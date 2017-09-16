الإصرار – ايات كريم حمزة

تقدس كلمة عائلة في ملجأ الايتام حيث إن العوائل التي تاتي لتبني احد الايتام يدعون بالقديسين، فمن احلام الاطفال هي عائلة ثم كل شيء،

“مارشيل”طفلة فقدت عائلتها لاسباب مجهولة كل ما تعرفه هو انها يتيمة فقط. لكنها اكتسبت صفة تميزها عن الايتام بانها عديم الحظ فالكثير من العائلات قد وافقوا على تبنيها لكن سرعان ما يعيدوها الى الميتم فهي لا تناسبهم هذا ما كان يتصدر اسباب اعادتها.

لم تشعر “مارشيل” بانها تعاني من النقص اطلاقاً، بل تيقنت بإن العائلة للفاشيلين، لاولئك الذين لا يستطيعوا إن يتدبروا امورهم و مسوؤلياتهم.

قررت من اليوم فصاعداً إن تعتمد على نفسها، إن تعمل بجد، وان تصنع الثروة الخاصة بها. لا يوجد مستحيل فأصرار وجهد “مارشيل” قد صنع منها شخصية مرموقة واصبحت من اغنى اغنياء امريكا حيث تميزت بالرقم السابع والاربعون من تسلسل الاغنياء. المال والشهرة قد افقدتها بعض التوازنات حيث اخذت تطمح الى الاستزادة اكثر فاكثر حيث دخلت في صفقة غير مشروعة مخالفة للقانون في الدرجة الاولى. كانت جزاؤها السجن اربعة اشهر وهذا ما طبق على ” مارشيل” حيث سجنت كل تلك الفترة مما ادى الى ضياع ثروتها العملاقة لتعود الى نقطة البداية التي يتصدرها الرقم صفر. بعد انقضاء الاربعة اشهر خرجت من السجن وهي تتهاوى على الطرقات فكل ما سعت الى تجميعه قد تبعثر بسهولة، لكنها تذكرت مساعدتها الوفية “كلير” لاسيما هي الان وصية على ما تبقى من ثروتها، ساندتها ووفرت لها محلاً للاقامة وحرصت على تقديم الدعم لها حتى تعود تقف بكامل استامتها لتستعيد شركتها وثروتها عملت باجتهاد كبير وطموح اكبر فاستطاعت ان تستعيد ما سعت اليه لكن الشك سرعان ما تسلل الى فؤادها من زوايا غير مزينة بالثقة لتشك في رفيقة دربها “كلير” حيث ظنت انها سوف تتعاقد مع عدوها اللدود الذي يتمنى لمارشيل حظاً عاثراً دائماً، فقررت إن تبيع الشركة قبل إن تغدر بها كلير فكانت تعتمد على اسس إن تفاجئ قبل إن تتفاجأ. لكنها ادركت إن قد اسأت الظن في رفيقتها فهي لم تشعر بدفء العائلة الا في احضان “كلير” ومساعدتها. ادركت إنها ظنت سوءاً باوفى رفيقة لها. قررت ان تستعيد شركتها لكن هذه المرة دون مساعدة احد فهي عملت جاهدة ولاوقات متآخرة في سبيل إن تحقق ما رمت اليه. واستطاعت إن تعيد شركتها وقدمت اعتذاراُ الى كلير ووعدتها إن لا تسيء الظن بوفائها..