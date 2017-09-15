النجمة التركية أوزجي جوريل تقع في الحب خلف كواليس التصوير

اسطنبول – الزمان

‎وقعت الفنانة التركية أوزجي جوريل في غرام النجم سيركان تشاي أوغلو خلال كواليس تصوير مسلسل «موسم الكرز» عام 2014.

‎أوزجي أكدت أنها لم تقع في حب سيركان منذ النظرة الأولى، وقالت: «لم نحب بعضنا من النظرة الأولى. لقد أخذنا وقتاً طويلاً بتعارفنا حتى اخترنا بعضنا البعض عن حب وقناعةتامة»، واعتبرت تحول قصة حبهما في أحداث المسلسل إلى الحقيقة مجرد «حظ». ‎أكثر ما جذب أوزجي في سيركان كشفته بقولها: «أحببت فيه انضباطه في العمل، وطيبة قلبه، ووفاءه لمن حوله، ومرحه، هو شخصية غنية وممتعة جداً، وإسعاده من حوله مهمة سهلةبالنسبة له».

‎وعلى الرغم من تأكيدها على سعادتها في علاقتها العاطفية بسيركان وثقتهما المتبادلة، شددت على أنها لا تفكر في الزواج حالياً-في حوارها لمجلة سيدتي- مضيفة: «لا أفكّر فيالتسرّع بالزواج، ربما بعد فترة حين يحين الوقت المناسب للإقدام على خطوة الزواج والاستعداد النفسي لمسؤولية الأمومة والأطفال التي بالتأكيد ستغيّر حياتي كثيراً».

‎من ناحية أخرى، تشارك أوزجي جوريل حالياً في بطولة مسلسل «القمر المكتمل»، وذلك أمام النجم التركي جان يامان، حيث حقق المسلسل نسب مشاهدة قياسية منذ عرض الحلقةالأولى منه.