النجمة التركية أوزجي جوريل تقع في الحب خلف كواليس التصوير

اسطنبول – الزمان
وقعت الفنانة التركية أوزجي جوريل في غرام النجم سيركان تشاي أوغلو خلال كواليس تصوير مسلسل «موسم الكرز» عام 2014.
أوزجي أكدت أنها لم تقع في حب سيركان منذ النظرة الأولى، وقالت: «لم نحب بعضنا من النظرة الأولى. لقد أخذنا وقتاً طويلاً بتعارفنا حتى اخترنا بعضنا البعض عن حب وقناعةتامة»، واعتبرت تحول قصة حبهما في أحداث المسلسل إلى الحقيقة مجرد «حظ». أكثر ما جذب أوزجي في سيركان كشفته بقولها: «أحببت فيه انضباطه في العمل، وطيبة قلبه، ووفاءه لمن حوله، ومرحه، هو شخصية غنية وممتعة جداً، وإسعاده من حوله مهمة سهلةبالنسبة له».
وعلى الرغم من تأكيدها على سعادتها في علاقتها العاطفية بسيركان وثقتهما المتبادلة، شددت على أنها لا تفكر في الزواج حالياً-في حوارها لمجلة سيدتي- مضيفة: «لا أفكّر فيالتسرّع بالزواج، ربما بعد فترة حين يحين الوقت المناسب للإقدام على خطوة الزواج والاستعداد النفسي لمسؤولية الأمومة والأطفال التي بالتأكيد ستغيّر حياتي كثيراً».
من ناحية أخرى، تشارك أوزجي جوريل حالياً في بطولة مسلسل «القمر المكتمل»، وذلك أمام النجم التركي جان يامان، حيث حقق المسلسل نسب مشاهدة قياسية منذ عرض الحلقةالأولى منه.