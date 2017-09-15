منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمنح درعاً للعراق وتشيد بإجراءاته

بغداد – الزمان

منحت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الدولية العراق درعا للمرة الاولى كما اشادت باجراءات الخبراء العراقيين في تنظيف المواقع الكيميائية وتدمير .وقال بيان لوزارة التعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا إن وزيرها عبد الرزاق العيسى التقى وفدا من المنظمة التي مقرها في لاهاي واستعرض معه (اجراءات الحكومة العراقية متمثلة بمؤسسات الوزارة في معالجة المخلفات الكيميائية وتدمير كل المكامن المؤشرة لدى الفرق المختصة). ونقل البيان عن العيسى ، الذي يرأس الهيئة المشرفة على الملف تأكيده(التزام العراق بوصفه عضوا في المنظمة بكل الخطوات المطلوبة بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية التي تنص على تعهد الدول الاعضاء بتدمير المرافق الكيميائية التي تكون في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية).من جهته اشاد الوفد الدولي بـ(خارطة العمل التي نفذها الخبراء العراقيون، ومنح درع المنظمة للمرة الاولى الى العراق متمثلا بوزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا )، مبديا (اعجابه بنسب الانجاز في مجال تنظيف المواقع الكيميائية وتدمير مما تبقى منها حفاظا على سلامة البيئة العراقية ومواطنيها من مخاطر التلوث الكيميائي).