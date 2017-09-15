هل يقتني متحف لندن أكبر كتلة مخلفات كريهة الرائحة؟

لندن – الزمان :يسعى متحف العاصمة البريطانية لندن إلى اقتناء كتلة مخلفات عملاقة، في أغرب خطوة يقوم بها متحف، قد تطرح تساؤلات من قبل الجمهور. وحسب أسوتشيدبرس، يقول متحف لندن إنه يحاول الحصول على جزء من كتلة حجمها 130 طنا متريا من النفط والدهون وحفاضات ومناديل الأطفال وواقيات ذكرية بالملايين ،التي تسد حاليا مجاري منطقة فيكتوريا في العاصمة ، وتسببت في مشاكل بالصرف الصحي ادت الى شكاوى عدة في البلديات .. وتحاول شركة «تيمس ووتر» إزاحة هذه الكتلة ذات الرائحة الكريهة التي يبلغ طولها 250 مترا، من خلال خراطيم مياه ذات ضغط عال.

وأضافت الشركة أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع.

من جانبه، قالت مديرة المتحف شارون آمنت إن إضافة المتحف جزءا من كتلة المخلفات إلى مقتنياته «سيثير تساؤلات حول أسلوب معيشتنا اليوم وسوف تلهم زوارنا لإيجاد حلول مشكلات المتنامية في المدن».

يأمل المتحف في الحصول على مقطع عرضي للكتلة، ولم يقرر بعد كيفية عرضها.