في الساحل الايسر وجنوب نينوى الشورى وحمام العليل القيارة وسهل نينوى وقضاء الحمداني بنسبة عالية جدا)، مضيفاً ان(هذا مؤشر على ان متطلبات الحياة بدأت تتوفر بشكل تدريجي فضلا عن تعزيز الاستقرار الامني). وخلص الحديثي الى القول (نحن لا نقول بأننا وفرنا جميع الخدمات في المنطقة الا اننا خصصنا اكبر قدر من الاموال لاعادة الحياة فيها ، نظرا لعدم قدرة الحكومة على توفير الاموال التي تعيد خدماتها بشكل كامل بالوقت الحالي لما شهدته من ظروف صعبة وهدر اموال كبيرة في الحرب ضد داعش). وكانت النائبة عن محافظة نينوى جميلة العبيدي قد قالت في تصريح امس أن (مدينة الموصل لم تشهد خطوة من الحكومة لاعادة اعمارها على الرغم من وجود صندوق الاعمار والمضي على تحريرها مايقارب العام) وأضافت أن (الحكومة المركزية رمت ثقلها على الحكومة المحلية على الرغم من قلة ارصدة الاخيرة وانعدام آلياتها ومعداتها التي تعرضت للدمار والسرقة واصبح الجهد لايساوي حجم الدمار الهائل) مطالبة الحكومة المركزية بـ(استنفار الجهد لاسعاف المدينة المدمرة واعادة اهلها النازحين وتخفيف معاناتهم التي لاتطاق في المخيمات) . الى ذلك ارجأت الخلافات بين القوى السياسية إدراج مواضيع مهمة على جدول جلسات مجلس النواب الذي سيستأنف جلساته اليوم الثلاثاء بعد عطلة عيد الاضحى ومن بينها مشروع تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات. وقال النائب عن الحركة الاسلامية الكردستانية جمال احمد لـ (الزمان) امس ان (الخلافات السياسة بين مكونات محافظة كركوك قد ادت الى ارجاء النظر بمشروع تعديل قانون انتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات وعدم ادراجه في جلسة اليوم )، موضحاً ان (المادة الخاصة بقانون انتخابات كركوك هي ابرز نقاط الخلاف بين الكتل). وتابع ان (البرلمان ادرج قوانين هامشية في الجلسة الاولى بعد عطلة عيد الاضحى لتفادي حدوث اي ازمة سياسية)، مشيراً الى ان (المجلس سيناقش قانون البلديات وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم فضلا عن مناقشة اوضاع النازحين وقضايا سياسة اخرى).