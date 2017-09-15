نائب: جهات تحاول سرقة أدلة إدانة مدير التجهيزات السابق

بغداد ـ الزمان

اتهم رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية فرات التميمي جهات لم يسمها بالسعي لإنقاذ مدير التجهيزات الزراعية السابق عصام الحسني عبر سرقة بعض الوثائق التي تدينه من مقر الشركة.وقال التميمي في تصريح إن (هنالك أطرافا مازالت تسعى وتحاول إنقاذ الحسني بعد محاولة تهريبه، من خلال سرقة بعض الوثائق والمستندات والملفات التي تدينه بشبهات الفساد التي حكم بسببها، إضافة الى وثائق حول قضايا مختلفة تشدد من محكومية الحسني)، مضيفاً أن (تلك المعلومات ينبغي التعامل معها بجدية حتى وإن كانت ضعيفة من خلال قطع دابر أية محاولات لتضليل العدالة أو إخفاء الأدلة).واشاد التميمي، بـ(جهود وزير الداخلية الكبيرة في القبض على الحسني قبل هروبه بمنفذ الشلامجة), مطالباً اياه بـ(تكليف قوة خاصة من الوزارة بحماية الشركة لحين انتهاء جميع التحقيقات مع الحسني وكشف ملفات الفساد التي تورط فيها).