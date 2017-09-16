الشرطة البريطانية تعلن عن “عملية توقيف هامة” على علاقة باعتداء لندن

لندن- الزمان ٠ (أ ف ب) – أعلنت الشرطة البريطانية السبت القيام بـ”عملية توقيف هامة” على علاقة بالاعتداء الذي أوقع 30 جريحا في احدى محطات مترو العاصمة عند ساعة الذروة صباح الجمعة.

وأفادت الشرطة في بيان أنه تم اعتقال المشتبه به وهو شاب في الـ18 من العمر في كنت بجنوب شرق إنكلترا صباح السبت “في منطقة مرفأ دوفر” على علاقة بوقائع “إرهابية”.

وقال المسؤول في شعبة مكافحة الإرهاب في الشرطة نيل باسو “قمنا بعملية توقيف هامة في اطار تحقيقنا هذا الصباح”، وفق ما ذكر البيان.

لكنه أضاف “مع أننا مرتاحون للتقدم الذي تحقق، إلا أن التحقيق متواصل ومستوى الخطر يبقى حرجا”.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به موقوف رهن التحقيق في مركز محلي للشرطة قبل نقله “إلى مركز شرطة بجنوب لندن في الوقت المناسب”.

ووقع الاعتداء وهو الخامس الذي يستهدف المملكة المتحدة خلال ستة أشهر، الجمعة في قطار في ساعة الذروة قرابة الساعة 8,20 (7,20 ت غ)، في محطة بارسونز غرين الواقعة في حي ميسور بجنوب غرب لندن.

ووصفته الشرطة بأنه اعتداء “إرهابي” وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وبحسب حصيلة جديدة صدرت عن أجهزة الصحة صباح السبت، تلقى ثلاثون جريحا العلاج في المستشفى ولا يعاني أي منهم من جروح خطيرة. ولا يزال ثلاثة فقط منهم في المستشفى.