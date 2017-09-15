 توقيع كتاب عمرو موسى يجمع الفنانين والاعلاميين

القاهرة- الزمان
أقيم حفل توقيع كتاب “عمرو موسى” أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بأحد فنادق القاهرة، بحضور كوكبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة. وكان في مقدمة الحضور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، والكاتب مصطفى الفقي، وأحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة العربية ، ونبيل العربي، والفنان عزت العلايلي،والإعلامي مفيد فوزي، والسفير السوداني بالقاهرة، والسيد البدوي.
كما حضر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، والإعلامي عماد اديب، والإعلامي شريف عامر، الكاتب أحمد مراد، المخرج خالد يوسف، والمرشح الرئاسي السابقحمدين صباحي.