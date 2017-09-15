 توقيع كتاب عمرو موسى يجمع الفنانين والاعلاميين

القاهرة- الزمان

‎أقيم حفل توقيع كتاب “عمرو موسى” أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بأحد فنادق القاهرة، بحضور كوكبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة. ‎وكان في مقدمة الحضور فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، والكاتب مصطفى الفقي، وأحمد أبو الغيط الامين العام للجامعة العربية ، ونبيل العربي، والفنان عزت العلايلي،والإعلامي مفيد فوزي، والسفير السوداني بالقاهرة، والسيد البدوي.

‎كما حضر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، والإعلامي عماد اديب، والإعلامي شريف عامر، الكاتب أحمد مراد، المخرج خالد يوسف، والمرشح الرئاسي السابقحمدين صباحي.