البصرة تنفّذ حملة لرفع التجاوزات على الشبكات

الكهرباء تجهّز حيين في كربلاء بـ 24 ساعة من الطاقة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

قررت وزارة الكهرباء تجهيز محافظة كربلاء بـ 24ساعة من الطاقة الكهربائية في حيي الاسرة والملحق بعد ان خفض المواطنون من استهلاكهم من الطاقة الكهربائية ليكون تجهيزهم مستمرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب سري المدرس في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (الوزارة كانت تجهز هذين الحيين بطاقة قدرها 15 ميغاواط مقابل 12 ساعة تجهيز يومياً، بعد ان تم الترويج للتجربة من خلال ائمة الجوامع ووجهاء المناطق واعلام توزيع كهرباء المحافظة ، بدأت الوزارة بتجهيز هذين الحيين بكهرباء مستمرة شريطة تخفيظ استهلاكهم الى اقل من 10 ميغاواط وكانت النتائج ايجابية حيث تم تخفيظ الاستهلاك الى 9 ميغاواط مقابل 24 ساعة تجهيز وقد مر على تطبيق التجربة مايقارب شهر ونصف).

دوائر الصيانة

واضاف ان (العوارض الفنية الذي كانت ترد الى دوائر الصيانة من هذين الحيين يومياً 22 عارضاً وبعد تطبيق التجربة اصبحت قطاعات الصيانة لاتستقبل يومياً سوى عارض واحد او بدون، وبالمقابل فقد التزم ابناء هذه الاحياء بتسديدهم اجور استهلاك الطاقة الكهربائية وبالتسعيرة المخفضة ).

واوضح البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة البصرة التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب تواصل اعمالها لرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية وجباية الديون المتراكمة التي بذمة المواطنين مع مسح وتأهيل المقاييس في مناطق مختلفة من المحافظة )، واوضح المدرس ان (الاعمال تضمنت رفع التجاوزات في عدد من مناطق المحافظة ومصادرة المواد المستخدمة في التجاوزات وقطع التيار الكهربائي عن الممتنعين من التسديد، الى جانب نصب عدة مقايس كهربائية ومسح وتأهيل الدور العشوائية واكمال معــــــاملاتهم موقعيآ من أجل تنظيم الإشتراكات الأصولية ).

رفع تجاوزات

وتابع ان (الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة التابعة للمديرية العامة المذكورة انجزت اعمال رفع التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية، حيث تم رفع 181 حالة تجاوز على الشبكة الكهربائية في مناطق التنومة مركز قضاء شط العرب التابع للمحافظة ).

وفي سياق متصل نفذت مديرية توزيع كهرباءمحافظة ذي قار اعمال رفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية وتم إزالة 4276 حالة تجاوز شملت 2589 حالة تجاوز منزلي ، 1594 تجاري ، 64 صناعي ، 18 زراعي ، حكومي 119 ومصادرة كميات كبيرة من الأسلاك إن التجاوزات التي تم إزالتها تمثلت باستخدام الربط المباشر من دون وجود المقياس وتبادل التغذية بين منطقة وأخرى.

فضلاً عن السحب العشوائي للطاقة بعيداً عن إجراءات الربط الفني الأصولية وقيام بعض المشتركين بالسحب من اتجاهين والإسراف في الإنارة من قبل عدد كبير من أصحاب المجمعات والمحال التجارية ومعارض السيارات والمطاعم).

واضاف البيان ان ( الدائرة الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء محافظة ميسان تمكنت من صيانة وإصلاح عدد من المحولات مختلف السعات وإعادتها للعمل في الشبكة الكهربائية ، وتضمنت الاعمال صيانة 68 محولة ذات سعات مختلفة بعد تأهيلها إعادتها للعمل ضمن الشبكة الكهربائية في عموم المحافظة) .

وتابع البيان انه (باشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير عام توزيع كهرباء مدينة الصدر وفي محمد المياحي، تواصل الملاكات الهندسية في المديرية المذكورة أعمال الصيانة واستبدال المحولات المعطوبة ورفع التجاوزات وفك الاختناقات لتحسين الشبكة الكهربائية وايصال التيار الكهربائي بانســـــــــيابية عالية وتقليل نسبة الأعطال الحاصلة عليها)، ونقل البيان عن المدرس القول أن (الإعمال تضمنت ضمن فرع توزيع كهرباء الصدر الشمالي لقطاعات البنوك والشعب تضمنت نصب 4 محولات للمحلات 348 و346 و 315 و 333 ، الى جانب نصب 7 محولات ضمن محلات 739و 735و744و737و771 وان الهدف من هذه الاعمال هو لفك الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية).