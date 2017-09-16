القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لاستعادة غرب الانبار

بغداد-(أ ف ب) – اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق عمليات عسكرية تمهيدية لاستعادة مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في غرب العراق قرب الحدود مع سوريا.

وقال قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله في بيان “على بركة الله شرعت قوات الجيش (….) وقوات الحشد الشعبي وقوات الحدود بعملية واسعة لتحرير عكاشات وفتح الطريق من الطريق السريع باتجاه عكاشات وتامين الحدود الدولية” مع سوريا.

وتقع المنطقة عند مفترق الطريق بين شمال غرب الرطبة وجنوب شرق القائم، اي 310 كلم غرب الرمادي التي استولى عليها الجهاديون في مطلع عام 2014.

وتضم المنطقة مخازن ومعسكرات للتدريب وورش لصنع العبوات الناسفة ومركز للقيادة والتحكم وخنادق لعناصر التنظيم.

بدوره، قال المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي ان العملية انطلقت من اربعة محاور وتهدف الى “تطهير المنطقة الاستراتيجية من رجس الدواعش”.

واشار الى ان “العملية رد سريع ومباغت على العملية الارهابية التي استهدفت الابرياء من اهلنا في الناصرية” في اشارة الى الهجوم الدامي الذي نفذه تنظيم الدولة الاسلامية على مطعم وحاجز تفتيش واسفر عن مقتل 84 واصابة نحو مئة اخرين الخميس.

والقت طائرات القوة الجوية عشية انطلاق العملية آلاف المنشورات على مناطق عكاشات وعنة وراوة والقائم غرب الانبار تتضمن توجيهات للأهالي وتبلغهم بالعملية الوشيكة.

كما تضمنت المنشورات تحذيرا للجهاديين وطلبتهم ب”تسليم انفسهم والخضوع لمحاكمة عادلة او الموت بنيران القوات المسلحة”.

بدوره، قال قائمقام قضاء الرطبة عماد مشعل أن “منطقة عكاشات تعتبر من المناطق المهمة لداعش حيث كان يستخدمها منطلقا لهجمات باتجاه المدينة وباتجاه القطع العسكرية المحيطة بالرطبة على الخط الدولي السريع”.

ولفت مشعل، الى ان “تحرير المنطقة سوف يساهم بالحد من تلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأجهزة الأمنية بالرطبة”.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة اغلب مدن محافظة الانبار التي استولى عليها التنظيم الجهادي في عام 2014 في سلسلة عمليات عسكرية بدعم من التحالف الدولي، لكن الجهاديين لا يزالون يسيطرون على عدد من المدن القريبة من الحدود السورية.