حينما يتوقّف الزمن عبر القطار

من الإسكندرية إلى مقهى الحرافيش في القاهرة

عامر موسى الشيخ

حينما في الصباح وأثناء وضوء المباني بشعاع الشمس الطارق على الشبابيك والمتسلل عبر الستائر ، يتحرر جسدك من نومة الليلة الفائتة ، تخرج لأخذ أنفاس الصباح و تمنح البحر نظرةً بعيدةً بلا قرار؛ وظهرك الى الشارع الذي تؤثثه العمارات السكنية ومن ثم الناس والسيارات ، تشعر بأنك تجلس على كرسي ملون بأرضية زرقاء ، بسماء صافية ، وشم الكون عليها خالا من شمس ؛ تغسل الوجوه والشوارع والعمارات كل يوم ، هذا الاحساس كان يبثه لي دائما صديقي الحليّ فراس الكريطي الذي تشاركت معه سكني السكندراني . في مصر وحيث الإسكندرية ، تتعرف على معنى الحياة الضاحكة أو الساعية إلى الحلم بغد أجمل ، هذه التطلعات تعرفها بعد الاتصال المباشر بأهلها وساكنيها و باعتها الجوالين وسائقي سيارات النقل العام والتاكسي ، يحدث هذا شريطة أن تغادر الترف الافتراضي وتمسك المعول وتهد جداره ، لتحقق الالتصاق المجتمعي. يحدث ، بعد أن تقرر عدم ركوب سيارات الأجرة ذات الحجز المسبق على الانترنت ، وان تختار الصعود في سيارات الباص (المشروع ) التي تملأ طريق الجيش العام المطل على ساحل المتوسط رابطا كل مناطق الإسكندرية بشبكة تشبه مشطا لشعر عروس البحر ، شبكة تمتد من قصر ( المتنزه ) قصر المالك الفاروق شرقا، وغربا إلى حيث قلعة (قايتباي ) التي شيدها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي سنة 882 هـ . ليتحول الشارع بقوسه إلى شبه يد قانة للسماء بيدين احداهما قصر والثانية قلعة صخرية. تستقلّ السيارة تدفع ما قيمته جنيهين ، وتأخذ مقعدك من السيارة وتندمج مع الناس مستمعا إلى حواراتهم ونقاشتهم ولغة الاعتذار العالية التي تصدر عنهم دائما – إن كان هنالك خلل ما قد يحدث – تستمع وتمنح عينك البحر مراقبا البخار الصاعد من عربات بيع البطاطس المشوية ذات الطعم الحلو ، وباعة الورد والبالونات ولعب الاطفال ، فضلا عن بائعي رايات فريقي الزمالك والأهلي عشية إعلان مباراة بينهما ضمن جدول مباريات الدوري المصري ، كل هذا تستعرضه العين أثناء الجلوس في مقعد ( المكروباص ) . يحدث هذا الاندماج حينما تقرر الانتقال من الاسكندرية الى المحافظات الاخرى والقاهرة تحديدا ، وان تصعد في قطار الدرجة المميزة و تترك طريقة الحجز المسبق لقطارات الدرجتين الأولى والثانية المكيفة !. كعراقي لا توجد مشكلة امام فهم اللهجة المصرية ، وذلك بسبب تعودنا على شغف متابعة انتاجهم الدرامي الضخم فضلا عن افلامهم السينمائية التي تشكلت في وجداننا . تصعد تلك السيارات الصغيرة أو الكبيرة من التي يتح لك الوقوف وسطها؛ موازيا وقفتك بعمود عرضي ممتد من تحت قمرة السيارة ، وتراقب المسير حتى تصـــــــــل مكانك الذي تــــــــريد ، وتنده على الـــــــسائق أو ( الكومسري ) : ( لو سمحت على جنب يسطا ) بعد أن تتسرب إلى أذنيك الكثير من أحاديث المصريين المغلفة بالهموم اليومية يربطها شريط الابتسامة الدائمة وكلمات الشكر والحمد . يحدث هذا بعد ان تقرر ترك الترف الزائف والتصرف كمواطن مصري، لا كوافد او سائح أو اي اجنبي ، هذا التصرف يتيح لك معرفة مناطق الجمال المصري بلا مقدمات . في القطار وفي نوعه المميز كما هو اسمه المتعارف ، تصعده من محطة سيدي جابر ، متزاحما مع السيل البشري الهابط والصاعد من وإلى القطار وتَحْتّكُ بمن هو قربك ، حيث لا يوجد فارق طبقي بين الجميع ، والكل راض بحياته على مسراتها البسيطة ، وحين لا تريد الحديث مع احد او صديقك الذي معك ، تتسلل القصص إلى أذنيك بدون استئذان ، فتعرف بأن الرجل الجالس بالقرب من وقوفك صعيديا ويريد الذهاب إلى الأقصر، بعد ان ينهي القطار رحلته التي تبدأ عند الساعة الخامسة فجرا وتنتهي عند الساعة الحادية عشر ليلا! مخترقا جميع المحافظات المصرية من الشمال إلى الجنوب، عبر الطريق الزراعي ، وتعرف بأن هذا الشاب الجالس على الكرسي المتقابل جنديا قاصدا وحدته العسكرية – وهذا الاخير يحظى بإحترام الجميع لأنه يؤدي خدمة العلم ، وهكذا تتوالى القصص من الأفواه ، متداخلة مع أصوات الباعة الجوالين الذين يخترقون ممر العربة مستعرضين بضاعتهم من ذات الحمل الخفيف . وأثناء تلك الرحلات التي تحيل لك الارض الى ماء ترابي أخضر سيال بخضرة لم تترك أرضا إلا وقد زينتها بمختلف المحاصيل الزراعية المصرية ؛ لتشاهد الفلاحين وهم يهمون بحرث الارض وعمرانها ، وتسمع غزل المصريين بأرضهم التي يشبهونها بالأم الحنون ، ومن خلال القطار تتعرف على أغلب تفاصيل هذا الشعب المحب للحياة والمتمسك بأرضه ، مقدما أمنها على كل شيء ، لتخرج بحصيلة متكاملة عنوانها الوعي بالمواطنة الحقيقية والحفاظ على وحدة الشعب والارض .

احلام الشباب

ومن التفاصيل التي تقفز هنا وهناك تلحظ أحلام الشباب متشكلة أمامك بهيأة أحاديث واعية تريد اختراق زحمة القطار والمكان و الحياة. وهكذا من دون مقدمات سألت أحدهم كان جالسا امامي ما أسمك ؟ قال : أنا أحمد بيكو ، بيكو أجاب بعد أن أزاح عن ظهره آلته الموسيقية الشخصية الـ (كيتار ) ، رفيق حلّه و ترحاله ، مثلما أخبرنا ، بانه رفيق رحلتي الدائمة إلى طنطا مكان الدارسة والقاهرة قبلة الحياة ، قبس حسن القيسي ، يطلب ، هل : لك أن تعزف لنا شيئاً على آلتك ؟ ، تردد مبررا ذلك بزحمة القطار والناس ولم يُبررها بشيء آخر ! قلت له لا بأس حتى وان كانت نوتة واحدة أو أي شيء ، هلك بفعل هذا ؟ وما هي إلا أجزاء من الثواني ، أزاح الغطاء وصار يضرب على الأوتار حتى بدأ يدنن ويغني ونحن مستمتعين ، ليقول بعد التوقف هذه من كلماتي وألحاني ، وهو لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره ، قلت له هل أنت شاعر ؟ ، أجاب انا أكتب أغانيي وألحنها ولم أصل بعد إلى لقب شاعر ! ، فهذا شيء كبير عليّ ! ليابدله أصدقاؤه الكلام مذكرينه بأغانيه الخاصة ، وهكذا أنهى معنا نصف الطريق الممتد من الاسكندرية إلى المحافظة الغربية ( طنطا ) وهو يعزف ويغني كلماته وألحانه ، شكرته كثيرا بعد أن التقط قبس الصور لنا ، وقال انتم (العراقيين على دمغنا من فوق ) شكرناه على لطفه وقبوله طلبنا ، لينهي الرحلة عند المحطة التي فرقتنا اندماجا مع أناس آخرين في القطار وحكايات أخرى وتفاصيل قد لا تنتهي أبدا ، فأنت أمام بلد وشعب عمره آلاف السنين وتعداده يفوق التسعين مليون نسمة .. وعند الوصول إلى القاهرة و حينما تسلم الشمس نفسها ، ويحين وقت الغروب تبدأ المصابيح الليلية ببث نورها تدريجيا في العمارات والابراج والمقاهي والشوارع المكتظة بالناس ، لتبدأ لدى كل مقيم رحلة البحث عن مكان ما ، يحقق فيه راحة بعد يوم شاق ، هذا إذا كنت مقيما ، وإذا كنت سائحا فأنت تبحث عن المختلف في الدولة التي قدمت إليها . والقاهرة كمدينة عربية لا تحتار فيها ابدا ؛ بل تبدأ بالتخيّر في إلى أي مكان ستذهب؟ وكيف ستقضي ليلتك ؟ في هذه المقهى أم في تلك ؟ أو في مطعم يطل على النيل ؟أو في عبّارة نهرية تخترق النيل وتحيل طرفي القاهرة بين يديك إلى شبه جناحين وانت تطير وسط جمالها ، أو تختار مكاناً منزوياً تراثياً قديماً ؟ يحدث هذا دائما مع من يزور مصر وتحديدا القاهرة . وحين تختار الذهاب إلى شارع فيصل الموازي لشارع الهرم الذي ينتهي الى أهرامات الجيزة ؛ لابد من أن تبحث عن مكان ما مختلف تحقق فيه ما تريد ، ولا سبيل أمامك إلا الذهاب إلى مقهى الحرافيش حيث الاختلاف في كل شيء ، وما إن تدخل حتى يتم تحويلك إلى زمن غير الذي أنت فيه !! وتحس نفسك قد حشرت في الماضي وجلست على كرسي مشاهدة تتابع دفقه الصوري. نعم، هذا ما يحدث في هذا المقهى ؛ حيث الطراز البنائي القديم ذي الأقواس الإسلامية والسقف الذي يشبه القباب من تحت والإضاءة التي تحيل بألوانها الأجواء إلى زمن قديم . ينقسم المقهى إلى بضع خانات وصالة كبيرة محاطة بالركائز الضخمة المغلفة بالحجر الأبيض بندوب تضيف له شكلا جماليا بحسسك بأنك تجلس في قلعة قديمة أو مكان اثري ؛ والطاولات قد ترتبت باتجاه وسط الصالة حيث كراسي جلوس الموسيقيين الدائمين في المقهى وحمالات آلاتهم ، فتختار مكانك تطلب الشيء الذي ترغب بشرابه وتنتظر بدء الوصلة الموسيقية التي يقدمها أساتذة ومحترفون بالغناء المصري القديم حصرا . الانتظار ليس مملا أبدا ..

صور منحوتة

فالجدران قد امتلأت بصور كتاب وفناني مصر الأشهر والاهم لاسيما من زار هذا المقهى ، وتتقدم هذه الصور منحوتة وضعت على الجدار الأيسر تمثل الكاتب العربي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل للآداب وصاحب رواية الحرافيش التي حملت اسم المقهى الذي تأسس في العام 1991 ، تحت هذه المنحوتة تحديدا ركن خاص يحمل اسم نجيب محفوظ تعرفه من خلال تلك اللوحة الكبيرة لشلة الحرافيش ، وشلة الحرافيش اسم أطلقه الفنان أحمد مظهر على شلة من الأدباء والفنانين تجتمع في أحد مقاهي القاهرة بينهم نجيب محفوظ .مع إعلانات عن مسابقات إبداعية تنظمها المقهى للمواهب الشابة تبدأ الفرقة بالغناء ، لتختلط أصوات الآلات مع المطرب أو المطربة دون اللجوء إلى جهاز مكبر صوت مع دخان السكائر والشيشة ونكهات الشاي والقهوة ، لتشكل طقسا جماليا يشعرك بأنك قد تطهرت من الداخل .

وقد توقف الزمن بك وأعادك الى لحظة ماضية لم تعشها من قبل !. كما قلت الانتظار ليس مملا أبدا، فإذا اكتفيت بالصور التي غصت بها جدران المقهى؛ تستطيع أن تختار كتابا أو صحيفة من مكتبة المقهى وتنهي وقتك في الخان الواقع على يمين الدخول ، حيث تكون بعيدا عن الفرقة الموسيقية والغناء والأصوات التي قد تكون عالية ؛

وهي نادرة في هذا المقهى لتقرا ما تريد قراءته هذا ما حدث أثناء رفقتي لأصدقائي القادمين من الدنمارك حامد المكتوب وإياد النايف الذي قال بالحرف :- سنذهب إلى مكان تشكرني عليه ، ليؤكد كلامه حامد :-

بان الحرافيش قد صممت على طراز لا يملل الداخل إليها جلسنا مع الشاي والقهوة العربية في وقت شربه الساعة العاشرة مساء مع الثانية فجرا دون أن نحس بمرور الوقت وهو يمر . جلوس بسهرة حققت لنا لقاءً عراقيا ومن مشارب مختلفة في قاهرة الجمال والحياة .