اتفاق روسي إيراني تركي على نشر قوات رقابة في إدلب

استانا (كازاخستان)-(أ ف ب) بيروت — الزمان

اتفقت كل من روسيا وايران وتركيا الجمعة على مراقبة منطقة رابعة لخفض التوتر ستقام في محافظة ادلب كجزء من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات. وذكر بيان مشترك بعد يومين من المحادثات في كازاخستان أن القوى الثلاث أعلنت عن اتفاقها على «تخصيص» قوات تابعة لها لمراقبة المنطقة التي تشمل محافظة ادلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة إضافة إلى اجزاء من مناطق اللاذقية وحماه وحلب. وقالت الخارجية التركية، إن أنقرة لعبت دورا حاسما في إعلان منطقة خفض توتر بإدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة السورية، وإن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود تلك المنطقة. ولفتت الخارجية في بيان، الجمعة، إلى إعلان منطقة خفض توتر (خالية من الاشتباكات) في سوريا تشمل محافظة إدلب ومحيطها خلال مباحثات أستانة 6 بالعاصمة الكازاخية الجارية يومي 14-15 أيلول / سبتمبر الحالي، وذلك على ضوء التفاهمات في جولة المباحثات التي جرت في 4 مايو / أيار الماضي. وأوضح البيان أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.

وأفاد البيان أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين النظام والمعارضة، ومراقبة الخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار. وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة سيتم من قبل «مركز التنسيق المشترك» الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاث.

وأكدت الخارجية لعب تركيا دورا حاسما في المفاوضات المتعلقة بإعلان منطقة خفض توتر في إدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة، مع الأخذ بالحسبان مقاربة ومواقف فصائل المعارضة على الأرض.

وتتخذ ايران كذلك موقفا داعما للنظام السوري في حين تعد تركيا بين القوى الداعمة لبعض الفصائل المعارضة.

وكانت روسيا نشرت في السابق قوات لمراقبة حدود ثلاث مناطق مشابهة تم الاتفاق عليها في جنوب سوريا والغوطة الشرقية قرب دمشق وفي جزء من محافظة حمص (وسط).

وسيطرت هيئة تحرير الشام وهي ائتلاف فصائل جهادية ابرزها فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) على محافظة ادلب المحاذية للحدود التركية عام 2015.

وأفاد البيان أنه سيتم نشر القوات بناء على خرائط تم الاتفاق عليها في وقت سابق من الشهر الجاري في أنقرة، دون اعطاء مزيد من التفاصيل بشأن مواقعها بالتحديد.

وسيقام مركز تنسيق روسي-تركي-ايراني يهدف إلى «تنسيق أنشطة قوات خفض التوتر».

وشاركت وفود تابعة من طرفي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة في المحادثات.

وتابع الإعلان المشترك أن مزيدا من المحادثات ستجرى في استانا نهاية تشرين الأول/اكتوبر المقبل.