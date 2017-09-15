 الإمارات:تهديدات الحوثيين لا تخيفنا

ابو ظبي – الزمان

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، مساء امس، إن تهديدات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي «لا تخيفنا، وتكشف النوايا تجاه أمن واستقرار الخليج العربي». جاء ذلك في تغريدات لقرقاش عبر حسابه على «تويتر»، رداً على تصريحات لزعيم الحوثيين قال فيها إن دولة الإمارات باتت في مرمى صواريخ جماعته. وتابع قرقاش «تهديدات الحوثي وحماقته لا تخيفنا، وتكشف عن يأس لمن يدافع عن أوهام تشظت».

وأضاف أن تلك التصريحات «تكشف يقيناً عن النوايا المبيتة لأمن واستقرار الخليج العربي».

ولفت إلى أن «تصريحات الحوثي التي تهدد وتستهدف الإمارات وعاصمتها، دليل مادي ثابت على ضرورة عاصفة الحزم (عملية عسكرية أطلقها التحالف العربي ضد الحوثيين باليمن في 26 مارس/آذار 2015)». وبيّن الوزير الإماراتي أن «مليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي»، في إشارة للحوثيين الذين تتهمهم الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بتلقي الدعم من إيران. وذكر قرقاش «ملك الحزم (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز) أطلق العاصفة (عملية عاصفة الحزم) لإدراكه خطر تغيير التوازن الاستراتيجي، وتهديدات الحوثي تؤكد ذلك». وأردف «التحالف العربي يخوض معركة ضرورية لمستقبل المنطقة»، في إشارة لعمليات التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن. و الخميس، قال زعيم الحوثيين في كلمة متلفزة بثتها قناة «المسيرة» التابعة للجماعة، إن «القوة الصاروخية (تابعة لجماعته) قامت بتجربة صاروخية ناجحة إلى أبوظبي»، متوعداً دولة الإمارات، القوة الثانية في التحالف العربي، بالقول «الإمارات باتت في مرمى صواريخنا».

وتابع زعيم الحوثيين في هذا الصدد «على كل الشركات في الإمارات ألا تنظر للإمارات بلدا آمنا بعد اليوم»، لافتا إلى أن «المنشآت النفطية السعودية من اليوم باتت (أيضا) في مرمى صواريخنا».