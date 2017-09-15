تونس الأولى عربياً في معدلات الطلاق 

تونس – الزمان

أصبحت تونس الأولى عربيًا والرابعة عالميًا في أعلى معدلات الطلاق بواقع 41 حالة يوميًا، بحسب بيانات وزارة العدل.

وقال تقرير نشرته وكالة آفي الإسبانية، انه قد تم تسجيل 15 ألفًا و892 حالة خلال العام الماضي، في دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، أي بمعدل ألف و284 شهريًا.

ويأتي الكشف عن التقرير بعد أسبوعين من دراسة مماثلة للمكتب الوطني للأسرة والسكان يقدر حالات الإجهاض السنوي في تونس بأكثر من 16 ألفا سنويًا.

ووفقًا للدراسة، فإن 80٪ من حالات الإجهاض لنساء متزوجات والبقية لفتيات عازبات، وتجري ربع حالات الإجهاض بشكل غير قانوني أي بدون تدخل طبيب.