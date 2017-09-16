حديث في أسباب الإستفتاء – شامل حمد الله

كنت اتوقع ان تحمل خطبة الجمعة كلمات حول الاستفتاء موجهة لبغداد السياسية، ولاربيل، تحمل الاستعداد لضمانات تضمد وتجبر التكسر في العلاقات، ولما لم يحدث ما كنت اتوقعه، قلت ربما ان مكتب السيد السيستاني لا يريد ان يؤيد او او يرفض الفكرة، لانها اخيرا مفترق طرق، فمنطقة حمرين قد تكون قريبا نقطة حدود بين جارين، يعجز بعض العقل العربي في العراق عن قبولها كفكرة فما بالك بالواقع ان تحولت لواقع!

بالمناسبة، االكل يتحدث عن الاخوة بين الكرد و العرب، فيما لم يتوجه سياسي بكلمة مترجمة للغة الكردية تبين لشعب كردستان ان ثمة من العرب الذين في السلطة من يحس بلغتهم وان لم يتقنها، بدل ان يزيد النار بحديثه او بصمته وبدل تكرار النكات التي ستزول قريبا ايضا!

وبالمناسبة ايضا، الا يحق ان يكون للكرد مرجعهم مثلما للاخرين مراجعهم وبعض مراجعهم اجانب؟

سياسيون عراقيون لا يريدون للكرد الاستقلال، لانه بذهابهم لتأسيس الدولة، لن يبقى سوى سنة العراق ليفتعلوا بينهم مشكلات او ربما يكونوا في صلح، اللهم ان الصلح افضل من الشحناء، لكن وجوها كثيرة في عراق بعد التغيير لم تجلب سوى سنامين، سنام للبقاء في السلطة وسنام لصعود على فتنة.

برلمانيون ومنهم كرد ايضا لم يعد لهم عمل سوى اطلاق نار التصاريح ضد مسعود بارزاني، والربط بين الاستفتاء وبين دوائر لا يسمونها فأن سموها قالوا اسرائيل و اسرائيل ثانية، وهي تصريحات تذكر بدعاية صدام حسين، التي كانت احزاب من ينتمي بعض مؤيدها تسخر و تفند ارتباطها بدوائر الاجنبي، والاجنبي ليس غربيا فقط، فالسعودي والكويتي والسوري والايراني والتركي اجانب، او كذلك الكردي” بحسب استعجال نواب وسياسيين للبحث عن بديل لفؤاد معصوم الذي قالوا انه بعد ايام سيكون اجنبيا”!

ايضا يشار الى ان كثيرا من الذين ادلوا صحفيا بدلوهم المثقوب كانوا يمنون على الكرد بالمكتسبات وهذا يذكر بأستنكار موسى عليه السلام منة فرعون على قوم يعقوب، وكأن خبزة المواطنة يجب ان تقابل بتقبيل يد المسؤولين الذين يغطون بالشتائم على الواقع المر، طبعا هو ليس مرا لهم، فالطائرات الخاصة، والمشاريع الخاصة وبحبوحات العيش بالخدمات الخاصة والسلطة المطلقة، هي لمجموعات من العراقيين بعضهم مزدوج الجنسية وان قال انه تنازل عنها، فلقد ثبت ان للجنسية فوائد، منها الهرب ساعة انكشاف السرقات، لكن شتم الاقليم ومن فيه يبدو انه تحول الى مستحبات كالتختم!

الاستفتاء و الاستقلال، استئصال لتكرار مرارات العمل مع الذين جعلوا الناس تترحم على صدام حسين، ولك ان تتذكر القول من الذي اجبرك على المر هو الاشد مرارة، وعليه فالرفاق السابقون، المجاهدون بين ليلة ويوم، المتدينون و المتعلمنون، يريدون للناس ان يعيشوا تبعية تحت شعار الوطن، الوطن المنهوب دما و مالا، الوطن الذي يولد فيه الطفل مدينا لاجيال، الوطن الذي يختصر بكاميرا ترافق كلمات موظفين توهموا انهم قيادات ضرورة، بل الاكيدة انهم قيادات ضريرة و ضارة، فالقتل المستمر و النهب المستمر و التخويف المستمر، وعشق للعلم الذي لم يؤد الخدمة العسكرية له اكثر المولولين على وحدة التراب، قد تركوا التراب ترابا بلا عمران، لان اموال العراق هي بحسابات تشبع بطون اولادهم و احفادهم، ولم لا، فليست حرير بنت حسين كامل افضل منهم ولا عدي على ايامه او ابناء خيرالله طلفاح بأعز من ابناء الجماعة!

الاسخف في القصة، ان مستقبلنا وحاضرنا هان لدرجة ان تخرج علينا ابشع الوجوه سيرة وفضائح لتطالب الشعب، نعم الشعب بان عليه ان يخرج ضد الاستفتاء!

نعم ليت الشعب يخرج ليتف بوجوهكم ويدوسكم كما يدوس الصراصير الحمر ثم ليغسل الارض من عفنكم.