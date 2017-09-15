متحف يعرض عشرين ألف حشرة 

إسبارطة- تركيا -الأناضول : يعد متحف الحشرات التابع لجامعة «سليمان دميرال» بولاية إسبارطة وسط تركيا، ويضم 20 ألف حشرة؛ مقصدا لعشاق عالم الحشرات من العامة والعلماء. المتحف جرى تأسيسه عام 2002، ومدرج على قائمة المتاحف الدولية للحشرات، ويقصده العلماء المحليين والدوليين لإجراء بحوث مختلفة، فضلا عن المواطنين العاديين. وفي حديث للأناضول، قال الأكاديمي أوزان دمير أوزار، عضو هيئة التدريس بقسم وقاية النبات في كلية الزراعة بالجامعة المذكورة، إن المتحف يقدم قواعد بيانات جيدة لهواة الحشرات، وللعلماء أيضا. وأضاف: «متحفنا توجد به نحو 20 ألف حشرة من مئات الأنواع».

وأردف قائلا: «التعرف على هذه الأحياء عن كثب، يمكّننا من الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة بشأنها، ومن ثم علينا حمايتها. ومن هنا تأتي أهمية متاحف الحشرات في هذا الصدد».